La gobernadora Arabela Carreras aprovechó el asueto provincial e hizo una pausa en su intensa agenda para salir a caminar, con bastones de trekking e indumentaria deportiva, hasta llegar al mirador de la Piedra de Habsburgo, que deja imponentes vistas al lago Gutiérrez. El sendero en el bosque, de 4 kilómetros ida y vuelta, con una dificultad leve, se inicia en la confitería de la cumbre del cerro Otto. “¡Terminando el año a pura energía!” posteó la mandataria junto a su foto en Instagram.

El brindis de la intendenta y el detrás de escena

La intendenta Soria dividió los brindis con los municipales de Roca. Pasó por Bromatología, por el obrador y cerró el jueves en el hall del edificio central. Las imágenes oficiales fueron cuidadas y en ninguna foto o video se advierten bebidas alcohólicas, porque las convocatorias fueron en horario laboral. Igual, agentes de una repartición contaron que “detrás de escena” se decorchó alguna que otra sidra. ¿O era “gatorei”?

Weretilneck-Aguiar: tiempo de renovar alianzas y compromisos

Charla amena en la tarde del martes en el café Justina de Cipolletti. Seguramente, el diálogo estuvo centrado en la actualidad provincial pero, también, en reposicionamientos para el futuro inmediato. Viejos conocidos, que se enfrentaron duramente en épocas lejanas pero, en los últimos años, ataron compromisos que siguen activos en Río Negro. Ubicados en una mesa en la misma vidriera, el ex gobernador Alberto Weretilneck y el dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar habrán repasado y cruzado información de la política y del gremio.

Se sabe que el senador prepara su próxima campaña para ir por la Gobernación mientras que Aguiar, actualmente, es el Adjunto de ATE Nación pero, además, preside el partido Unidad Popular. Esta fuerza ha lanzado ya distintas candidaturas locales, como Rafael Zamaro en Huergo y Mateo Canosa en Roca.

El lago que distiende y el lago que tensiona

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, enumeró logros y realizó anuncios en su reciente visita a Bariloche. Tan distendo estuvo que también ironizó con la idea trasladar la sede de la cartera que conduce a la ciudad cordillerana. “Lo único que pido es tener vista al lago”, afirmó entre risas.

La gobernadora, Arabela Carreras, asintió entusiasmada al decir “No hay problema con eso”. Pero minutos más tarde la mandataria cambió el tono al tener que responder por la polémica sobre el libre acceso al lago Escondido.

Cambia Río Negro y las primeras negociaciones

Cambia Río Negro- JxC postergó -inicialmente- el debate de espacios y planteó esperar la convocatoria. Pero, ya hay charlas entre los socios. El presidente del PRO, Aníbal Tortoriello, acompañado por Juan Martín empezó con el radical Miguel Martínez, quien pidió que ese sector encabece la sábana. El cipoleño recordó la vice cedida a Alvarez Guerrero y reafirmó que el primer lugar es para el PRO y, puntualmente, para Martín.

Ferraro en Roca, con su mirada sobre JSRN

El presidente de la CC-ARI a nivel nacional, Maximiliano Ferraro, eligió Roca para recibir el 2023. En una pausa del descanso, ayer alentó a los referentes locales del partido a tener candidatos propios en los comicios municipales. Y les dio “letra” para enfrentar a Juntos Somos Río Negro, a partir de su experiencia como diputado nacional. “Es mentira que están fuera de la grieta. Votan siempre lo que quiere el kirchnerismo”, planteó.

Gaido ahora sigue el (mal) ejemplo de Gutiérrez

El intendente Mariano Gaido desde el inicio de su gestión hizo gala de su puntualidad para llegar a las convocatorias de prensa y actividades públicas programadas. Sin embargo, últimamente rompió sus marcas: llegó más de media hora tarde el día de la presentación del Polo Tecnológico, encima con un auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes repleto de invitados y representantes empresariales que viajaron desde Roca, Cipolletti y otras localidades para la firma del inicio del contrato de obra. La demora finalmente se diluyó en la extensión: el evento político-empresario duró en total casi tres horas.

Qué se tatuó Zúñiga en el brazo izquierdo

El concejal del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, acompañó a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en su paso por Neuquén capital y pudo mostrar un tatuaje en la parte interna de su brazo. Es una leyenda y hay apuestas sobre su contenido. Unos dicen que dice:“Yo sé dónde está Darío”, otros apuestan a “soy el único concejal peronista”. También, los malos dicen que se escribió:“No me voy a ir con Rolo”.

Directo a la banquina

“Aprovechá a vacunarte… como “vacunamos” a Francia”, escribió el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, en su cuenta oficial de Instagram, en la que se lo ve recibiendo una dosis de covid-19 con la casaca violeta de la selección de fútbol. Festejamos la alegría mundialista, pero este comentario es más propio de Miguel del Sel en un sketch de “Rompeportones” que el de un dirigente político.

“Nos mandaron a lavar platos”

“Alguna vez alguien nos mandó a lavar los platos”, recordó sin mesura y enfáticamente en todas sus intervenciones y notas la doctora Ana Pechén (MPN) durante la presentación del Polo Tecnológico de la ciudad, oportunidad en la que destacó que fue la primera investigadora del Conicet en Neuquén. “Pero hoy somos miles” y “el futuro de la provincia depende del conocimiento como algo estratégico”, defendió.

Adentro y afuera del templo, claro

La concejal Nadia Márquez habló en un programa de TV de la necesidad de quienes “se venden” como pro-vida para ganar elecciones pero tienen actitudes poco claras. Fue en relación a uno de los condenados por el escándalo de las macetas del municipio de Neuquén. “Eso no es ser buen cristiano, buen evangélico, hay que tener una línea de conducta dentro y fuera del templo”, dijo la ahora adherente a Rolando Figueroa.

Ramón explica la historia y el futuro

El zapalino Dady Rubio publicó en su facebook que no se podía imaginar la cara de Ramon Rioseco cuando leyera el Río Negro con las travesuras de Soledad Martínez. Ramón le contestó que “a quienes no tienen historia les cuesta escribir el futuro. No existió la sorpresa porque nos conocemos todos y sabemos qué podemos ofrecerle a los/as vecinos de Neuquén”. Muy contenedor, pero quedó embroncado.

Producción: Soledad Maradona, Adrián Pecollo, Hugo Alonso, Mario Rojas y Shirley Herreros