Esto es en off: Las reuniones de gabinete sin el Rayo McQueen

Neuquén

No está pero manejó los hilos a la distancia

El intendente Mariano Gaido se tomó unos días de merecido descanso, pero igual no descansó porque se preocupaba de que a las 7 en punto se reuniera su gabinete conducido por María Pasqualini. Las reuniones se hicieron en su ausencia. Se encargó de publicar las fotos de las caras “de felicidad” como le gusta definir las facciones de sus colaboradores. Por lo bajo dijeron que al menos no estuvo el Rayo McQueen.

Leticia estrenó cargo y ya aprendió a ahorrar

La flamante ministra de Turismo, Leticia Esteves, no dejó pasar el momento de decirle al cónsul General de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, si se podía quedar con la bandera. Beals Pott no entendió en forma rápida el mensaje lo que obligó a la funcionaria a explayarse. Contó que la bandera de ceremonia que decora los actos binacionales la había donado, justamente, el representante trasandino. La duda era que si se iba se la llevaba y entonces el cónsul le devolvió la gentileza.

El diplomático fue invitado a donar la bandera chilena a Neuquén.

El cónsul General de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, dijo que en diciembre vence la vigencia de su cargo. Cuando se anunciaron los vuelos a Santiago, lamentó que sea a partir de marzo porque como se iba antes deberá hacerlo por colectivo cuyo servicio calificó de excelente calidad. Le dijo que no, que se quedaba en Neuquén.

El tip del intendente por cianobacterias

El intendente, a modo de tip personal, compartió su práctica: “Yo lo que hago cuando voy al lago, me llevo una botella de agua de litro y medio y cuando salgo me echo en el cuerpo. Una botella de agua limpia”. Si es necesario ingresar, limpiar la zona con las manos o tirar piedras para remover las algas en El Chocón.

Se desorientó el robot de la muni

Capi es el robot de la municipalidad de Neuquén que tiene respuestas prehechas y otras no. Se le preguntó por los centros de transferencia y los informó con una aclaración innecesaria.

Capi ubicó a la calle Novella en el este y la Tronador en el oeste

Dijo que el del oeste estaba en el este y al revés. Al observarle el error, lo corrigió pero también al revés. Capi reprobado.

Se me chispoteó

Segundo día de audiencias en el juicio de cesura por la estafa con planes sociales. La defensa estaba contraexaminando a una testigo, mientras en la pantalla estaba exhibida la prueba desde la computadora del fiscal Juan Nárvaez. En un momento quiso cambiar de página y aparecieron sus chats de Whatsapp Web. Buenos stickers, eh.

El político que no se dedica a hacer amigos

“Esperemos que nadie quiera recuperar ahora lo que se perdió en los meses sin nieve. Si te pasás con los precios, la gente viene una vez y después no vuelve”. El intendente Carlos Salonitti de San Martín de los Andes discrepa con la hipocresía de no decir lo que pasa para no espantar turistas. Los prestadores no lo saludan más.

Río Negro

Juan Martin y el enredo de los números

La Legislatura discutía en la última sesión los sobregiros y las Letras de Tesoro cuando Juan Martin se confundió con algunos números.

“El único que me acuerdo es 4,68. Son todos míos”, dijo entre risas y generó un momento distendido. Fue en referencia al porcentaje de votos logrados en la última elección en la que fue candidato a senador. Martin recordó el porcentaje que sacó en octubre.

La pasión por el fútbol se coló entre los caños del GNL

“Este es el hincha número 1” le dijo eufórico el legislador Facundo López al intendente Adrián Casadei en referencia a Cristian López, gerente de Patagonia Norte, simpatizante de la academia (Racing) al igual que el parlamentario. El miércoles López todavía estaba eufórico por el triunfo de Racing sobre River en el Torneo Clausura de AFA. “Pará que estamos nosotros” lo frenó el jefe comunal confeso hincha xeneize (Boca). La pulseada futbolística podría continuar en los próximos días porque Boca y Racing van por el mismo lado de la llave y podrían cruzarse en la instancia semifinal si el primero le gana a Argentinos y el segundo a Tigre. López y Casadei, política y fútbol en el puerto del Este.

Muena arrancó los cambios por su zona

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, ya había anticipado cambios en su estructura para “oxigenar”. El inicio fue por su zona con el desplazamiento del delegado de Senaf en Bariloche, Diego Lasalle, y la incorporación de María Laura Flehr como responsable del área en la Línea Sur Este.

El concejal de memoria corta

El concejal de Primero Río Negro en Bariloche, Facundo Villalba, insistió ante una periodista que no votó el aumento salarial de los políticos en la cordillera. Pero el video de la sesión despeja esa versión ya que muestra que levanta su mano mientras se pone de pie y agarra papeles. Lejos de admitirlo puso en duda el video oficial.

Fuerte impronta policial en Allen

No solo el intendente, Marcelo Román, es policía retirado. Ahora sumó a otros dos exefectivos al gabinete. Teresa Veloso, a cargo de seguridad ciudadana, pasó a ser jefa de Gabinete y Martín Campos (ex jefe de la custodia de Arabela Carreras) está al frente de Gobierno. Son cambios temporales y cubren la licencia de una funcionaria, pero no pasaron inadvertidos.

Complicaciones en plena descarga

La descarga de los caños no fue sencilla. Los primeros, ubicados en las bocas de las bodegas, fueron descargados de a tres, pero después hubo que realizar movimientos internos y se sacaban de a dos y por último de a uno. Eso generó nerviosas reuniones entre autoridades del puerto, del sindicato y de las empresas involucradas en la logística

Shirley Herreros Laura Loncopan Mario Rojas Soledad Maradona Daniel Vila