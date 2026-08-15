Una tala imprudente de árboles dejó sin luz a varios sectores de Cipolletti: qué dijo Edersa

El servicio de energía eléctrica quedó interrumpido este sábado en varios sectores de Cipolletti luego de que una tala de álamos por parte de particulares dañara instalaciones de Media Tensión en la zona de Ruta 151 y La Llanada. Edersa informó que sus cuadrillas trabajan en el lugar para reparar los daños.

Según comunicó la distribuidora eléctrica, la salida de servicio se produjo a las 10.30 y alcanzó a los sectores de Paraje La Llanada, Scianka, 4 Esquinas y barrio Ayres del Valle. La interrupción se originó por el accionamiento de los árboles sobre las instalaciones eléctricas.

EdERSA trabaja en la reparación del corte de luz en Cipolletti

Las cuadrillas operativas de Edersa se encuentran trabajando sobre las líneas de Media Tensión afectadas para recuperar el suministro.

De acuerdo con la estimación difundida por la empresa, el servicio podría quedar repuesto alrededor de las 14.30 de este sábado. El horario está sujeto a la evolución de los trabajos que se realizan en la zona de Ruta 151 y La Llanada.

Edersa remarcó que la interrupción se debió a la tala imprudente de álamos realizada por particulares, que terminó provocando daños sobre la red de distribución.