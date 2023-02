Esto es en off: ¿JSRN tiene una fórmula “mecánica” o una estrategia repetida?

El intendente y candidato a vicegobernador, Pedro Pesatti, contó en sus redes las peripecias que tuvo que enfrentar junto al candidato a jefe comunal de Viedma, Marcos Castro, después de que fallara la batería del auto que los llevaba al Relleno Sanitario, en una zona sin señal para sus teléfonos.

“En broma, mientras volvíamos, le dije a Marcos que entre los dos no hay problema que no podamos resolver. Y realmente es así!”, escribió mandatario, ya en tono de campaña.

Lo curioso es lo repetido que aparecen los problemas mecánicos delante de las máximas autoridades de JSRN.

En el 2019, tres días antes de las elecciones, Alberto Weretilneck fue fotografiado empujando un Renault 9, en una estación de servicios del Valle Medio.

Y en el 2015, mostró en Twitter cómo se subió a un Peugeot 504 mientras regresaba del paraje Chipauquil, también para ayudar a que arranque.

¿Casualidad o estrategia de marketing gastada?

Weretilneck en el 2019, colaborando en el Valle Medio, igual que en la campaña anterior.

¿Quién invitó a la intendenta al acto?

Nadie puso en duda que correspondía y que, además, forma parte de una sana costumbre recuperada después del 2019, cada vez que la gobernadora llega a Roca. Pero más allá de eso, la presencia y el protagonismo asignado a la intendenta María Emilia Soria en el acto de inauguración de un refugio para personas en situación de calle inquietó a más de un dirigente de Juntos Somos Río Negro. Tanto, que ese mismo día hubo quienes se ocuparon de averiguar quién había cumplido con tan amable invitación. La campaña electoral se siente y se juega con dientes apretados.

Silvina, la gira oficial y la foto con la nieta Gandhi

No se sabe si Silvina García Larraburu profesa el hinduismo o es admiradora del pacifisca Mahatma Gandhi, pero lo cierto es que la senadora se mostró feliz y sonriente cuando logró una foto con una nieta del líder hindú en su gira oficial por la India junto al ministro Filmus, en su rol de presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Tras el logro, instruyó a su equipo que publiquen la imagen en sus redes sociales.

Zidar, candidato y nueva renuncia a los medios

El locutor y periodista de Bariloche Antonio Zidar vuelve al ruedo político, con expectativas de llegar a la Legislatura con la Lista 3 de la UCR. Días atrás confirmó su postulación y en El Cordillerano Radio se anoticiaron del paso al costado del director, que de inmediato dejó el micrófono. Ya lo hizo en 2013, cuando integraba el Grupo Seis y quiso ser diputado de la mano de Miguel Saiz. ¿Le irá mejor?

La campaña de la que nadie habla en Viedma

En su larga carrera, el intendente Pesatti tuvo cruces por mil y un temas con opositores. Pero lo que nunca pensó es que iba a tener que defenderse por una campaña… ¡de fumigación de mosquitos! Ante el operativo municipal, un grupo de vecinos de Viedma intimó a “poner urgente freno a la matanza de insectos”, amenazando con acciones legales. Pesatti lo tomó como algo insólito, pero por las dudas pidió averiguar qué tan en serio venían los autoconvocados.

La camioneta que no era y el tuit que desapareció

“Mientras a los vecinos de todas las ciudades les cortan el agua día por medio, acá tenés a una camioneta de Aguas Rionegrinas en el medio de la playa de El Cóndor”, tuiteó el legislador Juan Martín el miércoles. Pero metió la pata. El vehículo era parecido a los que usa la empresa provincial, pero pertenecía a una empresa privada que vende fertilizantes. ARSA hizo el descargo y, silbando bajito, el dirigente del PRO borró el tuit.

Neuquén

Del sánguche Marquitos a los frutos rojos

El candidato a intendente de Plottier por el MPN Sergio Soto, alias Sotito, le hizo cumplir el papel de degustador de frutos rojos en una chacra al candidato a gobernador Marcos Koopmann. El vicegobernador había hecho famoso el sánguche Marquitos, de crudo y queso, en una estación de servicios de Piedra del Águila. Así como existe el sánguche Carlitos en Neuquén ahora se puede degustar el Marquitos. Con una adaptación del tema de A ha, el que juega de local no perdió la oportunidad de pedir la opinión del candidato a gobernador quien degustó una o dos y realiza preguntas sobre la cosecha. Sotito aprovecha y para dar una opinión degusta dos o tres.

Los frutos rojos con Marcos.

Sorpresa en la licitación

La licitación del servicio de boleta única electrónica en la Provincia de Neuquén se realiza para cumplir formalidades porque, en rigor, hay una sola empresa que tiene las máquinas. Como la compulsa fue digital, grande fue la sorpresa de los funcionarios cuando vieron que se presentó una segunda empresa. Música de suspenso hasta que se abrió la oferta. La firma se había equivocado de link.

¿Qué noticia habrá recibido el diputado de noche?

El diputado provincial del partido Siempre Andrés Peressini se mostró al aire libre en una recorrida nocturna con un gesto muy sugestivo. Escribió en la foto que las buenas noticias se reciben de noche y con luna llena. El legislador que recorrió todo el perímetro de la Provincia en bicicleta, mostró ese escrito mientras señalaba con el índice su sien, como dando a entender que hay que recordar. ¿Qué?

Andrés Peressini salió a ver la luna y le dieron una noticia.

Los volaron de un plumazo

Los volaron de un plumazo dijo una militante de 75 años del partido provincial indignada porque habían ungido a un jubilado bancario en Picún Leufú y a un conocido vecino en Senillosa y ya tenían todo listo para entrar en campaña. Resulta que sus cargos fueron parte de una negociación en las altas esferas y, finalmente, no fueron candidatos. Volar de un plumazo ¿es la contracara de la elección a dedo?

Omar dejó una silla vacía

“Gustavo me dijo: no viniste a mi casamiento, pero tiene regalo”. El gobernador Omar Gutiérrez reconoció su falta porque no concurrió al casorio del intendente de Plaza Huincul Gustavo Suárez, con la salvedad de que va a tener que ponerse con algún regalo que esté a la altura del máximo cargo político a nivel provincial. El mandatario concurrió a Huincul a inaugurar un centro de monitoreo de cámaras de seguridad y fue en un intermedio cuando Suárez le reprochó su falta.

El primer paso de Ramón

El candidato a gobernador por el Frente de Todos Neuquino Ramón Rioseco probó sus dotes actorales. Mientras firmaba un papel dice a la cámara: este es el primer paso para cambiar Neuquén. Se supone que el papel era la aceptación como candidato a gobernador, aunque su producción no se esforzó mucho en una escenografía que diera a entender qué firmaba. Ramón ya es candidato, che.

Producción: Hugo Alonso, Soledad Maradona y Mario Rojas.