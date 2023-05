Esto es en off: El desplante del ARI ante la convocatoria de Tortoriello

En el ARI rionegrino no hay olvido al cierre impuesto por Aníbal Tortoriello para las listas de cargos legislativos. No hay perdón al incumplimiento de los espacios acordados y «firmados».

Ni el resultado, con tres aristas electos, parece calmar el enojo por aquella determinación del cipoleño.

La semana pasada, el diputado nacional de Juntos por el Cambio convocó a sus socios a un encuentro en Cipolletti de evaluación electoral. Pero, ese partido, que conduce el roquense Javier Acevedo, no concurrió al llamado de Tortoriello.

El cipoleño recogió el mensaje y, poco a poco, advierte que el ARI pretende conformar su propio bloque en la Legislatura. Esa opción no la ocultan y, recientemente, en diálogos radiales, Acevedo -uno de los legisladores electos- reconoció esa posibilidad.

Gobernadora, moderadora y también atenta al almuerzo

Arabela Carreras fue la impulsora del Foro Goblal de Hidrógeno Verde que se hizo en el hotel Llao Llao y por eso se puso “al hombro” todos los roles. Primero subió al escenario con el CEO de YPF e improvisó una veta de entrevistadora. Luego volvió al centro de la escena con la secretaria de Energía, Flavia Royón. Atenta a los detalles, hasta salió al pasillo a invitar a sus custodios al almuerzo ofrecido a los asistentes en uno de los fastuosos salones.

El hidrógeno y el posteo de Weretilneck

Alberto Weretilneck, fue uno de los grandes ausentes en el Foro Global de Hidrógeno Verde, en Bariloche. Lejos de ese proyecto, su prioridad en las redes el jueves -día de inauguración del evento- fue celebrar por los símbolos patrios. No faltó el dirigente que conectó los dos hechos y especuló con la idea del gobernador electo de que la inversión llegará a Río Negro “el Día de la Escarapela”.

Ante el faltazo oficialista, las nuevas incondicionales

No sólo fue la ausencia de Weretilneck. Juntos Somos Río Negro le hizo sentir a la gobernadora la “guerra fría” que se vive en Bariloche por la pelea interna e hizo un vacío de asistentes al Foro de Hidrógeno Verde, al punto que ningún dirigente de peso de la fuerza asistió, ni siquiera los legisladores locales que van a cada evento de la ciudad. Pero hubo una excepción y desde el Gobierno la destacaron: la bolsonense Adriana Del Agua. Quienes sí asistieron son las nuevas “incondicionales” en los actos que participa Carreras: Maru Martini y Silvina García Larraburu.

La senadora García Larraburu, en primera fila durante la jornada inaugural del Foro de Hidrógeno Verde.

Enojo por la citación vía WhatsApp

“Le agradezco su contacto. Pero no tengo ni idea de qué se trata”, le respondió el exlegislador Ricardo Arroyo a la abogada de la defensa en la causa por la estafa al Ipross. El exfuncionaro de Sierra Grande fue citado como testigo para el juicio, igual que otros parlamentarios, pero no le cayó para nada bien el anticipo de la convocatoria formal, que le llegó por WhatsApp. También hizo saber que ese llamado a dirigentes políticos que no tienen relación directa con el caso “es una tomada de pelo al sistema de Justicia y al sistema acusatorio en particular”.

La normalización radical y una sola lista inscripta

La UCR está en plan de normalización y convocó a internas para sus autoridades. La última renovación fue en el 2021 cuando fue elegido Yamil Direne, que luego falleció. La sucesión y el proceso electoral derivó en alteraciones partidarias. Cerrado el plazo para las listas, se inscribió una sola, que agrupa al sector que acordó con JSRN para abril. Su propuesta para la presidencia de la UCR recayó en el concejal viedmense Pedro Sánchez.

Neuquén

Rolo decidió en Huincul pero en Cutral Co aún no

El gobernador electo Rolando Figueroa se enfocó en la cuestión política de las elecciones en Plaza Huincul y Cutral Co con la idea de su campaña de buscar “líderes naturales”. Hizo reuniones en Plaza Huincul donde le levantó la mano al candidato Claudio Larraza y, como debe ser, los partidos que lo acompañan apoyaron la decisión. Pero en Cutral Co -donde se lo vio al exintendente Eduardo Benítez- no decidió aún. Había un candidato que se mencionaba Rubén Ojito García y ayer se conoció que había también una mujer Cristina Fuentes con intención de disputarle el lugar a Ramón Rioseco. En suma, Cutral Co aún no tiene la bendición de Rolo.

El concejal que todos esperan en Ezeiza

El subsecretario de Deportes, Diego Landeiro, anda de viaje en España y lo tomó desprevenido el cambio en el Concejo de Neuquén. Es el concejal que reemplaza a Jorge Rey, el edil del MPN que renunció al cargo para presentarse como candidato a defensor del Pueblo. Debería haber asumido ya y en el MPN están comiéndose las uñas porque debe regresar, asumir y votar… al defensor, y los votos se cuentan de a uno.

Calle Futaleufú: Gloria 1, Mariano 0

En su nuevo papel de vicegobernadora electa, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, esquivó la intención de su vecino Mariano Gaido de quedarse con la calle que divide a las dos ciudades. Se reunió en Buenos Aires con el Gerente Ejecutivo de Vialidad Nacional, Jorge Ruesga, donde avanzaron en la concreción del asfaltado de la calle Río Colorado Sur – Futaleufú. Mariano quería neuquinizar la calle para asfaltarla. ¡Mariano te ganaron una!

Le contaron las costillas a Darío

El diputado provincial Sergio Fernández Novoa le contó las costillas a Darío Martínez. Reconoció que apoyó a Sole Salaburu, que al no tener la posibilidad de internas tuvo que conseguir un partido. Ese partido fue Kolina (vale aclarar que es un partido fundador del FdT). Darío resolvió sin Congreso ni Consejo la lista de Daniel Figueroa. Con sello y aparato nacional “ sacaron menos votos para intendente”. Otra vez teléfono para Darío.

Bandera rionegrina en una isla neuquina

Alambraron y colocaron una bandera de Río Negro en Isla Chica (frente a la isla 132), tierras que pertenecen a la municipalidad de Neuquén. Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente, expresó un poco en serio y un poco en broma: “Es casi una declaración de guerra”. Al periodista Rodrigo Castaño le aclaró que se iniciará un reclamo a nivel institucional. Pero che, un llamado entre Mariano Gaido y Claudio Di Tella soluciona todo.

Angélica, una canción y un teléfono

La secretaria General de ATEN Capital, Angélica Lagunas, es ocurrente contra sus adversarios. Le canta al ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, para recordarle su vinculación con Jorge Sobisch. Con el adversario gremial Marcelo Guagliardo publica el teléfono donde denunciar a los maestros que hacen paro y lo vincula con quienes no hacen paro. Una canción y un teléfono by Angélica.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Soledad Maradona y Mario Rojas