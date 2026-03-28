Esto es en Off: el diputado Pichetto tendrá su doctorado de la Universidad

RÍO NEGRO

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro se prepara para otorgar un doctorado Honoris Causa al diputado y exsenador Miguel Pichetto. El trámite ya está avanzado y se descuenta esa decisión para quién fue el impulsor decisivo para la creación de esa institución de educación pública, en el 2008.

En los últimos años, el rector Anselmo Torres ya alentó y concretó diferentes reconocimientos similares, entre ellos, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a mediados de marzo del 2023 .

Aun su protagonismo nacional, Pichetto se corrió de la política rionegrina y, en esa misma determinación, aseguró últimamente que no participará del proceso y la próxima campaña de su hijo, Juan Manuel para la jefatura viedmense.

Presencias con mirada a futuro

A nadie le escapa el interés de la legisladora Marcela González Abdala (JSRN) de ir por la Intendencia de Bariloche en 2027 y sus movimientos así lo demuestran. En el último tiempo decidió participar de los debates municipales y se la vio entre el público de la sesión del Concejo y, antes, fue de oyente a una comisión.

Un exintendente de vuelta al hospital

El Ministerio de Salud no logra equipos de conducción en los hospitales. En ese contexto, recientemente, se puso en funciones al exintendente de Regina, Daniel Fioretti al frente del nosocomio de Huergo. Así vuelve al manejo hospitalario porque, antes de su gestión municipal, fue director del hospital de Regina.

Falta la publicación de datos fiscales

La cartera de Hacienda no publicó todavía información del estado mensual de la Provincia en el 2026. La situación es advertida por técnicos opositores que siguen habitualmente los registros fiscales que se difunden mensualmente en la página oficial y, hasta ahora, con casi tres meses transcurridos, no se incorporó nada.

Odarda en la audiencia por los Glaciares

La legisladora Magdalena Odarda participó de la audiencia en Diputados por la reforma oficialista de la Ley de Glaciares. Obviamente, el posicionamiento de la exsenadora es contraria a la modificación. También del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros y Ayelén Spósito plantearon sus rechazos, pero lo hicieron en forma remota.

Walter reunió a su tropa y habló de la proyección provincial

El barilochense Walter Cortés no anda con rodeos. Si bien mantiene una buena sintonía con el gobernador Alberto Weretilneck advierte que no será eterno este “noviazgo” y piensa y expresa a los suyos el deseo de que su partido PUL tenga “proyección provincial”. Lo dijo en un encuentro de camaradería multitudinario y sorprendió a más de uno. Algunos señalan al exdiputado Agustín Domingo como el promotor.

NEUQUÉN

Una broma en boxes

El gobernador Rolando Figueroa presentó en Centenario una competencia y, rodeado de pilotos, lanzó una pregunta rara: si sus autos corrían más rápido. Silencio incómodo. Nadie sabía si los trataba de lentos. Entonces remató: cargaron combustible neuquino. Risas y alivio. El público rió, algo confundido..

Una selfie al suelo

El concejal de la ciudad de Neuquén José Luis Artaza, de Fuerza Libertaria, muestra perfil austero y manejo propio de redes. En una historia quiso posar, pero la cámara jugó en contra: apareció un piso en primer plano. Dicen que no faltó ahorro, faltó girar el celular. Igual, el mosaico salió prolijo y muy limpito.

Cruces y chispas en Plottier

En Plottier, Luis Bertolini masculla bronca contra el fiscal Pablo Vignaroli por exponer desprolijidades y marcarle la cancha en los medios. Pidió que se corra, pero siguió firme. De fondo, dicen que hubo un viejo romance entre hijos de fiscal y de uno de los acusados: donde hubo fuego, alguien todavía pregunta quién dejó a quién.

Ambulancia partidaria

Claudio Domínguez salió como quien recorre un choque: mirando heridos y ofreciendo lugar. Habló de jóvenes intendentes del MPN, de gestiones prolijas y de armar consenso para repartir cargos. En versión política, la ambulancia no lleva sirena, pero busca levantar a varios en el camino.

Tiembla Haspert, Mariano vio robot en China

El intendente Mariano Gaido recorrió empresas de inteligencia artificial en Beijing junto a Juan Hurtado y miró de cerca tecnología lista para exportar ideas. Entre pantallas y robots, uno barría solo la basura. En Neuquén, dicen, Cristian Haspert sintió un leve temblor. Por las dudas, el robot ya practica saludo.

El Chañar tiene su bot con acento chacarero

En San Patricio del Chañar presentaron a SANPI, un chatbot que atiende vecinos por WhatsApp y promete trámites sin filas ni mate de espera. Gonzalo Núñez lo mostró en la fiesta local y lo vendió como cercanía 24/7, con libre deuda, reclamos y turnos en modo virtual. En la provincia, solo Neuquén capital, con Mariano Gaido, ya jugaba en esa liga, así que el interior ahora se anima a responder mensajes sin bostezos. SANPI arma órdenes, sigue expedientes y hasta se mete con el Concejo y el Juzgado de Faltas. Dicen que aprende rápido.

Por las dudas, más de uno ya mira el celular con respeto. “Por ahora responde consultas; mañana capaz también discute ordenanzas”, dijeron.