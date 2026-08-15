Neuquén Emprende se reprogramó por la lluvia: cuándo se hace la feria del Parque Jaime de Nevares

La feria Neuquén Emprende fue reprogramada por las lluvias que se registraron durante la mañana de este sábado en la ciudad. La actividad, que iba a comenzar hoy en el Parque Jaime de Nevares, se trasladó al domingo y lunes.

La información fue confirmada durante la mañana por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, a traves de sus redes socailes. La funcionaria explicó que la decisión se tomó por los problemas climáticos y que la feria se desarrollará en el horario de 12 a 18.

Neuquén Emprende cambia sus fechas por la lluvia en la región

De esta manera, la propuesta se realizará el domingo 16 y lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Pasqualini explicó que las condiciones meteorológicas serán mejores mañana y el lunes, lo que permitirá desarrollar las actividades al aire libre y disfrutar de las distintas propuestas de la feria más grande de Neuquén.

La feria Neuquén Emprende se realizará este domingo y lunes en el Parque Jaime de Nevares. Foto: archivo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo en Neuquén habrá una temperatura máxima de 13°, mientras que se registrará una mínima de 5°. Si bien durante la tarde el cielo estará «mayormente nublado», no se advirtieron probabilidades de precipitaciones.

El lunes la máxima será de 8° y la mínima de 4°. Entre la madrugada y la mañana se pronosticaron «lluvias» con una posibilidad de precipitación de hasta 40%. Sin embargo, señalaron que durante la tarde no habrá precipitaciones.

Feria Neuquén Emprende: gastronomía, emprendedores y shows en vivo

La propuesta reunirá a emprendedores locales, puestos gastronómicos, artesanías, diseño, cosmética natural y alimentos elaborados por productores de la región. También habrá espacios para recorrer y áreas destinadas a la gastronomía.

La programación incluirá espectáculos infantiles y música en vivo durante las dos jornadas. El objetivo es mantener una propuesta familiar y gratuita. La feria tendrá sus puertas abiertas de 12 a 18 tanto el domingo como el lunes.