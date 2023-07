Elecciones en Bariloche: partidos locales y debutantes, los que apuestan por “lo nuevo”

La Junta Electoral Municipal de Bariloche abrió desde ayer la recepción de listas y certificación de firmas de los candidatos a la elección municipal del próximo 3 de septiembre y entre los primeros en cumplir el trámite hay partidos de reciente conformación, integrados por personas sin antecedentes en la política.

Si cumplen con los requisitos, la boleta única de sufragio incluirá varios candidatos debutantes, de estricto perfil local y sin vínculo alguno con fuerzas provinciales o nacionales, como los que presentan los partidos Seamos Futuro y de Participación Vecinal.

El principal impulsor y candidato a intendente por el PaVe (Participación Vecinal) es el arquitecto Norberto Rodríguez, de 62 años, quien adquirió notoriedad por su participación en debates públicos sobre temas abientales y urganísticos.

Rodríguez pasó en la mañana de ayer por la sede de la Junta Electoral, en la esquina de Moreno y Ruiz Moreno, para asentar su candidatura y lo mismo hizo horas después Lihue Bariggi Amara, del partido Seamos Futuro, quien seguramente será el candidato más joven, porque el mes pasado cumplió 30 años, la edad mínima para ser intendente.

Bariggi es barilochense, instructor de esquí y abogado graduado en la UBA en 2018. También es técnico de fútbol y tiene antecedentes como dirigente vecinal en su barrio, Nahuel Malal.

Explicó que los trámites para inscribir el partido los iniciaron en 2022 y los completaron a comienzos de este año. Dijo que entre sus adherentes y militantes hay gente de todas las edades, pero uno de los rasgos salientes es la juventud. La primera candidata a concejal de esa fuerza será Catalina Fonzo Verdeal, estudiante de Ciencias Políticas, de 21 años, también en el límite de la edad mínima para ese cargo. Y la segunda en la lista es Daiana Puch, una escribana y abogada penalista de 37 años.

Bariggi aseguró que en Seamos Futuro confluyen personas de distinta inclinación política, “hay peronistas, gente de izquierda y otros más liberales”. Señaló que ninguno pasó antes por la función pública y piensan asentar sus propuestas políticas en el carácter “autonomo y bien barilochense” del partido que acaban de conformar.

Advirtió también que al municipio le falta un abordaje “más profesional” de los problemas que afectan a la comunidad, entre los que enumeró “los mismos que advierten todos: el tránsito, el basural y la necesidad de fomentar otras industrias, aparte del turismo”.

Un partido que pone el foco en el ambiente y la infraestructura

Participación Vecinal también se presenta con una impronta propia y alejada de los partidos clásicos. Rodríguez dijo que su plan de gestión se asienta sobre dos ejes principales: el primero tiene que ver con “lo ambiental, es decir cómo se planifica una ciudad que se asienta sobre un territorio tan especial como éste” y el segundo remite a “lo social y la infrestructura”, que involucra varios aspectos de impacto general en la población como el acceso a la vivienda y los servicios básicos.

El partido Pave se presenta con lista “corta”, es decir que no completa la totalidad de los casilleros disponibles. En lugar de once candidatos a concejales titulares y once suplentes va con 8 y 3, mientras que para el Tribunal de Contralor llevará 3 titulares y 2 suplentes, y cumple así con los mínimos permitidos.

Debajo de Rodríguez aparecen como primera concejal Karina Poblete (enfermera, domiciliada en el barrio El Frutillar), seguida por Daniel Gómez (licenciado en Biología) y por Cecilia Bertolo, arquitecta.

El partido Participación Vecinal surgió a partir de los foros virtuales que promovió Rodríguez en plena pandemia para organizar acciones e intervenir en debates sobre distintas problemáticas de interés vecinal, que iban desde el transporte público y el planeamiento en los barrios al avance urbanístico sobre el bosque nativo. Desde ese movimiento comprobaron que la petición a las autoridades tenía sus límites y no llegarían muy lejos sin conformar un partido.

“Vamos a las audiencias, presentamos notas pero no pasa nada. Al político no le interesa lo que dicen los expertos”, aseguró Rodríguez, quien trabajó durante años en YPF, está radicado en Bariloche desde 1993 y tiene una maestría y un doctorado en Urbanismo. Trabajó años atrás en el municipio en temas de su especialidad y es de los pocos que tiene algún acercamiento previo a la política, ya que fue candidato al Tribunal de Contralor por el Frente de Izquierda.

Otros partidos que debutan en Bariloche con lazos provinciales

Hay otros partidos de escaso recorrido que también debutarán en la próxima elección municipal de Barilcohe, aunque tienen vínculos o referencias con la política tradicional. Por ejemplo Unidad Popular, que se presenta con la candidatura a intendente de Luis Suero, es parte de la fuerza partidaria que creó e impulsó la CTA, y que en su momento integró el Frente de Todos. Suero ya fue candidato a legislador en abril pasado.

También competirá Facundo Blanco Villalba como candidato a intendente de Primero Rio Negro, el partido que lidera el dirigente Ariel Rivero y a nivel nacional adhiere a la candidatura de Javier Milei.