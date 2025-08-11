Estafa con planes sociales en Neuquén: los correos electrónicos que comprometen a los jefes

Di Luca, Gallo y Soiza, tres de las piezas de la maniobra según la fiscalía. (Cecilia Maletti)

En el intercambio de correos electrónicos, con archivos adjuntos, entre los presuntos cabecillas de la organización y sus colaboradores directos, la fiscalía cree que están las pruebas para demostrar la existencia de una asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén.

Los correos forman parte de la enorme cantidad de datos extraídos de los dispositivos electrónicos secuestrados a lo largo de la investigación, en particular de los CPU y notebook que utilizaban algunos de los imputados.

El viernes un perito de la Policía, Gustavo Rosati, expuso sobre el contenido de esos dispositivos. Así pudo saberse que hay planillas de Excel en las que quedaron registrados los movimientos de dinero de la ya mítica caja azul.

Controles y rendición de cuentas

En el Ministerio de Desarrollo Social y la dirección de Planes Sociales también se llevaba un riguroso control de quiénes concurrían a votar en las elecciones, y se les mantenía el plan o se les daba de baja de acuerdo con su asistencia.

Con obsesión burocrática se anotaba, además, el dinero entregado a dirigentes políticos de diferentes niveles que a su vez tenían gente a su cargo, lo que permite inferir que la rendición de cuentas era parte importante del sistema, al menos en lo formal.

Servidores y correos

Gustavo Rosati, perito civil de la Policía de Neuquén. Este lunes continuará su declaración. (Cecilia Maletti)

El perito Rosati encontró una particularidad: cada correo electrónico pasaba por un servidor de la Optic; cuando el destinatario lo abría, quedaba alojado en su equipo local y se borraba del servidor.

Es decir que la única copia era la del equipo donde había sido abierto, y si la misma era eliminada, el correo se perdía para siempre.

Otra singularidad es que los involucrados son todos funcionarios del Estado provincial; sin embargo, utilizaban con mucha frecuencia cuentas de correos electrónicos no oficiales.

Explicó que las cuentas oficiales se identifican por el @neuquen.gov.ar, y los sospechosos usaban correos de yahoo, hotmail y gmail.

Las personas que aparecen involucradas en los intercambios de correos -como remitentes, destinatarios o mencionadas- son algunos de los imputados en los dos niveles más altos de la organización: Abel Di Luca, Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza (los cinco presuntos cabecillas), Luis Gallo, Laura Resnik y Julieta Oviedo (colaboradores de los jefes).

El trabajo del informático se concentró en los correos intercambiados entre 2020 y 2022, y algunos de 2019 para darle contexto a su trabajo.

Un correo en particular del 17 de enero del 2022 es muy ilustrativo. El contador Luis Gallo, director general de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, le deja el cargo a su colega Laura Resnik y le explica cómo es el manejo de los programas.

«Los montos los manejan ellos»

«Buenas tardes Laura, para ponerte al tanto y contarte con más detalle cómo nos manejamos con los programas, en este caso es el de los desocupados. Lo maneja el sr Ricardo Soiza, acá nos envían desde su oficina la base de la certificación para enero 2022».

«Estos correos los recibimos todos los meses y se los reenvío al sr Ministro y a Tomás, (los montos los manejan ellos, a quién se les saca cheques también) nosotros lo que logramos es que se les crea cuentas (sic) a todas las personas posibles, todavía nos queda un tach para mejorar pero ese tema ya es desición (sic) política».

«Hay un archivo de cheques y otro de acreditaciones. Nosotros por lo pronto en estos días ya empezamos a trabajarlos, asociar las cuentas nuevas que hubieran y quedamos a la espera de que se firmen los decretos, se hagan los cargos y envíen los fondos para ese proceso. Va a llevar una semana aproximadamente».

«Nosotros vamos adelantándonos todo lo posible para no estar a las corridas los últimos momentos. Palabra más palabra menos es lo que te había anticipado. Te mando un cordial saludo, quedo atento a cualquier inquietud y/o sugerencia. Luis Gallo».

Los archivos adjuntos

El defensor Pablo Gutiérrez con Resnik y Siegenthaler. (Cecilia Maletti)

El correo tiene dos adjuntos en formato Excel: certificación enero 2020 y cheques enero 2020, con nombres de beneficiarios y montos a cobrar.

Esos adjuntos los remitían mensualmente desde las casillas de correo de Néstor Pablo Sánz o Marcos Ariel Osuna, y Luis Gallo los reenviaba a Abel Di Luca (por entonces subsecretario) y Siegenthaler, Coordinador Provincial de Administración.

El perito Rosati encontró también que en agosto de 2020, Gallo le envió por correo a Di Luca las cuentas nuevas y certificación de pagos de la oficina de Luciano Palma, quien está imputado en una causa Planes Sociales II aun en fase de investigación.

De acuerdo con lo que declararon otros testigos, parte del trámite es el normal para el pago de subsidios. Pero la fiscalía dice que la prueba de la maniobra está en que los imputados modificaban los archivos adjuntos, con los listados de beneficiarios, para disimular faltantes de dinero.

Este lunes, el perito será sometido a un contrainterrogatorio por parte de las defensas de todos los imputados.