Esto es en off: Los daños colaterales de la foto que se sacaron Tortoriello y María Emilia Soria

No sólo fue el llamado telefónico con señales de preocupación que hizo la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich.

La visita del candidato a gobernador de Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello, al despacho de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, también provocó un impacto importante en el entusiasmo de los militantes “amarillos”.

“Ya se nos bajaron como 60 fiscales”, confesó el jueves uno de los referentes de la coalición, mientras buscaba reorganizar la logística para que el domingo 16 no haya irregularidades que perjudiquen a los candidatos.

Weretilneck y sus promesas a todos de participación

En su campaña por la Gobernación, Alberto Weretilneck pasó por Viedma y se repitió en promesas con los suyos pero, en especial, con sus aliados.

“Vuelven al poder” y “deben sentirse parte del Gobierno”, repitió el sábado frente a los radicales y, el día anterior, lo hizo frente a los peronistas de Nos Une Río Negro, antes de encabezar un acto político multitudinario con la militancia de su fuerza.

Además se juntó con la dirigencia sindical y lo hizo en el salón céntrico de UPCN, ratificando la reconciliación con el líder upeceísta, Juan Carlos Scalesi, que lo recibió con un abrazo.

El senador, acompañado por su compañero de formula, Pedro Pesatti y el presidente del bloque, Facundo López, dejó también compromisos en ese auditorio gremial, asegurándole que participarán en la futura conducción del Ministerio de Trabajo.

El senador no estará en el debate de Roca

El debate del martes, en Roca, no tendrá a todos los candidatos a gobernador. El senador Weretilneck no asistirá. Definió que sólo irá al evento similar del miércoles en Bariloche. Hubo un hecho que inclinó la balanza: el reclamo cara a cara que le hicieron docentes en Cinco Saltos, días atrás. El debate de Roca será en la Fadecs, que tiene un amplio predio, algo que hizo temer otro abordaje sorpresivo.

Rivero tiene el gabinete, pero da pocas pistas

El candidato a gobernador de Primero Río Negro, Ariel Rivero, dice que ya tiene definido el gabinete, en caso de ganar las elecciones del 16. Se le pidieron nombres, pero el referente de Javier Milei dijo que “por respeto” no los daría. Sólo adelanta que el titular de Energía será “un hombre que ha recorrido al mundo, que tiene una empresa privada en Campo Grande, preparado formado, que es de Cipolletti”.

Silvia Horne y la difusión de una aclaración ajena

La reunión de María E. Soria con Aníbal Tortoriello, de JxC, originó confusión también en Vamos con Todos que integra la jefa comunal y participa en la lista encabezada por Silvia Horne con candidatos. Así, la aclaración de la roquense tuvo rápida difusión por esa dirigencia. Lo hizo Horne con el agregado de que la “ambición desmedida por el poder”, “llevan a Weretilneck y sus ocasionales socios a inventar operaciones mediáticas”.

El mal momento y la salida de la ministra

El conflicto policial es una preocupación en el Gobierno, a pesar de que lo desacredita por sus participaciones partidarias. El lunes, el edificio de Seguridad fue rodeado por manifestantes y su ministra Betiana Minor no pudo salir de su cartera, incluso tuvo que postergar una rueda de prensa de anuncios por esa razón. Para retirarse y concurrir a la negociación con delegados policiales en el Ministerio Público, la funcionaria habría logrado salir en la caja de un camión.

Neuquén

Leticia sí tiene licencia y Lola no apareció

La diputada Leticia Esteves se sentó a departir sobre política en la mesa de Enfocados y Lola, la gata de Matías Césari, ni se asomó. La legisladora del Pro aclaró en voz alta que ella sí tiene licencia de veterinaria que la habilita para realizar operaciones de castración.

Lola estuvo presente en la nota que le hicieron a Pancho Baggio a quien miró con desconfianza por perseguir a un felino en la península Hiroky y por apoyar a Mariano Gaido quien operó un gato sin ser veterinario.

El programa Enfocados reprodujo la ocurrencia de esta columna y le dio crédito a Lola que se hizo famosa por haber observado la cámara sin ser vista.

Las máquinas, muchachos…

El juzgado electoral de Neuquén fijó el plazo de devolución de las máquinas de votación para el miércoles. “Sin embargo, en esta provincia hay una justicia paralela que es la que se le aplica al MPN. Le robaron a los más vulnerables mirá que van a devolver las máquinas”, escribió amargado Lucas Castelli candidato de Avanzar Neuquén que apoya a Rolo Figueroa. Es que el MPN seguía enseñando a votar…

Pablo habló de olvido en el norte neuquino

El candidato a gobernador Pablo Cervi grabó un video en el que ensilla un caballo y cabalga en uno de los valles del norte neuquino para hablar de olvido. Dijo que si es gobernador no se va a olvidar de desarrollar esta región de la provincia. Esta zona es icónica para el MPN porque siempre estuvo en los discursos de los líderes del partido y ahora también del exintendente Rolo Figueroa. Pero le falta un poco de todo. Qué compromiso Pablo.

De perro a mejor jugador

El candidato a diputado provincial del Frente de Todos Neuquino, Darío Martínez, intentó evangelizar con mucho dato a periodistas de Buenos Aires en la TV Pública para equilibrar la imagen que había dejado Rolo Figueroa. Cuando Pablo Carusso le preguntó si el gobierno de Neuquén veía la necesidad de planificar el boom de Vaca Muerta, dijo: “Ponen un perro de nueve y si hace un gol es el mejor jugador”. ¿Quién es el can? ¿Marcos u Omar?

Omar no lo nombra ni por casualidad

El gobernador Omar Gutiérrez tiene incorporado en sus respuestas a los periodistas que no lo puede nombrar a Rolando Figueroa. Habla en general y a Fernando Castro le nombró a cuatro, inclusive a Patricia Jure, a los que le reconoció que tienen identidad partidaria y pertenencia. La lectura es que el que huyó del MPN y dice que no se fue no sale en el discurso del gobernador. ¡Omar, no es para tanto!

Patricia sí lo nombra y recurre a sus medias

Según la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, Patricia Jure, la única alternativa a los azules del MPN es ella. Opinó que el diputado Rolando Figueroa “no es ninguna garantía, se va a dar vuelta como una media”. Para abonar su teoría recordó que tiene una cuotaparte -palabra que usó por demás exacta- de lo que hoy es Vaca Muerta y el apoyo al crédito con el FMI. Lo nombra, si pero para contarle las costillas.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas