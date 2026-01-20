Weretilneck convocará a los intendentes en febrero para rediscutir la coparticipación

El gobernador Alberto Weretilneck prometió retomar en la agenda una nueva ley de coparticipación a los municipios. Foto: Chino Leiva

El gobernador Alberto Weretilneck puso nuevos plazos para rediscutir la distribución de la coparticipación a los municipios de Río Negro y afirmó que en febrero convocará a los intendentes y posteriormente elevará el proyecto de reforma a la Legislatura.

El debate por la coparticipación fue planteado por varios municipios a mediados de 2024 luego de que se conocieron los datos poblacionales que arrojó el Censo 2022 y el mandatario lo anunció como un tema pendiente en marzo pasado, en su discurso de apertura de sesiones legislativas.

Pero el 2025, que fue un año electoral, pasó sin esa convocatoria que ahora el gobernador volvió a comprometer ante la consulta de Diario RÍO NEGRO cuando participó de un acto de licitación en Dina Huapi, junto al intendente Hugo Cobarrubia, uno de los jefes locales que espera una inyección de recursos desde hace tiempo.

Weretilneck habló de un proyecto de “actualización de los índices de distribución de la coparticipación” en el cual trabaja con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, para “analizar alternativas” y dijo que en febrero reunirá a los intendentes y luego remitirá el proyecto a la Legislatura, aunque no fijó fechas.

“Con el nuevo Censo, hay municipios que percibirían menos y hay municipios que percibirían más, el punto es cómo atenuamos el impacto sobre los que van a percibir menos”, analizó.

El Gobierno debe encontrar un equilibrio para no perjudicar a los municipios que por el índice de habitantes perderían cuota en la distribución de fondos coparticipables, ante el incremento que tendrán otras localidades. Para eso se evalúa alguna compensación temporal de la Provincia.

Ganadores y perdedores

Weretilneck ya admitió tiempo que se debe redistribuir la coparticipación por una cuestión de “justicia” con aquellas ciudades que tuvieron un crecimiento exponencial en su población y que tienen una realidad distinta a la que se encontraban 20 años atrás cuando se fijaron los porcentajes que le correspondía a cada uno. Entre ellas hoy mencionó a Dina Huapi, El Bolsón y Fernández Oro, como los “casos más emblemáticos” de los municipios que deberían tener un aumento de recursos coparticipables por el incremento de habitantes.

Entre las ciudades más grandes que podrían perder en el reparto según la población actual, están Viedma y Villa Regina.

Según datos oficiales del ministerio de Hacienda, en 2025 se distribuyeron entre los municipios 276.361 millones de pesos de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales. A eso se suman las regalías hidrocarburíferas y mineras.

El Censo 2022 arrojó que 14 municipios tuvieron un crecimiento poblacional por debajo de la media provincial que se ubicó en el 17,4% y cinco ciudades que tuvieron más del 30% de incremento de habitantes entre el Censo del 2010 y la última medición, aunque la mayoría de los intendentes cuestionó las cifras oficiales y evidenció incongruencias con los padrones electorales o los medidores de algún servicio básico.