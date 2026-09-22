La Patagonia bajo alerta por lluvia y nieve: las provincias afectadas este martes y las horas más complicadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas que tendrán impacto este 22 de septiembre en provincias de la Patagonia. Según el informe, se espera una jornada con intensas lluvias y, en algunos puntos, nevadas de consideración.

El aviso responde al ingreso de un frente frío que coincide con el cambio de estación. Se prevé que sea uno de los últimos oleajes de aires invernales antes de que las condiciones tomen un rumbo definitivamente primaveral.

Neuquén y Río Negro entre las provincias en alerta: zonas y horarios afectados

El organismo nacional informó que Neuquén, Río Negro y Chubut son las tres provincias que recibirán lluvias de variada intensidad. «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local», señaló y agregó: «No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas».

Respecto a las zonas afectadas en Neuquén, se detalló que alcanzará las regiones de: la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar, el sur de Aluminé y Los Lagos. En tanto en Río Negro llegará a Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y la cordillera de Ñorquincó.

Para ambas provincias, la franja horaria más complicada será la noche ya que se prevé que las condiciones se mantengan durante toda la madrugada y condicionen el inicio de la jornada del miércoles.

Por último, Santa Cruz es la única provincia que está en alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. El SMN informó que «se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en las zonas cordilleranas».