Esto es en off: La grieta de la UCR de Río Negro por el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

El balotaje dividió caminos en el radicalismo rionegrino. El bloque que asumirá en diciembre en la Legislatura tiene diferentes miradas sobre el rol que debe jugar el partido en la provincia.

“Ni Massa, ni Milei. Radicales”, se tituló el documento que firmaron Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, junto a concejales electos y presidentes de comités locales.

Pero dentro de la conducción provincial aparece otra mirada. “Encuentro en la alternativa de Sergio Massa, tanto en su rol de Ministro de Economía como en su papel como candidato a la presidencia, una opción en la cual los ideales de la UCR puedan prosperar en estado y forma de síntesis y operen para superar la grieta”, escribió esta semana Ariel Bernatene, muy cercano a Lorena Matzen y Daniel Sartor. El lunes habrá reunión partidaria en Viedma y prometen que será picante.

Reencuentro cordial pero no mucho más

Sergio Massa logró lo que nadie: el reencuentro entre Alberto Weretilneck y Arabela Carreras. De todas maneras, cuentan allegados a uno de ellos que la presencia conjunta en la reunión de gobernadores realizada en el CFI no terminó de romper la frialdad que reina desde hace meses en el vínculo.

No hubo contacto previo y tampoco a la salida. De hecho, el gobernador electo eligió la compañía de Luis Di Giacomo para ir más tarde al despacho de Economía. La mandataria volvió a la provincia, para pasar el fin de semana en Bariloche.

Rivero, otra vez cerca de Milei

No participaron de la campaña de octubre pero ahora fijaron posición rumbo al balotaje. Desde Primero Río Negro, el partido creado por Ariel Rivero, saldrán a militar a favor de Javier Milei. ”No perdamos la oportunidad de terminar con un proceso político rancio y nefasto e iniciemos un camino de transformación” dijeron en un comunicado. La postura choca con la neutralidad que fijó Miguel Pichetto, referente político de Rivero durante muchos años.

La imagen que dejaron los libertarios en Cipolletti

La diputada electa Lorena Villaverde no sólo quedó en jaque por la desinformación de esta semana sobre el Gasoducto Nestor Kirchner. Tampoco dejó una buena impresión entre autoridades electorales que tuvieron que lidiar con ella y con otros dirigentes del Partido Fe durante el cierre de la jornada de elecciones en Cipolletti. Desde la Justicia buscaban esta semana contactos con apoderados del partido, para que en el balotaje no se repitan los ánimos exaltados.

Los funcionarios y sus salidas adelantadas

Hay funcionarios provinciales ya en plena retirada. El ministro de Trabajo, Jorge Stopiello ingresó en vacaciones por unos días y, simultáneamente, remitió mensajes de WhatsApp con despedidas anticipadas de sus funciones. Agradeció a los destinatarios por el respaldo -dice el texto- en su “trajinada y comprometida gestión” y se pone a disposición porque desde el 10/12 vuelve a su “casa de origen”: el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La espera de la llamada que todavía no llegó

La enemistad entre el jefe saliente y la electa es antigua. Ella no dudó en viajar a Luis Beltran cuando se lanzó el acuerdo de JSRN y los peronistas de Nos Une para advertirle a Weretilneck que esa unidad no era posible en Sierra Grande. La legisladora Roxana Fernández nada quiso saber con Renzo Tamburrini. Ahora, deben lograr vínculos por la transición. Ella espera un llamado. “Si no llega, iré en la búsqueda de la información”, adelantó.

Neuquén

El intendente de Picún hace diferencias

El intendente de Picún Leufú, Carlos Casteblanco, se lució como anfitrión de la proclamación de autoridades electas en su ciudad y las vecinas El Sauce y Paso Aguerre. Tuvo un gesto que sobresalió. A la intendenta electa, Perla Díaz, le obsequió un ramo de flores muy colorido y al concejal Juan Carlos Soto… una botella de vino. La Junta Electoral Provincial realizó la Audiencia de Proclamación y entrega de diplomas a los candidatos y candidatas electos. Fue en la localidad cabecera donde Casteblanco hizo de anfitrión para sus vecinos y se lució ante las visitas provinciales y los nuevos dirigentes que asumirán en diciembre, quienes fueron acompañados por familiares.

Perla Díaz fue saludada por el intendente saliente, Carlos Casteblanco.

El mensaje oculto del candidato

El diputado nacional electo de Unión por la Patria, Pablo Todero, publicó un mensaje en su red social: “Voy a ser el representante de TODOS los neuquinos, (en la letra o puso un arroba)incluidos los que militaron la boLeTA corta”. Llamó la atención las tres letras en mayúscula que usó cuando escribió la palabra boleta en alusión directa al MPN o a Juan Schiaretti que también tenía boleta corta. Todero misterioso…

No le alcanzó para la docena de medialunas

El intendente electo de Villa La Angostura, Javier Murer, y el actual intendente, Fabio Stefani, se reunieron el martes en el palacio municipal para dar inicio al proceso de transición de gobierno. Murer todavía no está proclamado porque el domingo fueron las elecciones. De todas maneras, se ahorra tiempo. Llamó la atención que el presupuesto no diera para la docena de medialunas. Stefani es ahorrativo más con alguien de Comunidad.

Fabio Stefani recibió a Javier Murer con austeridad.

Sánchez, al final, resultó pionero

El diputado nacional de JxC Francisco Sánchez a poco de tener la certeza que no fue reelecto dijo, sin tapujos, que iba a trabajar para Milei. Fue 72 horas antes de que lo anunciara Patricia Bullrich. Entre los políticos se dice que lo apodaron el Lucho Avilés del balotaje: el pionero. “Milei puede no gustarte, pero es la antítesis de la corrupción. no tenes lugar a la neutralidad. O acompañas a Milei, o sos un cínico estafador”, publicó en sus redes, siempre antes.

El actual y el electo, se tomaron su tiempo

Es probable que no se hayan puesto de acuerdo. El actual gobernador Omar Gutiérrez y el electo, Rolando Figueroa, demoraron casi lo mismo, 72 horas, en rebatir que no se puede vende Vaca Muerta como lo había propuesto el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Se excusaron en que había veda o que no era necesario. Los dos esperaron que perdiera Milei para salir a contestarle. ¡Esto no se hace!

Gloria deja antes la intendencia

Debido a que el domingo 10 de diciembre será la asunción de los cargos del gobernador y la vice, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, decidió que hará el traspaso del poder en su ciudad el viernes 8. Le entregará las llaves de la ciudad a su sucesor Luis Bertolini y así quedará liberada de cargos públicos sólo por el sábado cuando no será más intendenta hasta el domingo cuando sea vicegobernadora.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas