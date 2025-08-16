Esto es En Off: La crisis provincial, con sus desmarques y apegos a los cargos

En el post-quiebre del vínculo político entre Weretilneck y Pesatti, se abrió un seguimiento de la actitud de los funcionarios provinciales que llegaron desde el equipo del exintendente y hoy vicegobernador.

El titular del DPA y exsecretario de Obras Públicas, Gastón Renda aparece como quien rápidamente se diferenció del viedmense. Fue el gran ausente de la reunión de Pesatti con su círculo que ocurrió el mismo día de la ruptura pública.

Trascendió, en cambio, que esa jornada Renda concurrió a la Residencia y se juntó con el gobernador donde aclaró su posición en el grieta que se abría. Casi desconoció su origen pesattista y se concentró en su inicial participación en el ministerio de Educación.

Las coincidencias del PJ y PRO

La caída de un trozo de cielorraso de una escuela de Viedma despertó una coincidencia inesperada: el peronista Berros y Juan Martin del PRO apuntaron en sintonía contra el gobierno provincial. Uno habló de la desinversión en educación y otro recordó que duerme en la Legislatura el proyecto de emergencia educativa.

La vuelta pública del senador Doñate

Tras la frustrada reelección, el senador Martín Doñate volvió con un respaldo una auditoría de la deuda argentina. Acompañará el proceso de Fuerza Patria y confía en un compromiso del Instituto Patria vinculado con que un impulso opositor en el Senado lo designe como uno de los vocales de la Auditoría General de la Nación.

Invitación abierta: ¡petroleros vengan!

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herreros, aprovechó el espacio en el canal público provincial para hacer una invitación abierta a los inversores: “Si hay algún empresario petrolero viendo, los invitamos a venir a invertir”, deslizó. La propuesta fue para el escenario de la Fiesta de la Nieve de la próxima edición.

La Libertad Avanza y sus propias erosiones

El cierre de la LLA también dejará sus erosiones. El jefe del Distrito de Vialidad Nacional, Enzo Fullone pretendía figurar en la lista a Diputados pero, al final, la diputada Lorena Villaverde apoyó al viedmense Damián Torres. En respuesta, Fullone se alistaría después entre quienes resistieron la postulación de la empresaria al Senado.

Ibarrolaza enfurecido con Weretilneck en X

Santiago Ibarraloza mostró su malestar en X al deslizar una serie de posteos en respuesta a la crítica de Weretilneck ante el pedido de conformar su bloque Cambia Río Negro, por el gasto. Habló de “feudo patagónico” y le recordó al mandatario que su hija y pareja forman parte del Gobierno.

NEUQUÉN

La cámara de empresas petroleras tiene ese no se qué

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos es una asociación gremial de empresas dedicadas a la producción de petróleo y gas en Argentina.

Ante el público se presenta a través de una cuidada página de internet donde se puede obtener información sobre sus fines, aunque todavía está en construcción para algunos archivos. Lo insólito es que cuando se hace click en uno de esos link aparece el error 404 que hace referencia a que la página buscada no pudo ser encontrada.

Como al CEPH representa a las productoras del upstream tiene mucha lógica que en lugar de que el link está vacío aparezcala leyenda “Pozo seco!” con el americanismo de un sólo signo.

Un intendente PRO y la diputada petrolera

La diputada provincial Daniela Rucci (MPN) participó de la movilización que hubo el jueves a la Legislatura de Santa Rosa, La Pampa, para reclamar una decisión sobre el futuro de una concesión petrolera con presencia en 25 de Mayo. El jefe comunal del PRO, Leonel Monsalve, estuvo agradecido por el apoyo.

El descubridor de Vaca Muerta

El que más militó la explotación de la formación Vaca Muerta fue el exgobernador Jorge Sapag quien reapareció en formato de conferencista en una jornada organizada por una universidad y saludó con mucha estima al ministro de Energía Gustavo Medele. Rompió el silencio pero no habló de política partidaria.

Si el árbol prende es la mano del concejal

El concejal por el partido Juntos de la ciudad de Neuquén, Sergio Marino, tiene la sana costumbre de recorrer barrios y observar realidades. Fue a al Centro de Salud de Colonia Rural Nueva Esperanza. Pala en manos plantó unos árboles junto a Sergio Alveal. Es la época de plantación y los vecinos dicen que si prenden es porque es la mano del edil.

¡Fuerza Mariano pero ojo eh!

Durante la inauguración de la red de agua potable en Awca Mahuida, el barrio de Neuquén, el intendente Mariano Gaido quiso ser quien personalmente abriera la llave. Estaba un poco trabada y fue necesario que haga fuerza y entonces Marco Zapata cuidaba de que no se golpeara por si se zafaba la llave de paso con jocosos comentarios.

Bendita tierra ahora llegará en avión

“Avanza la construcción del avión biplaza MS 1/3 junto a mi hijo y Ángel que es un crack de la soldadura. Surcaremos los aires bonarenses… ¿y por qué no?; ¡hasta Neuquén!”. El exsecretario de Energía, Javier Iguacel, le tiene fe a que en su taller se arme un avión y visitar bendita tierra, Bentia, su empresa para los convencionales de Neuquén.

