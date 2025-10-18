Esto en en off, la política nacional y regional en los pasillos

Vamos de paseo… en un auto nuevo

Martín González tiene desde hace un par de años una joyita, un Renault 4 L de un color azul metálico. Es la envidia de muchos que tienen rodados más modernos. Martín siempre canta la canción de Miliki, un auto nuevo, y ahora le puso el parasol con la cara de los candidatos de La Neuquinidad.

El intendente y la inversión

Acotado por la veda política, Mariano Gaido inauguró asfalto en un barrio y encontró que uno de los trabajadores Gastón era neuquino. Defendió el trabajo, la plata invertida en la obra y no dejó pasar la oportunidad para tirar un palito: nos deben plata si. En relación con la deuda que no judicializó contra la Nación.

Pocos recursos pero creativos

El candidato a diputado nacional por Unidad Popular, Claudio Vazquez, se las ingenia para darle un toque de creatividad a sus videos de campaña. Una militante ofrece empanadas y alguien pasa por el fondo con un cartel donde se invita a votar a la fórmula del partido que orienta Raul Dobrusín. Un punto para Vazquez.

Nadia afilada

La candidata a senadora por La Libertad Avanza, Nadia Marquez, habló con Emiliano Sapag en palabraneuquina y se entusiasmó. Dijo que el kirchnerismo hablando de corrupción era como si el padreJulio César Grassi diera clases de ESI, educación sexual integral. También contó que su padre no le tenía mucha fe con que sea diputada. Mirá vos.

El candidato innovador

El candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía, es un influencer nato y se las ingenia para innovar. Hizo un video con gente que se tapaba la cara con un cartel que indicaba una dependencia estatal. Dijo que si mostraban la cara los echaban del trabajo. Obvio, los instó a votar libres. Ojo, se notó un tatuaje ahí….

Joaquín y José, los vecinos descuidados

Joaquín Perrén y José Asaad son dos de los vecinos más conocidos de Vista Alegre, nacidos y criados. El candidato a diputado nacional por La Neuquinidad fue papá hace poco tiempo y sacó a pasear a su bebe. Alguien se lo sacó del carrito y bueno, para qué andar con el termo y el mate bajo el brazo con cierta incomodidad. Lo puso en el carrito y, relajado, se dedicó al intercambio de pareceres con el intendente de la localidad. Ambos están en campaña. José es uno de los pocos intendentes de paladar negro, del partido Comunidad, que usó el actual gobernador Rolando Figueroa como plataforma para crear el abanico de partidos con el que obtuvo la gobernación y le ganó al MPN Azul. Joaquín venía de otro espacio progresista y ahora militan juntos. Vistaalegrinos al poder.

Río Negro

La candidata con agenda propia

La exsecretaria de Energía y actual candidata al Senado, Andrea Confini, se soltó con los medios. En Bariloche tuvo una amplia agenda de entrevistas en soledad donde demostró su conocimiento en los proyectos energéticos y no esquivó preguntas de tono personal sobre su vida y la del gobernador.

La picardía de Juan Martín en campaña

El legislador Juan Martin (PRO) hizo “caer en la trampa” a Lorena Villaverde (LLA). Ambos estuvieron en la cordillera el fin de semana pasado y la diputada saludó con brazos en alto y euforia ante los bocinazos de un supuesto seguidor, sin advertir que el sonido venía de “La Martineta” y el ejecutor era el pícaro legislador.

Las placas no son las que eran antes

Las últimas placas conmemorativas colocadas por el gobierno provincial tienen al vicegobernador Pedro Pesatti como gran ausente. Pasó hace pocos días en la inauguración del nuevo edificio del Ipross y se repitió esta semana durante el acto por las bodas de oro de la Escuela Rural N° 249 de El Juncal, en la zona del Idevi.

Mensaje de UPCN con varios destinatarios



“La fuerza en la calle la tiene UPCN, no con una fotito en el diario” dijo Marcelo Vidal, Adjunto del gremio, durante la marcha del pasado miércoles en Viedma. No solo fue un mensaje para el gobierno y ATE, sino que también le marcó la cancha a Asspur, que ese día también se movilizó pero con otro recorrido. Fueron reclamos similares, pero caminos diferentes.

Conesa recibió una ambulancia y una invitación que no fue

“No fuimos invitados”, dijo el intendente conesino Héctor Leineker -en licencia por su candidatura al Senado por Fuerza Patria- en referencia a la convocatoria al acto donde se otorgaron ambulancias para varios hospitales. Pero, el jefe comunal restó importancia al “olvido” para resaltar que “lo importante fue la entrega” de la unidad.

La entrega de ambulancias quedó para la anécdota

Tortoriello y un pedido exclusivo por el tilde a su favor

El cipoleño Aníbal Tortoriello ya no oculta nada de su campaña apartada de Lorena Villaverde, quien encabeza su lista de LLA. Siempre lo insinuó y, además, lo trabajó en ese sentido y, por eso, en el marco de su acuerdo con referentes nacionales, el diputado comunicó que se financiaría su propia promoción. Eso le otorgó plena autonomía y, en un principio, frente al pedido del consultor Federico Falco, se analizó algún acto conjunto pero, ahora, se estaría descartando.

Sus avisos y sus spots presentan exclusivamente la figura de Tortoriello, reclamando solo el tilde en favor de su reelección en la Cámara Baja . No hay imagen ni mención a la postulación de la diputada para el Senado.

Mario Rojas Soledad Maradona Adrián Pecollo