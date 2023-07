Esto es en off: Arabela Carreras, en una encrucijada por la licencia para la campaña en Bariloche

La campaña en Bariloche largó el miércoles y Juan Pablo Ferrari, candidato de JSRN para el Concejo, ya pidió licencia sin goce de haberes para el último mes, para que el proselitismo no interfiera con sus funciones. El plazo inicial empezaba el lunes y se corrigió. Dicen que fue un error, pero hay quienes sospechan que hubo llamadas. Muchos creen que le marcó la cancha a su propia compañera Arabela Carreras, que ya tiene pedidos de la oposición de dar un paso al costado temporalmente por “respeto a todos los rionegrinos”.

Patricia, una candidata con buena memoria

Patricia Bullrich vino a la región con el archivo bien cerca. No sólo recordó que apoyó a Rolando Figueroa en Neuquén, sino que también remarcó las visitas anteriores a Cipolletti. “Acá, en esta ciudad a la que vine en otras oportunidades“, dijo en la Plaza de la Familia y nadie tuvo dudas sobre la referencia al respaldo para que Aníbal Tortoriello sea diputado desde el 2021. El exintendente, por ahora, no recogió el guante.

Bullrich en el 2021, cuando vino a respaldar a Tortoriello.

La legisladora Silva y el acceso al Senado, a pesar de “las dudas”

La ex ministra de Educación y legisladora Mónica Silva será -finalmente- el reemplazo de Alberto Weretilneck en el Senado. Al otro día de la elección provincial, la parlamentaria había confirmado públicamente su ingreso a la Cámara Alta por la elección de Weretilneck en la Gobernación. Pero, días después, el propio mandatario electo lo puso en dudas, generando distintas especulaciones. La confirmación llegó con el repaso del artículo 157 del Código Electoral Nacional, que precisa que en la segunda lista en “cantidad de votos” será “primer/a suplente del Senador” quien fuera “el/la segunda titular”. Parece raro de que el senador no lo conociera. Entonces, lo más probable es que sus dichos de abril fueran esencialmente un mensaje interno frente al apuro de la legisladora. Eso ya pasó y Silva será senadora desde diciembre hasta el 2025.

Una batalla con el archivo en la mano

Martín Soria entró a la campaña para las PASO con un posteo de respuesta ante las promesas de Patricia Bullrich a los productores del Alto Valle. El tuit reflejaba dos notas de Río Negro del 2017 y 2019 en las que se reflejaron datos negativos para la principal actividad económica de la región.

La respuesta no tardó en llegar. El precandidato a diputado de JxC, Sergio Capozzi, publicó otras tres notas del 2022, sobre la crisis profundizada y reprochó a Soria porque “parece que por ahí andamos con problemas para el corto plazo”. “Es #Tugo, Martín”, lo chicaneó como cierre.

El llamativo olvido de Weretilneck

“Con @Rolo_Figueroa y la gobernadora @ArabelaCarreras nos reunimos con el ministro @SergioMassa y…” Así arrancó el tuit del gobernador electo, Alberto Weretilneck, pasado el mediodía del jueves, sobre el encuentro que tuvieron casi un día antes en Buenos Aires por las represas.¿Pero no le faltó algo? Sí, algo (o alguien) importante: el gobernador Omar Gutiérrez también estuvo en la reunión. ¿Ninguneo sin intención?

Bajas propias y ajenas en el acuerdo del PJ

El cierre de la lista del PJ exigió trabajo de Martín Doñate y de Martín Soria. Pero, no alcanzó. Hubo quienes optaron por no integrarse, como Silvina García Larraburu que rechazo sumarse al Consejo. Otros, alineados inicialmente con los patrocinadores, se negaron al acuerdo y no participaron. Entre ellos, la Unidad Básica de la Capital La Razón de Mi Vida, que lidera el apoderado del PJ y concejal Luciano Ruiz, y la edil electa Evelyn Rousiot.

Neuquén

La abogada le enseñó al docente a separar las cosas

“Este es un Concejo De li be ran te, no un concejo matemático”. La frase de la concejal Nadia Marquez (Democracia Cristiana) dirigida al presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazini, sobresalió en la sesión del Deliberante neuquino. El profesor e ingeniero universitario pretendía tratar un proyecto sobre tablas para fijar pautas sobre el reordenamiento urbano para impedir la apertura de un local en la calle Primeros Pobladores. El proyecto estaba flojo de papeles y había llegado a la sesión con algunas firmas que faltaban. Al final no se trató. Dicen que algunos ediles del mismo partido del profesor habían dado el ok de palabra pero no firmaron. Qué raro.

Nadia Marquez dialoga con Nicolás Vaamonde, de Sens.

Rolo, el caramelo y el antiácido

Al diputado nacional, Rolando Figueroa, no le cayó muy en gracia que el diputado de la Coalición Cívica ARI Juan Manuel López pusiera en duda su proyecto para promocionar el GNL para beneficio de una empresa y a una provincia. Le contestó que no quería que Argentina fuera Venezuela, con reservas petroleras sin poder sacar del subsuelo. Un caramelo para Marcelo (Bermúdez) y un antiácido para Zúñiga.

Los momentos de stars politicians

Para las campañas rumbo a las PASO casi ningún candidato tuvo pudor de mostar el backstage de las sesiones de fotografía. Eran unas estrellas por algunos minutos con luces, cámaras y hasta maquillaje. Otros, además, mostraron en sus redes las tomas fallidas con un buen sentido del humor. Se destactó la sesión de Nicolas McNamara y Patricia Jure porque fue al aire libre y hasta tuvieron un cambio de ropa. Se viene el ranking de los spot.

El otro Mariano “siempre listo”

El diputado provincial de UNE Mariano Mansilla se transformó en un especialista en el tema de las concesiones hidroeléctricas. Estudió hasta el último contrato y, como buen abogado, leyó la letra chica. Cuando se le preguntó si el acuerdo político de Massa con los gobernadores de 120 días iba a estar a tiempo, contestó: “Los neuquinos podemos hacernos cargos de las represas”. ¡Fuaaa!

Situación Económica Compleja (SECO)

Mario Uribe, conocido como El Marito y por su personaje Petroka se tomó con cierta ironía el mensaje de una pareja de turistas que se escandalizaron porque en la base del Chapelco les cobraron $2.000 un pocillo de chocolate caliente y $1.500 un café. El Petroka les dijo que deben avisar así se les provee una credencial con la sigla SECO y les indicó que “esto no es para cualquiera, no es para secos”. La credencial, propuso, es para que se la peguen en la frente.

Ojo y Ojito

El clima electoral en Cutral Co y Plaza Huincul está que hierve porque faltan pocos días, el 23, para que ambas localidades elijan intendente. Rolando Figueroa apuesta a lograr la escarapela con la cara de Ramón Rioseco y por eso la campaña de Rubén García es: Ojito con Rolo. Ramón le salió al cruce y parafraseó un improvisado jingle y le contestó: Ojo que el 23 vuelve Ramón. Una humorada para distender los nervios.

Producción: Hugo Alonso, Soledad Maradona, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Shirley Herreros.