El candidato a gobernador por el espacio de Javier MIlei, Carlos Eguía, no pudo contenerse cuando se enteró el candidato a gobernador que ensució los carteles con la inscripción de que tanto él como el partido son del MPN. Eguía aprovechó su programa de radio para recordar cuando Rolando Figueroa era vicegobernador y emitió un discurso pro MPN y denostó a quienes no eran del partido y se iban. Eguía le dijo si se acordaba de eso que había dicho a partir de que ahora es candidato por fuera del MPN. Claro que fiel a su estilo en la última parte le prodigó dos improperios subidos de tono. Fue una catarsis por el costo de los carteles. Respirá profundo Carlos.

El ministro que anda ok con la diabetes

El ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Germán Chapino, recibió un presente en su despacho para que festeje el triunfo de Argentina que coincidió con su cumpleaños. Muy atento lo agradeció en las redes sociales pero no se lo vio degustando la torta llena de crema teñida con los colores celeste y blanco y la palabra Argentina. Dicen que anda bien de la diabetes pero que no se animó a cortarla porque era una obra de arte pastelera.

Rolo neuquiniza hasta el Lusail

“Neuquinizate”, el slogan de Rolando Figueroa, partió de las tierras de Vaca Muerta derecho al lujo de Qatar. No lo llevó el candidato, sino una empleada legislativa que tuvo el orgullo de ser una de las miles de argentinas presentes en el estadio Lusail, donde Argentina obtuvo su pase a la final del Mundial. Le sacó foto a su pañuelo violeta con la palabra de campaña y el diputado la compartió emocionado. ¿Ya es cábala?

La diputada y el aspirante

En los festejos por el triunfo de la selección Argentina frente a Croacia que se desarrollaron el martes en el monumento a San Martín, se pudo ver a una diputada y a un aspirante a diputado, muy entusiasmados en mostrar su pasión por el fútbol. Se trata de la legisladora del MPN Marita Villone quien, hasta se pintó la cara de celeste y blanco. El aspirante es de UNE Traful Berbel, pero lo hizo a cara descubierta.

César Gass y la pileta sin agua

“No hay que echarle la culpa a quienes gobiernan, hay que echarle la culpa a la oposición, que no supo darse alternativas ni de conjugar en un amplio frente, o en una amplia coalición algo que tiente al electorado y que le diga que votando esto no se tira a la pileta sin agua”. El diputado César Gass (UCR) le cuesta digerir que uniendo a Pablo Cervi con Jorge Sobisch pueden tener más votos tras la idea de Carlos Eguía y el Pro de Juntos por el Cambio.

Entonces, Soledad no va

La diputada Soledad Martínez, del Frente Grande en el Frente de Todos, fue consultada en radio La Red sobre un encuentro que se realizará en Piedra del Águila. La reunión no es del Frente de Todos sino de algunos consejos locales del Partido Justicialista. La legisladora intentaba explicar que ella no tenía nada que ver con la reunión y que no sabía quién iba a ir. El FG, por lo pronto no iría.

La balanza del PRO en Río Negro

La convocatoria de Horacio Rodríguez Larreta a 3.000 dirigentes de las provincias llegó a Río Negro. El legislador y presidente de la Asamblea del PRO, Juan Martín, estuvo en la foto de la “selección” que simbolizó el respaldo federal para la candidatura presidencial del jefe de Gobierno de CABA.

Esa presencia no fue tan sorpresiva, pero la figura que sí marcó un cambio fue la de Aníbal Tortoriello, quien pocas semanas atrás aseguraba que no se iba a jugar por ninguno de los presidenciables del PRO. El diputado nacional se mostró animado en el acto de Costa Salguero, en el que también estuvo la concejal viedmense Roberta Scavo.

El respaldo al “plan Larreta” terminó de cerrarse ayer, con la actividad que le organizó el equipo de Martín en Roca a Enrique Avogadro, ministro de Cultura porteño, en el marco del seven del Roca Rugby Club y de la Feria Gula.

El legislador Martín se subió a la tribuna larretista, en el acto del jueves en Costa Salguero.

Aparecen las partes del partido ParTE

Las divisiones eran previsibles. El anuncio de un sector de ParTE de seguir la línea de la conducción nacional del partido del presidente Fernández y así conformar la alianza Nos Une Río Negro, alentada por el senador Martín Doñate generó enseguida una reacción de la conducción provincial. Su presidente, Ernesto Montecino Odarda convocó para el 13 de enero a elecciones partidarias en tres localidades. Esa convocatoria fue impugnada ante la Junta Electoral por la vice Rosa Pauletich. Se sumó, después, un comunicado de convencionales.

Weretilneck escucha, pero posterga avales

Liliana Martín ya declaró en público que quiere ser reelecta en Allen. Yse lo dijo también al senador Weretilneck, en una reunión que tuvieron días atrás. No tuvo como respuesta una definición contundente, pero sí un aliento a seguir trabajando hacia ese objetivo, incluso forjando acuerdos con otros partidos de la ciudad. ¿Cuándo se resolverá todo? El presidente de JSRN habría hablado del 15 de febrero.

El repetido pedido de participación de las CGT

La afinidad de las CGT con el poder no es novedad y, en Río Negro, sus delegaciones compiten por el amor oficial. La participación de la gobernadora Carreras en un acto en Allen con Rubén Belich derivó en reclamos de las seccionales Atlántica y Andina. Así, el ministro Jorge Stopiello organizó una reunión con la dirigencia de Bariloche y, el jueves, con sus pares atlánticos. Repetido pedido: “participación” en el armado de JSRN.

La crisis del PJ, tierra fértil para entusiastas

El titular de Anses en Roca, Luciano Delgado, anunciaba hace poco, en forma extraoficial, que buscaría ser legislador por el circuito Alto Valle Centro. Pero días atrás viajó a Buenos Aires y referentes nacionales lo entusiasmaron con la idea de ir por más, aprovechando la crisis de liderazgo del PJ rionegrino. El viaje de vuelta al Valle fue en modo “manija”. ¿Se animará a disputarle espacios a Horne, que ayer tuvo una foto con el presidente?

La sucesión en Viedma de Pesatti

“Si, voy a proponer a mi jefe de Gabinete, Marcos Castro”, respondió el intendente Pedro Pesatti a la consulta de la Letra P si ya “tiene el sucesor para la intendencia de Viedma”. Esa confirmación conlleva otra información: el actual jefe comunal no irá por la reelección y responde a la versión que será el compañero de fórmula de Alberto Weretilneck en la fórmula principal de JSRN.

Producción: Mario Rojas, Andrea Durán, Hugo Alonso y Adrián Pecollo