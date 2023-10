Mauricio Macri confirmó el apoyo «incondicional» a Javier Milei: los detalles que reveló de la reunión

Por primera vez desde los resultados electorales del domingo, el expresidente Mauricio Macri habló públicamente sobre su apoyo a Javier Milei, candidato de la La Libertad Avanza que provocó la crisis política de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri y su apoyo a Javier Milei Los detalles que reveló Macri de la reunión con Milei “Acá llegó la montonera”, relató Macri que dijo cuando entró Patricia Bullrich a su casa, donde ya estaba el candidato de La Libertad Avanza. Y ella añadió: “Sí, la que tira bombas en los jardines”. Luego, según el exmandatario, hubo un abrazo de dos minutos entre ambos. «No se habló de ningún cargo”, aseguró. Macri defendió al prófugo «Pepín» Rodríguez Simón, pero dijo que «tendrá que volver al país» «Imagino que tendrá que volver y sentarse en la Justicia y explicar», se limitó a decir sobre su exoperador judicial, quien se encuentra prófugo en Uruguay desde hace casi tres años. Macri: “Antonia me dijo ‘papá, tenes que apoyar a Milei’. Si ella me lo dice, es palabra sagrada» El expresidente ratificó hoy su apoyo «incondicional» a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre y contó detalles de cómo su familia tomó la decisión. Leé la nota completa acá Mirá el video Aníbal Tortoriello, tras la ratificación del apoyo de Macri a Milei: «Juntos por el Cambio no se va a romper» El diputado nacional de Río Negro (PRO) y exintendente de Cipolletti no comparte la decisión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. «El abrazo de Bullrich a Milei no lo comparto pero mi decisión es ni Massa ni Milei», expresó. Para leer la nota completa, hacé clic acá. «Juliana se ‘quiere matar’ y «Antonia apoya a Milei» En relación a la repercusión en el entorno familiar tras sus últimos posicionamientos políticos, Mauricio Macri contó que su esposa Juliana Awada anoche llegó del sur y con todo esto ‘se quiere matar’. «Antonia me dijo, y sí papá tenés que hacerlo, no hay alternativa. Antonia apoya a Milei, si votara, lo votaría», agregó. «Acá llegó la montonera», Macri contó cómo presentó a Bullrich ante Milei El expresidente dio detalles de cómo fueron los entretelones entre el encuentro privado que mantuvieron Javier MIlei y Patricia Bulrich. Relató que Milei había llegado primero y que cuando entró Bulrich fue el mismo Macri quien los presentó cara a cara. «Acá llegó la montonera», dijo Macri. «Sí, sí, la tira bombas en los jardines», respondió ella. «Qué mal que estuve, te pido perdón», respondió Milei, según recordó Macri. Macri, sobre Lousteau: «Que explique dónde está parado» El expresidente Mauricio Macri respondió al duro cuestionnamiento de su socio Martín Lousteau quien lo responsabilizó de la ruptura de Juntos por el Cambio. «Que Lousteau explique dónde está parado, que diga que va a apoyar a Sergio Massa», expresó. Macri: «El apoyo es incondicional y no se habló de ningún cargo» «Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca», afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo. Macri, sobre Carrió: «Cuando a la gente la gana el ego se convierte en algo dañino» Consultado sobre los dichos de Elisa Carrió, Mauricio Macri evitó responder abiertamente pero hizo aludió a ella con esa dura frase. «Para administrar el poder hay que tener mucha vocación de servicio. Las cosas se marcan con el ejemplo. Javier Milei es muestra de vocación de austeridad», agregó. «Massa es más de lo mismo, cuántas veces nos mintió» El expresidente Mauricio Macri definió así al candidato de Unión por la Patria y por eso confirmó su apoyo a Javier Milei quien «nunca» le mintó dijo. Macri sobre los radicales: «Han transado en contra de los intereses de los argentinos» Acusó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber «estado transando a escondidas» con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada», dijo «Ellos se han sentido más cómodos con Massa que con alguna línea del PRO. Cuando pasen estos 20 días vamos a sentarnos a ver. Estaremos sentados ahí dialogando en qué cosas tenemos en conjunto. No puede ser que bajo la falsa neutralidad apoyen a Massa, un poquito de sinceridad». Macri: «Patricia y Javier se pidieron disculpas recíprocamente» «Entendamos todos que tenemos que reconciliarnos. Con la misma humildad que hizo Javier en esa reunión, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que acompañar a los más jóvenes. Lo vi en una actitud muy abierta a Javier esa noche», agregó Mauricio Macri. Macri: «La propuesta de cambio hoy es Javier» El expresidente Mauricio Macri confirmó su alianza con Javier MIlei, «a cambio de nada», destacó. En relación a sus socios del espacios dijo que «ellos todo el tiempo estuvieron transando». «Los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei. El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei», dijo Macri Macri: «No se rompió el Juntos por el Cambio que fundé yo» Fue lo que le respondió el expresidente Mauricio Macri ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann. Dijo que quienes aseguran que él obligó a Patricia Bullrich a apoyar a Javier Milei le faltan el respeto. «Ella con su visión confirmó su adhesión y nosotros somos el cambio o no somos nada», agregó. «Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?», se preguntó. Afirmó que JXC «sigue estando ahí» y «es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república». Mauricio Macri rompe el silencio y crece la expectativa «Tras el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei de cara al balotaje, @mauriciomacri rompe el silencio con @edufeiok en Radio Mitre», el posteo en X para promocionar la charla entre el periodista y el expresidente. Tras el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei de cara al balotaje, @mauriciomacri rompe el silencio con @edufeiok en Radio Mitre. pic.twitter.com/xHc4DpC42k — Radio Mitre (@radiomitre) October 27, 2023 Macri hablará esta mañana sobre su pacto con Javier Milei Por primera vez, se referirá al tema. Desde las 8 de la mañana, lo hará en una entrevista periodística con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. Los senadores de Juntos por el Cambio no apoyarán a ningún candidato Los senadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde decidieron no apoyar a ninguno de los dos candidatos a presidente de la Nación en el balotaje 2023. Avanza la integración de los equipos de los libertarios y del PRO Trascendió que mientras tanto los equipos de la Libertad Avanza y del PRO ya están coordinando una campaña conjunta. La semana que viene conformarán una mesa política y una de fiscalización con referentes de los dos partidos.

