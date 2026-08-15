Esto es en OFF: las internas, alianzas y gestos que dejaron señales en Río Negro y Neuquén

El acto en Roca de lanzamiento de la candidatura provincial de María Emilia Soria fue un elemento ordenador en el justicialismo, con sus dichos, pero también con las señales advertidas por los asistentes.

La roquense insiste en que no participará en la resolución de las postulaciones municipales, dejando las mismas en manos de los militantes locales.

Pero, en Viedma, se tomó nota de que el dirigente judicial, Pablo Barreno, formó parte del reducido grupo que ingresó al club con la candidata.

El exlegislador viedmense activa su postulación a la intendencia capitalina. En cambio, otro peronista de la Capital provincial, el exministro Juan Manuel Pichetto, no estuvo directamente en el lanzamiento. “No fue invitado”, argumentaron al lado del hijo del exsenador.

Reunión de JSRN y las críticas

La reunión de JSRN en Choele Choel, sin Weretilneck, tuvo sus particularidades. Entre ellas, las críticas de Silvia Morales a la estrategia de alianza en Regina con el intendente Luis Albreiu.

La legisladora transmitió que la dirigencia reginense no la compartía. El titular de JSRN, Rodrigo Buteler, pareció sorprenderse y la reacción correspondió al titular de la Asamblea, Facundo López, quien encuadró ese entendimiento en una evaluación superior.

Gennuso y una pausa anunciada

El exintendente de Bariloche y flamante funcionario de la CNEA, Gustavo Gennuso, anunció un paso al costado en la alta exposición pública en redes sociales, que en el último tiempo se centró en críticas al gobierno provincial y a Alberto Weretilneck específicamente.

“No es un cierre y mucho menos una despedida, es elegir donde puedo ser más útil hoy”, aclaró.

Un encuentro encumbrado

El ministro Demetrio Thalasselis pasó gran parte de la semana en Bariloche. Su agenda estuvo vinculada a un encuentro reservado de la industria de la salud, organizado por una entidad argentina-estadounidense que congregó al sector público y privado.

Estuvieron referentes de laboratorios, senadores de la Comisión de Salud y funcionarios del Ministerio de Desregulación.

La alianza libertaria en Bariloche y la participación de Creo

La dirigencia de Aníbal Tortoriello participa de la alianza La Libertad Avanza en Bariloche para la elección de convencionales, pero no lo planteó con su novel partido Creo Río Negro.

Marcan una diferencia con los libertarios que insistieron y reclamaron la integración con su partido. Por sus recientes reconocimientos, la Justicia Electoral avisó que no aceptaría esas inscripciones en Bariloche. Aun así, LLA discute ese apartamiento.

Neuquén

El chiste de Domínguez

El diputado del MPN Claudio Domínguez, alias el repetiente, mezcla mensajes sobre el fondo vial con moralejas e inteligencia artificial.

Recordó un cuento: un chiste contado una vez provoca risas, repetido otra vez ya no tanto y, a la tercera, ninguna.

Moraleja: nadie se ríe mil veces de lo mismo porque tampoco se lo ríe mil veces por lo mismo. Un mensaje con destinatario ya.

Marino prefirió la otra vereda

El concejal Sergio Marino visitó un comercio y conversó con sus dueños, Pablo y Karina, sobre las preocupaciones del sector.

No eligió una vidriera del centro, sino un comercio de un lugar que no identificó. Grabó un video y mostró así su recorrida territorial.

Una postal del concejal que sale a buscar al vecino, lejos de las vidrieras más iluminadas que a veces son las que más atraen.

Montero mira más allá

Nicolás Montero, concejal de La Libertad Avanza en la ciudad de Neuquén, parece avanzar: en sus redes defiende medidas nacionales y explica sus alcances.

Habló de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que avanzó sin el capítulo sobre extranjerización de tierras.

Dijo que igual se avanza con consensos y acuerdos. Cierra con “viva la libertad, carajo” hoy.

Una torta con paisaje

Batea Mahuida cumplió 26 años y lo festejó con nieve, chocolate y una torta. La celebración reunió a vecinos y visitantes.

Hubo emprendedores, premios y una bajada de antorchas con más de 70 inscriptos.

Antes, la comunidad realizó Bajada del Cóndor. Quedó una duda: ¿se blanqueó la torta, ¿crema o nieve? Fue un aniversario de montaña, nieve y la fiesta.

Cambió Envidiosa por Vaca Muerta

Esteban Lamothe cambia de Envidiosa por Vaca Muerta. El actor será protagonista de Sangre Negra, el largometraje de ficción de la neuquina Rocío Barrera que busca contar la vida cotidiana de familias y trabajadores petroleros.

La historia parte de un accidente ocurrido en los años 90 en el Cañadón de las Cabras, conocido como Los Quemados de Neuquén, y sigue a tres generaciones.

El proyecto también busca sumar a Gastón Pauls y Carlos Portaluppi, además de actores locales.

Tiene respaldo del Sindicato de Petrolero y Gas Privado, fue reconocido en Ventana Sur y el Concurso Raymundo Gleyzer y espera financiamiento del INCAA e inversores privados.

El rodaje está previsto para fines de 2027, en locaciones como Centenario y Rincón de los Sauces. La producción proyecta comenzar el rodaje hacia fines de 2027.