Esto es en off: El funcionario que se perdió en Comallo y apareció en El Cuy

Por Rodis Recalt

Esta semana, un funcionario provincial de Río Negro visitó la Ciudad de Buenos Aires y dejó una particular anécdota con este medio. Se trata del secretario de Cultura, Ariel Ávalos.

El contexto fue un evento organizado en la Cámara de Diputados por uno de los legisladores nacionales rionegrinos de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo.

En el entrepiso del Anexo A se realizó la exposición “Ser Río Negro”, una muestra compuesta por obras de artistas rionegrinos y también ponchos en miniatura tejidos por artesanos provinciales, entre los que se destacaba el tejido por la jacobacina Zonda Loncoman, que estaba en el lugar tejiendo un telar en vivo.

La presentación se hizo el jueves 19 de mayo, es decir, al día siguiente del censo nacional, por lo que el feriado conspiró con la asistencia de más referentes locales.

Se esperaba, por ejemplo, la presencia del otro diputado nacional de JSRN, Luis Di Giacomo, que suele estar ligado a actividades culturales. Pero ya había planificado la semana para quedarse en la provincia.

Incluso, el mismo organizador del evento intentó modificar la fecha del encuentro, pero ya era demasiado tarde, porque toda la logística de la Cámara Baja estaba resuelta para ese día, por lo que el diputado Domingo, que en la semana no tuvo actividad parlamentaria, igual tuvo que viajar a Buenos Aires para honrar el compromiso. Llegó a la mañana y regresó a la tarde. Cumplidor.

Una de las anécdotas que dejó el evento, la relató el propio secretario Ávalos a este medio.

El titular de Cultura contó qué hace algunas semanas había tenido un contratiempo con su auto y pensó que la información se iba a filtrar en esta sección, donde se relatan las bambalinas de la política.

Contó que, aquella semana, respiró aliviado al ver que no se había publicado su percance.

Nunca quedó claro el temor de Ávalos a que se sepa el problema que había tenido.

La historia es la siguiente: los primeros días de abril, el secretario había viajado a Comallo para la Fiesta de la Cordialidad y cuando emprendió el regreso a Cipolletti por la Ruta 23, su familia perdió contacto. Pasaban las horas y el exbailarín de malambo no respondía los llamados. No tenía señal. En el camino desde Comallo hasta Cipolletti, hay por lo menos 6 puntos con buena señal de teléfono. Seguía pasando el día y Ávalos continuaba sin dar señales de vida. Los fantasmas de un posible accidente en la ruta comenzaron a preocupar más a su familia, amigos y colegas del gabinete provincial.

Recién más de 300 km después apareció Ávalos en la zona de El Cuy, avisando que estaba en camino a su casa. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien? Según explicó el propio funcionario, había tenido un desperfecto técnico con su vehículo, que ya lo había solucionado y que lo esperaran para comer.

Al parecer, fue un problema muy difícil de resolver, porque tardó mucho más que las cuatro horas y media que separan a Comallo de El Cuy. Por suerte no hubo que lamentar una tragedia, pero sí, esta semana, lo va a leer en el diario.

Sergio Massa y la mayoría en el recinto rionegrino

Durante su visita a Viedma, Sergio Massa visitó la Legislatura, rodeado por diputados oficialistas y del Frente Renovador. Al posar para la foto en el recinto con sus tres legisladores, el titular de la Cámara Baja se dirigió a Facundo López y lo consultó: “cuántos son ustedes? y ¿cuántos necesitan para la mayoría especial?”… “Somos 28 y necesitamos tres”, respondió López. La sonrisa de Massa fue suficiente.

Pesatti-Massaccesi: un vínculo que se descongela

Los dos años sin diálogo entre Pedro Pesatti y Leo Massaccesi, se cortaron el miércoles. Amante de la cocina, el exconcejal radical de Viedma puso picante a un tuit, valorando el censo de Indec, porque permitiría saber si el relevamiento que usó el intendente en el 2020 para aumentar la planta municipal tuvo algún asidero. Pesatti reaccionó y le mandó un mensaje. Hubo debate, pero terminaron en paz. El censo une.

El crédito a la hermana de Berros, bajo la lupa

La oposición sigue de cerca al sorismo en Roca. El abogado Nicolás Suárez Colman expuso en redes el jueves que la hermana del legislador José Luis Berros, con apenas 22 años, recibió de manos de la intendenta Soria un préstamo hipotecario otorgado por Nación. “Además es su asesora legislativa”, agregó. Y en “tono Milei” cerro: “Basta de la casta que vive de nuestros impuestos impunemente”.

El Frente Sindical y su pretendida expansión

Unter, ATE y Sitrajur evalúan como positiva lo logrado como Frente Sindical en la etapa paritaria de la primera parte del año. Emiliano Sanhueza ya reconoció que el objetivo es su ampliación, pero no avanzó. Se sabe de contactos con el gremio legislativo y su flamante conducción de Gustavo Morón. Evaluaciones aparte para UPCN y cualquier intento de convite.

El intendente que sueña con colectivos nuevos

“Sin comerla, ni beberla tuvimos que aguantar un paro”, protestó ante los movileros el intendente MarianoGaido.Recordó que la comuna paga los subsidios de transporte “el 5 de cada mes” y los choferes (que exigen mejoras en paritarias nacionales) igual dejaron sin servicio a la capital el martes. “No teníamos que haber sufrido ese corte, pero el 1 de noviembre habrá colectivos nuevos” fue la frase que reveló el avance de una licitación hasta ahora secreta.

La aclaración después de unir nazis y feminismo

“Mi papá también me aconsejó aclarar en las redes”, reafirmó la edil Nadia Márquez (DC) a sus pares del PRO y del MPN que en actitud paternalista, le aconsejaron que si no estaba de acuerdo con el flyer del escándalo que asimiló al nazismo con el feminismo, lo expusiera y/o buscara quién usó su figura. Márquez actuó como abogada y con una actitud cándida que causó empatía con los varones, dijo que no había pruebas de que fuera parte de la movida.

El asado de Rolo fue cuando terminó la Semana Santa

El diputado nacional por el MPNRolando Figueroa es católico y el asado con el que posó fue el domingo después de Semana Santa cuando la iglesia autoriza a ese banquete en función de celebrarse la resurección de Cristo. La aclaración es útil para que Figueroa no vuelva a tener que ser testigo de la disputa pública que tuvo su hija Camila con la diputada Alma Chani Sapag. Por las dudas, Rolo es católico pero festeja el domingo.

Juntos debate cómo se puede votar sin el MPN

Si a Juntos por el Cambio -que puede volver a resucitar el nombre original porque la Coalición Cívica ARI volvió al regazo- le faltaban candidatos a gobenador, tuvieron que poner más fideos en la olla. En ocasión de la presentación de la candidatura nacional de Miguel Pichetto por Encuentro Federal Republicano, el exgobernador Jorge Sobisch dijo que si la gente quiere, será candidato también. Tome.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo