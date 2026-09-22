Feria del Libro de Cipolletti: con Facundo Manes, Eduardo Sacheri y Paulina Cocina, mirá la grilla completa día por día

El año pasado la feria reunió a más de 5.000 personas. Foto: archivo.

La nueva edición se desallorará entre el 9 y el 18 de octubre en en el Complejo Cultural Cipolletti, el Centro Roberto Abel y otros espacios educativos municipales bajo el lema «Abrí tu mente».

Habrá 120 autores, 150 capacitaciones, 150 propuestas artísticas ,105 Stands ,138 propuestas artísticas literarias y talleres para escuelas, 70 presentaciones de libros, capacitaciones, charlas, cine y artística para horario general, más de 80 escuelas con todos sus cursos e invitados destacados. Además de presentaciones de libros y autores locales, regionales y nacionales.

Todas las propuestas son de entrada gratuita, aunque algunas tienen cupos limitados por lo que requieren retirar las entradas.

El lanzamiento oficial se realizó en la Casa del Escritor y fue encabezado por el Intendente Rodrigo Buteler y la directora general de Cultura Mariana Prgich, también estuvieron presentes autoridades municipales y escritores locales, quienes destacaron el valor de este acontecimiento cultural que se consolida como uno de los más importantes de la región.

Buteler resaltó el rol de los escritores cipoleños como impulsores de esta iniciativa «sin el esfuerzo inicial de los vecinos y escritores, esta feria no existiría. Hoy es un evento que convoca a todo el país y que tiene como sede fija el Complejo Cultural Cipolletti, un espacio del nivel que nuestra ciudad merece».

Grilla completa día por día

Viernes 9 de Octubre (Apertura)

19:30 hs: Intervención artística previa en el Parque del CCC.

Intervención artística previa en el Parque del CCC. 20:00 hs: Corte de cinta en la puerta principal del CCC con autoridades y recorrido por la feria.

Corte de cinta en la puerta principal del CCC con autoridades y recorrido por la feria. 21:00 hs: Apertura oficial de la 21.ª Feria del Libro con acto protocolar y obra artística de apertura.

Sábado 10 de Octubre

17:00 hs (Teatro): Presentación musical de Luis María Pescetti (con retiro previo de entradas).

Presentación musical de (con retiro previo de entradas). 17:00 hs (Escenario Exterior): Encuentro de Culturas (gastronomía, música y danzas típicas).

Encuentro de Culturas (gastronomía, música y danzas típicas). 18:00 hs (Cine): Proyección de la película Sing.

Proyección de la película Sing. 20:00 hs (Teatro): Charla sobre el cerebro por Diego Golombek (con retiro previo de entradas).

Charla sobre el cerebro por (con retiro previo de entradas). 20:00 hs (Cine): Proyección de la película Billy Elliot.

Domingo 11 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película Intensamente 1.

Proyección de la película Intensamente 1. 19:30 hs (Teatro): Espectáculo El niño (The Kid) de Charles Chaplin (cine mudo con ensamble de músicos en vivo a cargo de Ensamble XX-XXI).

Espectáculo El niño (The Kid) de Charles Chaplin (cine mudo con ensamble de músicos en vivo a cargo de Ensamble XX-XXI). 20:00 hs (Escenario Exterior): Homenaje a Mercedes Sosa (Dale en la tecla).

Lunes 12 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película Soul.

Proyección de la película Soul. 19:30 hs (Teatro): Presentación del libro Ellas de Viviana Rivero (con retiro previo de entradas).

Presentación del libro Ellas de (con retiro previo de entradas). 20:00 hs (Escenario Exterior): Actuación de la Banda Municipal de Cipolletti.

Martes 13 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película Intensamente 2.

Proyección de la película Intensamente 2. 18:30 hs (Teatro): Charla sobre La ventaja humana en la era de la IA por Facundo Manes (con retiro previo de entradas).

Charla sobre La ventaja humana en la era de la IA por (con retiro previo de entradas). 20:00 hs (Visuales): Charla sobre Adicción a los dispositivos y videojuegos por el Colegio de Psicólogos.

Miércoles 14 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película Coco.

Proyección de la película Coco. 19:30 hs (Piazzolla): Charla Después de los 60 también se ama: Deseo, afectos y sexualidad en la vejez.

Charla Después de los 60 también se ama: Deseo, afectos y sexualidad en la vejez. 19:30 hs (Teatro): Presentación musical del Cuarteto de Cuerdas Álamos.

Jueves 15 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película La familia del futuro.

Proyección de la película La familia del futuro. 19:30 hs (Teatro): Presentación de la Banda Municipal de Cipolletti.

Presentación de la Banda Municipal de Cipolletti. 20:00 hs (Cine): Proyección de la película El código Enigma.

Viernes 16 de Octubre

18:00 hs (Cine): Proyección de la película WALL-E.

Proyección de la película WALL-E. 18:30 hs (Piazzolla): Taller Entre lecturas de nuestra historia. A 50 años del golpe.

Taller Entre lecturas de nuestra historia. A 50 años del golpe. 20:00 hs (Teatro): Presentación del libro Los días de la constitución por Eduardo Sacheri (con retiro previo de entradas).

Sábado 17 de Octubre

18:00 hs (Espacio Exterior / Predio CCC): Entrevista a Paulina Cocina .

Entrevista a . 18:00 hs (Cine): Proyección de la película Zootopia.

Proyección de la película Zootopia. 20:00 hs (Visuales): Charla Osvaldo Soriano: El escritor que convirtió a Cipolletti en literatura por Pablo Montanaro.

Charla Osvaldo Soriano: El escritor que convirtió a Cipolletti en literatura por Pablo Montanaro. 20:00 hs (Cine): Proyección de la película Nueve Reinas.

Proyección de la película Nueve Reinas. Durante la jornada: Feria Semilla («Sabores que cuentan historias»).

Domingo 18 de Octubre (Cierre)

18:00 hs (Cine): Proyección de la película La historia sin fin.

Proyección de la película La historia sin fin. 19:30 hs (Visuales): Intervención Borges, entrevista póstuma.

Intervención Borges, entrevista póstuma. 20:00 hs (Teatro): Cierre Oficial con la Camerata Filarmónica (Música de películas) a cargo de la Filarmónica de Río Negro (con retiro previo de entradas).

con la Camerata Filarmónica (Música de películas) a cargo de la Filarmónica de Río Negro (con retiro previo de entradas). Durante la jornada: Feria Semilla («Sabores que cuentan historias»).

Grilla de Actividades para Escuelas (13 al 16 de Octubre)

Con horario escolar de 8:00 a 17:00 hs.

Talleres y Ciencia: Laboratorio de animación y La fábrica de imágenes (por Cinecito), Escape Room: El laberinto de las ideas (por Robótica Cipolletti), y experimentos del Centro de Ciencias Confluencias (Química en acción, Laboratorio de Líquidos Sorprendentes).

Laboratorio de animación y La fábrica de imágenes (por Cinecito), Escape Room: El laberinto de las ideas (por Robótica Cipolletti), y experimentos del Centro de Ciencias Confluencias (Química en acción, Laboratorio de Líquidos Sorprendentes). Expresión y Música: Clases de Hip Hop, talleres de teatro y talleres de percusión con señas en la Escuela de Música.

Clases de Hip Hop, talleres de teatro y talleres de percusión con señas en la Escuela de Música. Obras y Narraciones: Obras teatrales y de títeres (Encuentros en la arena, Amistades al rescate, Un encuentro en tierra del Alvarezsaurus, Desde el infinito… hasta acá!) y sesiones de cuentacuentos y relatos misteriosos.

Invitados destacados

-Luis María Pescetti – espectáculo musical (sábado 10, 17 h)

–Diego Golombek – conferencia «¿Por qué hacemos lo que hacemos?» (sábado 10, 19:30 h)

-Viviana Rivero – presentación de «Ellas» (lunes 12, 19:30 h)

–Facundo Manes – charla «La ventaja humana en la era de la IA» (martes 13, 18:30 h)

-Eduardo Sacheri – presentación de «Los días de la Constitución (1852-1880)» (viernes 16, 20 h)

-Paulina Cocina – entrevista y recorrido en el cierre (domingo 18, 18:30 h)

Feria Semilla y encuentro de culturas

La Feria Gastronómica «Semilla» reunirá a más de 60 productores de todo el país los días 16, 17 y 18 de octubre en el predio del Centro Cultural Cipolletti (CCC) ubicado en Avenida General Fernández Oro 190, con una amplia grilla gastronómica con la presentación de reconocidos chefs.

Además, del acompañamiento de la feria de emprendedores y artesanos durante el primer fin de semana.

También, se desarrollará el Encuentro de Culturas del 9 al 12 de octubre, con la participación de colectividades que compartirán su gastronomía y expresiones típicas.

Cómo conseguir las entradas para actividades con cupos

Sobre las entradas, desde la Dirección General de Cultura, se informó que las actividades con cupo limitado requerirán retirar entradas gratuitas desde el 5 de octubre en la taquilla del CCC ubicado en Fernández Oro 57.