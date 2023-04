La líder del ARI-CC, Elisa Carrió estuvo en Viedma, San Antonio y Bariloche por la campaña de JxC. Se mostró relajada en su paso por la Provincia y, en varias ocasiones, recordó su historia en la política. “Bautista, vos también estás viejo”, le lanzó al exvicegobernador Mendioroz, en Viedma, en la conferencia de pensa. Pero, aún la vorágine de campaña, en SAO, la dirigente se hizo su tiempo y se escapó a “la peluquería de Niria”.

La agenda del diputado Domingo en Washington

Agustín Domingo se corrió un poco de la agenda electoral rionegrina. Fue por una razón lógica: es difícil hacer campaña desde los Estados Unidos. El diputado estuvo en Washington, con otros parlamentarios y empresarios en las jornadas que organizó la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina (AmCham) y el Centro de Estudios Americanos (CEA). Entre charla y charla, igual se hizo tiempo para hacer militancia por redes.

El candidato que durmió en el auto para ahorrar

La dirigencia de Vamos con Todos negó con énfasis haber usado fondos de Nación con fines electorales. Y el ejemplo más extremo de la austeridad de esa campaña lo puso el candidato a vicegobernador, Leandro Costa Brutten. “Hice un viaje de Bariloche a Viedma y la nafta la pagué con dinero de mi bolsillo. Es más, dormí en el auto para ahorrar el hotel”, dijo en una entrevista radial. Éramos tan pobres…

Una salida en el Gobierno pendiente de una vuelta dudosa

La reestructuración del Ministerio de Gobierno, a partir de la creación de la Jefatura de Gabinete y el ingreso de Pablo Zúccaro, determinó -entre otros cambios- el paso de Altec a la cartera de Economía.

Esta decisión de la gobernadora Arabela Carreras puso un interrogante al regreso a la cartera política de Rodrigo Buteler, a quien no le gustó ese recorte y, además, alude que ese traspaso no se le informó y se enteró por los medios. El presidente de la empresa, Juan Manuel Ríos, adelantó su salida aunque, según se afirma, argumentó una determinación personal y previa a las modificaciones. Cierta esa razón y simple justificación, su permanencia o su alejamiento estaría ligado a la conclusión en Gobierno, es decir, si Buteler vuelve o no, más allá de que la mandataria repite que el cipoleño le dice que regresa al Gabinete.

Problemas “de cartel” para Cambia Río Negro

Un enorme vinilo había sido encargado para que llegue a la Ruta 22, con la imagen de candidatos de Cambia Río Negro. Sin embargo, la dirigencia no consiguió a tiempo la maquinaria necesaria para montarlo a un poste al costado del camino. Y para no sentir que fue una inversión perdida, el cartel cubrió el jueves todo el lateral de un ómnibus, puesto en el ingreso al local donde se hizo el cierre de campaña.

En el conflicto, una defensa bien escasa

Pocas voces en el oficialismo asumieron una defensa pública de la postura gubernamental en el conflicto docente. El ministro Pablo Núñez es el reiterado y, consecuentemente, ya devaluado vocero de parte del Gobierno. La gobernadora Carreras tampoco esquiva el tema cuando dialoga con la prensa. Ella pidió aportes en el oficialismo. Las reacciones no fueron muchas. Apareció una gacetilla del vicegobernador Alejandro Palmieri y, recientemente, existieron declaraciones de la exministra Mónica Silva, también presidenta de la Comisión legislativa de Educación.

Neuquén

Tanya pateó la pelota

La diputada nacional Tanya Bertoldi participó de la habilitación de un playón polideportivo que completa el complejo llamado Aldo Scrivani, un funcionario e deportes de la municipalidad que falleció en un accidente. Demostró sus dotes de deportista y los más chicos se animaron a pedirle que hiciera el tiro de inauguración. Ella es más del básquet pero igual se animó a hacer un tirito al arco mientras los más chicos festejaban la ocurrencia . Nadie confirmó si finalmente convirtió el penal o si fue atajado por el chico que hasta se había puesto guantes para atajar el penal de la diputada nacional quien también probó unos tiritos para embocar el aro .

El cumpleaños con más saludos

54 años cumplió este viernes 14 de abril el diputado nacional Rolando Figueroa. Dos días antes de una de sus apuestas políticas más relevantes. Como coincidió la fecha con el inicio de la veda electoral para la campaña, nadie quiso quedarse afuera de saludarlo con formalidad e informalidad y ocurrencia de fotos. Los deseos de feliz cumpleaños incluyeron la suerte para la elección de mañana.

Al final, mucho anuncio pero no había combustible

Autoridades provinciales y municipales de San Martín de los Andes se preocuparon en destacar que una aerolínea de bajo costo iba a tener vuelos regulares al aeropuerto Aviador Campos. El mismo día del anuncio, un avión de la única empresa que tiene vuelos comerciales y que une ese destino con Buenos Aires, tuvo que aterrizar en el Juan Domingo Perón de Neuquén. Es que el Aviador Campos se había quedado sin aeronafta… Parece mentira.

La tendinitis del otro Koopmann

El candidato a la reelección en la intendencia de Zapala y actual jefe comunal Carlos Koopmann mostró un elemento extraño en su brazo derecho de color azul que llamó la atención. Los que dicen que lo conocen enseguida dijeron que no era un tatuaje tan llamativo. Se aclaró que es tendinitis que se trata con una suerte de cobertura que mantiene el tendón con cierta estabilidad. Tuvo que explicar de qué se trataba.

Marcelo se acordó de las joyas

“No vienen por la situación de los ciudadanos de Neuquén, vienen por la joya de la abuela que es Vaca Muerta, esto es totalmente evidente”. El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Marcelo Rucci se remontó a los 90 cuando se decía que Jorge Sobisch había vendido las joyas de la abuela al recibir un presupuesto extra por un juicio por regalías mal liquidadas. Al final había una joya única que había sido de la nona… pero che.

Los espejitos de colores

Una de las disputas que dibujan la grieta en Neuquén es entre el Kirchnerismo light y el hard y el gobierno neuquino para determinar cuánta plata destina la Nación en Neuquén. Como vinieron varios ministros a apoyar a candidatos varios en los últimos días, el intendente Mariano Gaido no tuvo empacho y lo dijo:“Nos dan tres de cada diez pesos que se llevan y nos engañan con obritas, espejitos de colores”.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas