Cervi: «La diversificación productiva es un cliché del MPN para las elecciones»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, coincidió con otros referentes de su espacio al manifestarse en contra de una alianza sólo para derrotar al Movimiento Popular Neuquino y evaluó que lo que debe ofrecerse al electorado en 2023 es una propuesta «superadora». Criticó al partido provincial por no tener «interés en diversificar otras actividades que no sean el gas y el petróleo» y señaló que «se habla de la tarifa Comahue como si nos fuera a cambiar la vida y la realidad es que incide en el 20% de la energía».

El legislador dio una entrevista esta mañana en Vos A Diario, el programa de RN Radio, y se refirió a su trabajo legislativo y a los acuerdos ue están buscando en su frente político de cara a las elecciones del año que viene. En la Cámara de Diputados quedó como integrantes de cinco comisiones (Energía, Agricultura, Economía, Transporte e Industria) y presidente de una de ellas, la de Economía.

Se mostró crítico de la ley de Compre Argentino que se está discutiendo ahora en el Congreso, especialmente por el rol que se le dará a YPF. Advirtió que el régimen que se le aplicará para que tenga que informar las compras y licitaciones que hará y sus objetivos a tres años va a «colisionar» con la ley de Compre Neuquino que existe en la provincia, al asignarle dos autoridades de aplicación: una nacional y otra provincial.

«Entendemos que hay un conflicto de intereses que se puede dar», planteó.

En cuanto al debate por las tarifas, cuestionó que en la actualidad «cruzás el charco y en Río Negro pagás 40% menos de electricidad», por lo que evaluó que para desarrollar empresas en Neuquén «tenemos que generar condiciones y eso es tener tarifas acorde». «Hoy es la más cara del país en ciertos segmentos», analizó.

«Lo que tendríamos que hacer es ponernos a pensar de acá para adelante qué se hace, tener un plan porque hoy lo que se ve es que no está planificado, es un crecimiento que lo da el mismo mercado y el único que crece es el sector de los hidrocarburos», planteó Cervi.

«Se habla de la tarifa Comahue como si nos fuera a cambiar la vida y la realidad es que incide en el 20% de la energía. Si no bajamos costos de distribución y los costos anexos que tiene la factura de electricidad en nuestra provincia, es muy difícil que baje», sostuvo.

El diputado coincidió en que sí es importante «obtener un beneficio para Neuquén cuando se renegocien las hidroeléctricas», pero puso como ejemplo la posibilidad de cobrar las regalías en especies para que se generen empresas que sean electrointensivas o, por ejemplo, para regar.

Cervi también sumó a las críticas locales la falta de infraestructura, de caminos y parques industriales para que puedan radicarse empresas en la provincia. «Hace 60 años que nos gobierna un mismo color político: o no le dan prioridad a estas cuestiones o no lo entienden. Sí se ve que sólo le interesa el desarrollo de los hidrocarburos, la diversificación productiva es un cliché para las elecciones», reclamó. «No hay interés en diversificar en otras actividades que no sean el gas y el petróleo», dijo el legislador.

Juntos por el Cambio, Eguía, Sobisch y las reglas

Cervi se refirió a la reunificación de Juntos por el Cambio tras la división que se generó en 2021 con la Coalición Cívica-ARI y su candidato Carlos Eguía y aseguró que acordaron «borrón y cuenta nueva».

«Entendimos las dos partes que las eleciones dieron su veredicto. Reconozco a Carlos que obtuvo una gran cantidad de votos y hay una gran porción de población que se ve reflejada en él y en lo que expresa», indicó.

Se mostró a favor de «dirimir las diferencias con reglas claras de juego» y anticipó que en eso están trabajando desde la alianza, para saber cómo actuar «cuando haya que definir candidaturas, cuando haya diferencias o cómo sería la incorporación cuando quiera ingresar un nuevo espacio».

Sobre el exgobernador Jorge Sobisch, quien hoy se mostrará junto a Miguel Pichetto, consideró que «la Democracia Cristiana es cercana a los ideales y a los valores de Juntos por el Cambio» y dijo tener «mucho respeto por Pichetto, un gran referente y un garante de gobernabilidad de los últimos gobiernos».

Como ya hicieron otros referentes de Juntos por el Cambio, el empresario y dirigente radical evaluó que no es conveniente hacer un frente opositor sólo para derrotar al MPN, sino que la idea es «plantear algo mejor». «Si no es así, creo que no tiene sentido juntar a todos solamente para voltear al MPN», sostuvo.

En cuanto a su propia candidatura, no dio anticipos. «Hoy te diría que no es momento de hablar de candidaturas. Tenemos que generar las reglas de juego, tener un espacio que sea competitivo y ya va a venir el momento de las candidaturas. Voy a estar donde haga falta para seguir construyendo», afirmó.

