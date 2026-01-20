Tres oferentes para construir el hospital de Dina Huapi, una vieja demanda de la cordillera

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, abren los sobres de licitación del hospital de la ciudad. Foto: Chino Leiva

Tres empresas están interesadas en construir el primer hospital de Dina Huapi que financiará el gobierno provincial, una obra largamente esperada por el municipio más joven de Río Negro y una de las localidades con mayor crecimiento poblacional de la última década.

La obra tiene un presupuesto oficial de 14.700 millones de pesos y ninguna de las tres oferentes superó ampliamente esa premisa. La constructora Pose S.A realizó la oferta más baja con 14.214 millones de pesos, seguida por la barilochense Alusa S.A con 14.256 millones de pesos y en tercer orden Roque Mocciola S.A que propuso concretar la obra con 15.690 millones de pesos.

La primera y la última empresa tienen el beneficio de la prioridad por tratarse de empresas rionegrinas.

«Es un día histórico»

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres de la licitación junto a los ministros de Salud, Demetrio Thalasselis, y de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y fueron recibidos con entusiasmo por el intendente Hugo Cobarrubia que recordó el viejo anhelo de Dina Huapi de contar con un hospital para dejar de depender en la emergencia del centro asistencial de Bariloche, ubicado a 15 kilómetros de distancia.

El gobernador Weretilneck presidió la apertura de sobres en Dina Huapi. Foto: Chino Leiva

Weretilneck calificó el día como “histórico” por responder a una vieja demanda de la población y también porque hoy se conocieron las ofertas económicas de la obra de abastecimiento de agua potable de Dina Huapi, que tiene financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), cuyo primer sobre se abrió en diciembre.

El gobernador prometió la edificación del hospital en el aniversario de la localidad en 2024 y durante el 2025 se trabajó en los pliegos y el diseño, y fue incluido entre las obras sanitarias prioritarias para concretar este año.

El nuevo hospital se edificará junto al centro de salud de la localidad y tendrá una superficie de 2.600 metros cuadrados. Contará en una sola planta con sala de emergencia y guardia, consultorios externos, áreas de servicios y otros espacios para atender a una comunidad en crecimiento.

En Dina Huapi el hospital era demandado porque la distancia con Bariloche y las complicaciones del tránsito generaban inconvenientes para una llegada rápida a una asistencia de urgencia o mediana complejidad que requería derivación.

Tres empresas siguen en carrera por la obra de agua

En paralelo, en Dina Huapi se abrió el sobre 2 de la licitación de la obra de abastecimiento de agua potable, cuyas propuestas se conocieron en diciembre.

El gobernador aclaró de las cinco empresas que presentaron ofertas, dos fueron descalificadas por diversos temas aunque una de ellas presentó una apelación.

Las ofertas económicas que se conocieron hoy posicionan a Roque Mocciola como la oferta más baja por 6.109 millones de pesos; Ecosur Bahía S.A por 6.186 millones de pesos; y en tercer orden Alusa S.A con 6.295 millones de pesos.