Lo hizo hoy en una entrevista periodística con Eduardo Feinmann para Radio Mitre, desde las 8 de la mañana. La expectativa está puesta en que el ex presidente detalle cómo fue el acuerdo con el líder libertario y que responda a los duros cuestionamientos de sus socios de la coalición.

«Se prevé una fuerte defensa del ex presidente del acuerdo con Milei y una réplica a los cuestionamientos que recibió por parte de Elisa Carrió y de radicales como Gerardo Morales y Martín Lousteau», publicó Infobae.

Javier Milei sobre Juntos por el Cambio: “Mirá si habrán hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó”

Ayer durante una entrevista televisiva, Javier Milei aseguró que Juntos por el Cambio había hecho las cosas mal. ”Mirá si habrán hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó del segundo lugar.Tenían la elección ganada y apareció un outsider y se les mete en la segunda vuelta…y, algo mal hicieron”, enfatizó el candidato presidencial de La Libertad Avanza durante una entrevista en A24.

A pesar de su duro comentario, Milei destacó que “lo importante, es que el 53% de los argentinos decidió abrazar las ideas del cambio”. “Después, en esas expresiones de cambio, hay unas más profundas y otras más moderadas, pero es en la misma dirección, con matices. Diferencias hay porque si no, no hubiésemos ido separados”, dijo.

Por otra parte, destacó que el apoyo que recibió de la excandidata presidencial Patricia Bullrich y del expresidente Mauricio Macri no implicó ninguna concesión por parte del espacio que él lidera. “No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional”, afirmó.