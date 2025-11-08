Esto es en Off: las rondas políticas y el protagonismo para el 2027

El despacho del senador Martín Doñate volvió a constituirse en un ámbito de reuniones rionegrinas. El parlamentario dejará en diciembre el Congreso, tras 10 años (inicialmente en la Cámara Baja y, luego, en la Alta), y reactivó su actividad política, que había decaído con el apartamiento de su candidatura a la reelección. Primero convocó a Buenos Aires a los dirigentes allegados y, pocos días después, se juntó con Martín Soria, quien asumirá en el Senado.

En un posteo posterior, Doñate resaltó el triunfo del 26-O por la “unidad construida con coherencia, trabajo y compromiso”. “Cuenta conmigo siempre”, cerró en esa manifestación. Así, hay quienes lo promocionan como el candidato a la vice de la fórmula de María Emilia Soria.

Ministro en Canadá por capacitación

Carlos Banacloy, el titular de Desarrollo Económico, viajó a Toronto (Canadá) en misión técnica para capacitarse en “ Gestión y Prevención de Incendios”. Lo acompaña el Coordinador del SPLIF El Bolsón, Orlando Báez. El decreto indica que los “gastos serán financiados por el Consejo Federal de Inversiones (C.F.I).

La investigación por la venta del avión

Esta semana, la audiencia judicial por la compra del avión reactivó el interés por el destino de la denuncia del legislador peronista Luciano Delgado Sempé en la Fiscalía de Investigaciones por su venta posterior en especie. Ingresó en enero en el órgano de control, a cargo de Dolores Cardell, pero todavía no existió ninguna resolución.

El diputado frente a la embestida libertaria

Sergio Capozzi llamó a la asamblea del PRO para el 15 de noviembre en Beltrán. El diputado resiste. Esta semana, la ministra y senadora electa Patricia Bullrich le insistió que se pase a LLA, pero el barilochense ratificó su pertenencia “amarilla”. Aludió a sus diferencias con Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello.

Gennuso y “algunas fuertes instrucciones”

Ya absuelto de la causa derivada de Techo Digno, el exintendente Gustavo Gennuso está aliviado pero igual ratificó sus sospechas. ”No tengo pruebas, pero siempre me extrañó la virulencia de la fiscalía. Entonces, para mí existía alguna instrucción muy fuerte ahí conmigo y otros intendentes”, declaró a Radio Seis.

Alberto y Walter tomaron el pulso de la calle en Bariloche

El gobernador regresó a Bariloche. Fue la primera ciudad donde se mostró en público tras las elecciones. Allí hubo resquemores internos al rol del intendente Cortés, un aliado. Pero Weretilneck hizo caso omiso a todos, lo abrazó y caminó junto a Walter por la calle Mitre. Amigos otra vez.

El gobernador inauguró los Juegos Rionegrinos. Foto: gentileza.

Neuquén

Ramón tiene prohibida la derecha

El gobernador Rolando Figueroa es un desalmado porque firmó un convenio con los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y con el de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y no tuvo el gesto de saludarlo al cutralquense pero con la otra mano. Ocurre que el jefe comunal tiene un cabestrillo en su brazo derecho que le impide moverlo. Luego de firmar el convenio, Figueroa le estiró la mano derecha para encontrarse con la derecha de Ramón, pero éste, ya acostumbrado, le dio la izquierda y quedaron para la foto en un saludo extraño. Máxime que cuando se lo compara el saludo con el joven jefe comunal de Huincul quien tuvo su saludo de derecha a derecha. Es que Ramón tiene prohibida la derecha.

Promesa del concejal libertario

El congresal Joven La Libertad Avanza Neuquén Esteban Molina fue a visitar a concejal Nicolas Montero. Muy protocolar todo hasta que, entusiasmado, dijo que iba a “meter motosierra” en el presupuesto que mandó Mariano Gaido. Los que lo vieron se pusieron en guardia… a verrrr.

Los tatuajes de «Las Naditas»

La senadora nacioanal electa y actual diputada nacional por LLA, Nadia Márquez, se sorprendió porque dos de sus colaboradoras se tatuaron la cúpula, se supone del Congreso Nacional, en las piernas. Nadia los mostró con cierta sorpresa y no lo dijo pero se supone que esas obras de arte fueron temporarias.

María ya tienen quien le hace sombra

El secretario de Gobierno del intendente Mariano Gaido, Juan Martín Hurtado, lo acompañó al jefe comunal al congreso de ciudades inteligentes a Barcelona. Ahí hizo sus primeras armas en videos y repitió el ritual de Gaido de golpear las manos para iniciar mensaje. Gaido lo felicitó porque le salió bien. María Pasqualini preocupada por competencia en 2027. Ojo.

Gente grande que hace cosas de chicos

El diputado Claudio Dominguez (MPN) es un fans de las obras de Mariano Gaido. En la plaza temática de Unión de Mayo se le dio por probar los juegos que no son para gente grande sino para chicos. Aunque en su momento fue el diputado joven con Jorge Sapag ya superó la edad límite para tener esa calificación. Si se cae, Gustavo Ancafil no tiene la culpa.

Chos Malal y Santo Tomás compiten con sus fiestas

El fin de semana largo coinciden dos fiestas populares que por estar relativamente separadas parecería que no se hacen competencia. Igual compiten en la convocatoria. Santo Tomás hizo una excelente invitación del trovador Maxi Salas, con cantito y todo. Hay que ver si es mejor que el chivo loco que eligió el festejo chosmalense.

