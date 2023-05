Carreras inicia su campaña en Bariloche con carteles, jingle y una leve mención a JSRN

Con una cadena de whatsapp la interna de Juntos Somos Río Negro comenzó. Ayer se conoció que el partido abrió la instancia de internas para definir la candidatura a la Intendencia de Bariloche y se replicaron de inmediato las imágenes de cartelería y un pegadizo jingle que promocionan la postulación de la gobernadora Arabela Carreras.

«Arabela Bariloche. Unidos 2023» reza el cartel que en las últimas horas colocaron en la vereda de una casa que utiliza la mandataria como oficina propia cuando está en Bariloche. Debajo, apenas perceptible, el logo de JSRN.

El mensaje es claro, la gobernadora está de lleno en su carrera por la intendencia ¿por qué partido? es la incógnita. Desde su entorno aseguran que la idea es conformar una estructura mucho más amplia que Juntos Somos Río Negro pero con base en el partido que la barilochense ayudó a fundar y que la llevó a la gobernación en 2019.

Pero mencionar «Bariloche Unidos» no es casual porque remite al nombre del nuevo partido municipal que el 10 de mayo el Tribunal Electoral Provincial autorizó luego de la tramitación formal, aunque la denominación es en singular: «Bariloche Unido».

Ese sello es el que tendría a disposición Carreras en una eventual escisión de JSRN. Fue conformado por el actual delegado del Ministerio de Seguridad en Bariloche, Silvio Barriga, quien figura como apoderado, y Darío barriga, titular de la Agencia Río Negro Exporta, aunque no aparece entre las autoridades partidarias.

Carreras y Royón sonrien para una selfie en el Foro de Hidrógeno Verde. Foto: Chino Leiva

En su equipo insisten en la premisa de ir dentro de la estructura de JSRN aunque la gobernadora no quiere participar de elecciones internas. Por ahora, no tiene el respaldo directo del senador Alberto Weretilneck, quien alentó dirimir la candidatura de este modo si no hay consenso, a pesar de que meses atrás había dicho que se iba a respetar el deseo de Carreras y se iba a respaldar si quería ser intendenta. El escenario cambió y con las elecciones del 16 de abril el vínculo se rompió definitivamente.

Una señal de esa ruptura es la ausencia de Weretilneck en el Foro Global de Hidrógeno Verde donde tampoco se presentaron otros referentes de JSRN, ni siquiera legisladores.

Con el intendente Gustavo Gennuso también hay una relación fría en este momento. Se cruzaron cuando el jefe comunal reprochó a Carreras que se «dedique a gobernar» y ella lo acusó de tener un discurso machista. Ayer, en la apertura del evento, el jefe comunal asistió para dar la bienvenida formal a los invitados, pero habló desde un atril a un costado, debajo del escenario donde minutos más tarde subió Carreras para realizar la apertura oficial junto al CEO de YPF, Pablo Iuliano.

Gennuso insiste en que su sucesor debe ser un miembro de su equipo, luego de 8 años de gestión al frente de un municipio complejo de manejar. En carrera por su lado están Marcela González Abdala, que en el último tiempo decidió levantar el perfil, encabezando reuniones barriales, siendo vocera de diversos temas municipales e incluso con expresiones públicas fijando postura ante distintos temas de incunvencia local como la situación legal de la Ecotasa.

También Juan Pablo Ferrari que no declina su intención de postularse y desafía a todos con ir a internas, confiado en un respaldo más popular por su inserción en los barrios tras varios años al frente del área social del municipio.

Agustín Domingo es otro de los dirigentes que mantienen sus aspiraciones por la intendencia y desde hace un tiempo está abocado a esta misión con reuniones sectoriales y mucha presencia en redes sociales.

Puede haber más aspirantes. Trascendió que se mide en encuestas al legislador electo Carlos Valeri y tampoco se descarta la figura del legislador Juan Pablo Muena, que había asomado como potencial candidato un año atrás aunque luego se desinfló esa idea.