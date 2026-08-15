Alarma para Colapinto: Alpine frenó su renovación por decisión de Briatore

Franco Colapinto atraviesa el receso de verano en la Fórmula 1. El argentino tuvo un buen semestre donde sumó en 6 carreras de 11 pero no terminó con buenas sensaciones en la última fecha disputada en Hungría.

En medio de este parate, la atención está puesta en la continuidad o no de Colapinto para la temporada 2027. Alpine todavía no anunció la renovación del pilarense, aunque se espera que lo haga en las próximas semanas.

Pero en las últimas horas trascendió una información que preocupa al piloto de 23 años. Según Marc Limacher, especialista en economía de Fórmula 1, la escudería francesa ya tiene listo un contrato. El vínculo contractual sería 1+1 (continuidad para 2027 y posible extensión para 2028) pero aseguró que el acuerdo está en pausa por el momento.

Esto se debe a que Flavio Briatore, jefe de Alpine, esperará si hay novedades en el mercado de pilotos, ya que algunos nombres de peso todavía no tienen definido su equipo para la próxima temporada, como por ejemplo George Russell, Oscar Piastri o Max Verstappen.

Briatore todavía no decidió quién ocupará la segunda butaca de Alpine para el 2027.

En una entrevista, el propio Briatore remarcó los avances de Colapinto pero sembró la duda en su continuidad: «Veremos qué pasa en el futuro. Pero hoy esa no es mi prioridad. Sinceramente, el piloto no es mi prioridad«, sentenció el italiano.

Con este panorama, la incógnita se podría extender más de lo planeado, ya que se esperaba que el anuncio se diera luego del Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la máxima categoría desde el 21 al 23 de agosto tras el parate de verano.

Los horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Entrenamiento Libre 1 – 7:30

Clasificación Sprint – 11:30

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint – 7:00

Clasificación – 11:00

Domingo 23 de agosto