Están las ofertas económicas para la toma de agua del lago Gutiérrez en Bariloche

Tres de las cuatro oferentes iniciales para la obra de agua del lago Gutiérrez en Bariloche presentaron sus propuestas económicas. Foto: Gentileza

Se conocieron este martes las ofertas económicas de tres empresas que aspiran a quedarse con el contrato provincial para la nueva toma de agua del lago Gutiérrez que abastecerá a la zona sur de Bariloche.

La oferta más baja la hizo la empresa Alusa S.A con 21.608.139 pesos; seguida por Roque Mocciola S.A. con 23.089.337 pesos y EcoSur Bahía con 24.160.465 pesos.

La obra se financiará con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y tenía un presupuesto oficial de 18.000 millones de pesos, a valores del año pasado.

En la primera licitación, cuando se abrieron los sobres técnicos y de garantías, en diciembre pasado, se habían presentado cuatro empresas, pero fue descalificada Hidraco, que no pasó a la nueva instancia.

Los trabajos de captación de agua del lago Gutiérrez demandarán 24 meses de ejecución.

“Es la obra que nos permite resolver todas las carencias de agua que hoy tiene San Carlos de Bariloche. Es una obra muy grande, muy ambiciosa y que es lo que Bariloche merece porque va a mejorar de manera directa la calidad de vida de más de 75.000 vecinos y vecinas”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck, que presidió el acto oficial junto al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el titular de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y el presidente del bloque JSRN, Facundo López.

Iud explicó que “con esta obra vamos a producir desde el lago Gutiérrez 24.000 metros cúbicos de agua por día, es decir, un millón de litros de agua por hora”.

Detalló que incluye “una planta potabilizadora, son varias cisternas, la ampliación de algunas existentes, impulsiones, refuerzos, es decir, una obra gigantesca que busca resolver uno de los problemas que existen hoy en Bariloche”.