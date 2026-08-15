Un joven alcoholizado chocó contra un camión estacionado en Cervantes y su camioneta quedó destruida

Un joven de 24 años, que conducía alcoholizado, protagonizó un fuerte choque este sábado por la mañana en Cervantes. El impacto fue contra un camión de Aguas Rionegrinas que se encontraba estacionado. Debido a la fuerza de la colisión, la camioneta en la que viajaba resultó destruida.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, informó a Diario RÍO NEGRO que el joven fue trasladado al hospital local y horas más tarde se confirmó que solo sufrió lesiones leves.

Fuerte choque en Cervantes durante la mañana del sábado

La Comisaría 22 de Cervantes tomó conociemiento del hecho alrededor de las 7.30. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el joven conducía por la calle Hipólito Yrigoyen en sentido norte cuando impactó contra el camión de la empresa estatal entre 25 de Mayo y Belgrano.

Personal de Seguridad Vial le practicó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre.

Efectivos de la Comisaría 22 asistieron al lugar. Foto: Policía de Río Negro.

La colisión fue contra la parte trasera izquierda del camión y como consecuencia el vehículo de menor tamaño registró daños totales.

Pese al impacto, el comisario remarcó que el conductor de la camioneta, oriundo de la misma localidad, se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto con personal médico, quienes asistieron al joven mientras los uniformados ordenaban el tránsito.