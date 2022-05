Esto es en off: El gobierno parlamentario que moldea el kirchnerismo

Por Rodis Recalt

Cristina Kirchner está tomando desde hace tiempo la iniciativa para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Desde empujar la discusión hacia la modificación de la Corte hace un par de semanas, hasta el proyecto que se acaba de presentar en el Senado de una moratoria jubilatoria para que aquellos que tengan aportes, pero no lleguen a los 30 años exigidos, se puedan adherir a un plan de pagos para poder acceder a la jubilación.

A ese proyecto en el Senado, se le suma otro presentado por el bloque K de diputados para que se adelanten a agosto los aumentos pautados para todo el año del salario mínimo vital y móvil. Es decir que el kirchnerismo, desde el Congreso, está intentando modificar la política económica del Gobierno, una presión que si se ejerciera desde el lado de la Justicia, se lo entendería como golpismo.

Martín Guzmán, uno de los afectados por esos proyectos de ley, en un encuentro con empresarios afirmó: “Necesitamos estabilidad que nos permita salir de los pensamientos cortoplacistas en la Argentina”.

Tocar las cuentas públicas es lo que más irrita a los gobernantes, porque los obliga a reordenar partidas. Ahora queda esperar qué postura tomará Alberto Fernández, en caso de que los proyectos prosperen. ¿Los vetará? El kirchnerismo no le hará fácil el camino a 2023.

Macri y la fundación Libertad

El lunes, Mauricio Macri -de viaje por estas horas por el exterior- será el invitado estelar de la cena anual de la Fundación Libertad, que será animada por su anfitrión, el peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

El expresidente estará en el centro de los flashes por el clamor popular de un sector del PRO de postularlo nuevamente, una posibilidad que Macri todavía rechaza en privado: dicen en su entorno que hoy el expresidente tiene definido “en un 70%” no postularse, y que lo que en realidad pretende es ser reivindicado. Nadie le cree. El exmandatario tuvo un solo pedido, que llamó la atención de los organizadores: pidió que Patricia Bullrich, invitada al evento, se sentara al lado del escritor peruano.

El círculo rojo y Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recibió de diferentes lugares del círculo rojo sugerencias para que incorpore a dos personas a su equipo. Una es el economista Carlos Melconian y la otra es Emilio Monzó.

Melconian estuvo participando de las jornadas organizadas por RÍO NEGRO y del Foro de Llao Llao, donde dio su visión de hacia dónde debería ir la economía en un próximo gobierno.

Monzó está embarcado en juntar a diferentes dirigentes de centro y se reunió hace unas semanas en la casa de Juan Manuel Urtubey en San Isidro, con Florencio Randazzo, Rogelio Frigerio, Juan Schiaretti, Gerardo Morales y Graciela Camaño. Ya está preparando el segundo encuentro que promete sumar comensales.

Rodríguez Larreta tomó nota de la sugerencia y hasta retrucó que en un posible gobierno suyo, el ministro de Economía sería Melconian. Respecto de Monzó, ayer almorzó con Edgardo Cenzón, que está colaborando con el armado de Larreta Presidente. Haciendo la tarea.

Massa, el intendente Pesatti y la visita a Viedma

Pedro Pesatti tiene toda la expectativa de que Sergio Massa participe el lunes de la firma de contrato para la obra de la Terminal de Ómnibus de Viedma. El jefe comunal quiere reconocerle al titular de la Cámara Baja su gestión para la financiación de Transporte. El diputado de Tigre supo quejarse ante su par Luis Di Giácomo cuando Adrián Casadei ignoró su gestión para una obra similar en Las Grutas.

El llamado a los extranjeros, ¿señal de voto anticipado?

El municipio de Roca instó esta semana al empadronamiento de extranjeros. El Código Electoral dice que los padrones deben estar cerrados por lo menos 120 días antes de la fecha de comicios. Y la idea de una convocatoria a elecciones muy anticipada (marzo o antes) volvió a instalarse. ¿Alguien daría un paso en ese sentido si faltara más de un año para votar?

Senador e intendente emérito de Lamarque

Ya se conocía que el intendente Sergio Hernández compartía el camino político con Martín Doñate, incluso en la idea de acercarse a JSRN. Y si algo faltaba para demostrarlo, un comunicado puso el jueves al senador como responsable del anuncio de aumento para los municipales de Lamarque. Doñate fue edil en Beltrán, pero no se sabía que manejaba las cuentas de sus vecinos.

Stopiello y su corrimiento del Estado provincial

La conciliación obligatoria que dictó Jorge Stopiello en el conflicto docente fue curiosa: el período fijado se limitó a los dos días de paro. Tuvo críticas de profesionales laboralistas. Unter no dijo nada. Su dirigencia sí se sorprendió cuando lo acusaron por su parcialidad en favor de la Provincia. “No, yo soy de Nación”, se desligó al recordar qué integra la planta de personal del Estado.

Cada uno llevó su vianda al encuentro azul

No hubo choripanes ni servicio de cátering en el encuentro de las 20 ó 30 mil voluntades azules del MPN en El Chocón, programado a las 11. Algunas versiones indicaron que habrían viandas, y por las dudas, la militancia precavida se llevó sanguchitos. “No hubo nada, volví con hambre, me acordé del sánguche cuando quedé varado en la ruta”, se lamentó un concurrente. Es que muchos no llegaron por la larga fila que se formó en la 237.

Los reflejos rápidos de la nueva defensora

El lunes asumió en su nuevo papel oficial la defensora General del Poder Judicial de Neuquén, Vanina Merlo. Su pliego fue votado en la Legislatura y el acto de asunción salió por primera vez del edificio del tribunal para ir a un lugar más grande porque suponían que iba a asistir mucho público. Merlo fue rápida de reflejos porque a pocas horas de asumir cambió su cargo en la red social Twitter donde promocionaba su papel ministerial.

La intendenta puso manos en el barro

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, no tiene medias tintas al momento de defender lo que ella considera justo para su localidad. Cuando realiza actividades oficiales es común verla arremangarse para demostrar cómo se hacen las cosas. Ocurrió en la plantación en el jardín botánico. Había guantes disponibles para revolver la tierra antes de poner las plantas, pero ella decidió hacerlo sin intermediarios y así hace política.

Invitaciones con inflación

Como impera la inflación, en la gacetilla municipal se aproximó el anuncio a los “casi 1000 lotes” que entregará el intendente Mariano Gaido el lunes. Y luego la invitación individual a la prensa y otros convocados confirmó el dato inflado: el convite fue para participar de la entrega oficial de los primeros 100 lotes de los 1.000 (que son los mismos 869 del distrito7) que formaron parte del proyecto original del El distrito 7 en la zona de la meseta.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo