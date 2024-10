Esto es en off: mal paso legislativo para un pretendido proyecto del STJ

Los jueces Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini defendieron el proyecto, pero no alcanzó. Foto: Marcelo Ochoa.

En varios frente generó ruido que el proyecto de creación de un Código Procesal Constitucional -que el STJ elevó en el inicio de agosto- no logrará aval de la comisión legislativa para su pase al tratamiento en el recinto.

Los jueces del STJ, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian fueron para defenderlo, pero sus aportes no fueron suficiente para lograr el dictamen favorable. Salvo JSRN, los otros bloques no apoyaron y, cuanto menos, plantearon dudas. El oficialismo se incomodó porque, en esta ocasión, no pudo cumplir con el deseo de los miembros del STJ. Con ese revés, todo cayó en análisis.

Por caso, la ausencia del presidente del STJ, Sergio Ceci, que estaba en Viedma. Las quejas oficiales recayeron en las aliadas bancadas de la UCR y del ARI, que se desentendieron y, en sus argumentos, apuntaron a la actitud de Piccinini en su exposición.

Un retrato conjunto, otra diferencia del PJ

La reunión de intendentes del PJ en Cervantes no tuvo foto. Hubo pedidos, pero no existió acuerdo tampoco en ese sentido. Las discusiones mayores se mantuvieron en la reorganización interna, en el papel del partido y, también, en las potenciales candidaturas para el 2025.

Al final, la intendenta de Roca, María Emilia Soria sugirió una foto conjunta, pero su par de Godoy, Albino Garrone desactivó la propuesta. En igual sentido se mencionó también que ya no estaba la jefa de Catriel, Daniela Salzotto, que se había retirado previamente. No hubo consenso.

No sobran fotos compartidas en el justicialismo rionegrino.

Un festejo de Personas Mayores empañado

El martes fue el Día de las Personas Mayores y, por eso, en la Legislatura, se hizo un acto organizado por la Red de la Tercera Juventud. Asistió, entre otros, el vicegobernador Pesatti y el intendente Castro.

Todo bien hasta que irrumpió un grupo de la Coordinadora de Jubilados, que criticó ese encuentro porque “no hay nada para festejar” y además cuestionó a Pesatti porque el oficialismo no los recibía y no había respuestas a sus reclamos.

De regreso, el ministro se centra en el armado final

El flamante ministro de Modernización, Federico Lutz regreso de un viaje personal programado, que inició después de su corrimiento de Gobierno a la nueva cartera.

El barilochense debe completar el armado -aún acotado a quienes se trasladaron de la cartera política- y también su ubicación definitiva ya que se concentró en la sede de Innova, en un piso de un edificio de 25 de Mayo. “Ahora, estamos conformando los equipos de IT (Informática y Telecomunicaciones)”, indicó.

Una confirmación que orienta en Turismo

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Turismo tendrá un secretario de “transición” a la espera de la conformación de la Agencia.

El nombramiento no está cerrado, pero el potencial ascenso de Bruno Hellriegel parece haber perdido terreno, incluso con el reciente decreto N° 244 fue redesignado como director de Política Turística Regional Zona Oeste. Esa formal confirmación, tras el recambio ministerial, alejaría la posibilidad de su próximo ascenso.

Julián, el “James Bond” roquense

Julián Goinhex, el secretario político de La Libertad Avanza en Río Negro, se puso el traje del Agente 007 en una aventura por los pasillos desolados del Concejo Deliberante de Roca para intentar presentar el proyecto de Boleta Única de Papel.

El dirigente expuso con un reel en Instagram la ausencia de personal y de ediles en el edificio y después de media hora tuvo el “objetivo cumplido”. La suerte está echada para que lo traten o quede en los cajones.

Neuquén

Es very difficult

Otra vez se le complicó la lectura de los proyectos en el recinto a la secretaria de Cámara, María Isabel Richini. “Ay mi dios”, se la escuchó decir cuando tuvo que pronunciar el IFSA Freeride World Challengers, un campeonato en el que participará el esquiador Dante Ginaca, quien fue declarado deportista destacado.

“Vamos a hacer un curso rápido de inglés”, prometió la vicegobernadora Gloria Argentina Ruiz. ¡Que no sea solo promesa!.

El juez citó a Vicentico

Emulando a Vicentico, el juez Alejandro Silva dijo “Es solo un momento”, a la jueza Paula Marisi (de modo virtual), que pedía un cuarto intermedio para calmar ánimos en la audiencia tras otro encontronazo verbal del fiscal Miguel Palazzani con el equipo de las defensas de Duarte y Ortiz (en el juicio Escuelita); es solo un momento, es solo un momento, ya pasó, repitió Silva (en la sala) y cesaron las hostilidades.

Una peregrina a Centenario

En la 44° peregrinación al santuario Nuestra Señora de Luján de Centenario se la vio a la exsenadora nacional y exdiputada provincial Nanci Parrilli en uno de los grupos que peregrinó desde la ciudad de Neuquén hasta la vecina Centenario.

Las fotos la mostraron llevan un carrito de súper envuelto y sobre él, una imagen de la virgen. ¿Reaparición pública?.

¡Señor, señor señor Rolo!

El gobernador Rolando Figueroa inició giras medio sorpresivas. En Las Coloradas recorría una escuela y desde atrás se escuchó:“Rolo, señor, Rolo”. Era Benicio quien acercándole su carpeta, le pidió: “¿Me firma?”. “¡Dale capo! Te firmo. Pero acá te pongo, en una hojita. Escribo en una hojita”, le respondió el gobernador, tomó la carpeta y le preguntó si era hincha de Boca. Claro le dijo Benicio y plasmó: “Para Benicio, hincha de boca, compañero mío”. Rolo un star.

Ingenio en la marcha

Lala besa no veta. La leyenda estaba escrita en un cartel que se observó en la marcha en contra del veto a la ley de financiamiento educativo. Seguidores de Lali Espósito se sumaron con la canción Fanático, la que le dedicó la cantante a Javier Milei, y se tomaron fotos y grabaron videos en los que arrobaron a la artista nacional y de paso mostraron al país la masiva movilización que hubo en Neuquén.

Ingenio de los jóvenes a full.

¡Daniela presidenta!

Fue una sesión en la que no estaban Gloria Ruiz quien debía suplir al gobernador que no estaba en Neuquén y Zulma Reina, la vicepresidenta Primera. Se alinearon los planetas y el Movimiento Popular Neuquino volvió a presidir la Legislatura, situación que se había terminado el 9 de diciembre del año pasado.

Daniela Rucci dijo que sentía un gran orgullo y agradecimiento de poder representar a tantos compañeros de su querido MPN. ¡Otra Daniela!.