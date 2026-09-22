No tenía pedido de secuestro, pero saltó una alerta: un auto y su conductor bajo investigación por un robo en Bariloche

Un control en Bariloche permitió detectar un Volkswagen Polo relacionado con un robo y secuestrar herramientas.

Un control vehicular realizado por la Policía de Río Negro permitió detectar en Bariloche un Volkswagen Polo que había sido vinculado ese mismo día con un robo ocurrido horas antes. Durante la requisa, los efectivos encontraron herramientas y otros elementos que quedaron a disposición de Criminalística para determinar su posible relación con distintos delitos.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría 27. Los policías advirtieron que el vehículo, aunque no registraba un pedido de secuestro, había sido incorporado recientemente a una alerta por su presunta vinculación con un hecho delictivo.

El conductor fue trasladado

Ante esa situación, la Policía informó a la Fiscalía de turno, que dispuso realizar una requisa del vehículo. El conductor fue trasladado a la dependencia policial debido a que no contaba con documentación y era necesario establecer correctamente su identidad.

Durante la inspección del Volkswagen Polo, los efectivos encontraron distintas herramientas que, según la información oficial, suelen ser utilizadas para cometer delitos. Los elementos fueron secuestrados y entregados al Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes.

Investigan si hay relación con otros hechos

El análisis de las herramientas y demás elementos permitirá determinar si existe alguna vinculación con el robo por el que el automóvil había sido incorporado a la alerta o con otros delitos.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se aguardan los resultados de las pericias y se analiza la situación del conductor y del vehículo.

El procedimiento se produjo en el marco de los controles territoriales que realiza la Policía de Río Negro para identificar vehículos y personas y detectar situaciones vinculadas con hechos delictivos.