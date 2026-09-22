Sofía Gonet denuncia 10 años de acoso del hombre que amenazó a su ex pareja, Homero Pettinato

La influencer habló después del episodio que vivió su expareja en la puerta de Olga y contó que el mismo hombre la hostiga, según denunció, desde que comenzó a publicar contenido en redes sociales. Gonet anticipó que recurrirá a la Justicia, mientras Pettinato ya realizó una denuncia policial.

La aparición de un hombre en la puerta de Olga, mientras Homero Pettinato estaba al aire, encendió las alarmas sobre una situación que, según reveló ahora Sofía Gonet, comenzó hace una década.

La influencer, conocida en redes como La Reini, contó que el hombre señalado por su expareja es la misma persona que, según su testimonio, la hostiga desde hace aproximadamente diez años, mucho antes de que alcanzara la popularidad que tiene actualmente.

El episodio ocurrió este lunes, cuando el hombre identificado en redes como “Hernán Bloquero” se presentó en las inmediaciones del estudio donde Pettinato participa de Soñé que volaba. El conductor aseguró que lo reconoció inmediatamente porque anteriormente había recibido amenazas a través de redes sociales. Luego de lo sucedido, realizó una denuncia policial.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, que dio intervención a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

Sofía Gonet contó que el hostigamiento comenzó hace diez años

Después de lo ocurrido con Pettinato, Gonet habló en Sálvese quien pueda (América TV) y relató que conoce al hombre desde los primeros tiempos de su actividad en las redes.

“Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años. Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo agarre el celular y no tenga un mensaje”, contó.

Según su relato, con el paso del tiempo los mensajes comenzaron a volverse cada vez más intimidatorios.

“Me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces”, recordó.

Gonet sostuvo además que la situación no quedó limitada a ella, sino que también habría alcanzado a las parejas que tuvo durante estos años.

“A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué”, explicó.

La influencer aseguró que durante todos estos años evitó mantener cualquier tipo de contacto con el hombre y que bloqueó sucesivamente las cuentas desde las que recibía mensajes.

“Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra siempre volvía a llegarme la notificación”, señaló.

El episodio que hizo que Sofía Gonet decidiera recurrir a la Justicia

Hasta ahora, explicó Gonet, el hostigamiento se había mantenido principalmente dentro de las redes sociales. La situación cambió cuando el hombre se presentó personalmente en el lugar de trabajo de Pettinato.

La influencer contó además que ese día pudo observar parte de sus movimientos porque el propio hombre los estaba compartiendo en Instagram y la tenía incluida en su lista de Mejores Amigos.

“Pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta”, relató.

Gonet aseguró que eso aumentó su preocupación porque el hombre habría pasado por diferentes lugares que ella frecuenta y suele mostrar públicamente.

“Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca como un precedente de que es capaz de hacer más cosas. A mí me da miedo y tengo que intensificar todas las medidas de seguridad”, manifestó en la entrevista televisiva.

Después de lo sucedido, adelantó que también realizaría una denuncia.

Homero Pettinato hizo la denuncia tras las amenazas

Pettinato, por su parte, confirmó que se presentó ante la Policía después de encontrarse cara a cara con el hombre al que venía señalando por las amenazas.

“Estoy tranquilo. Obviamente hice la denuncia en la Policía. Lo que hay que hacer cuando te pasan este tipo de cosas”, explicó posteriormente a través de sus redes sociales.

El conductor reconoció que hasta ese momento había considerado que las intimidaciones podían quedar limitadas al ámbito virtual, ya que muchas provenían de perfiles falsos. La aparición del hombre en Olga cambió su percepción de la situación.

“Yo sentía que el peligro no era real, era algo de redes sociales”, explicó Pettinato. Sin embargo, sostuvo que verlo frente al lugar donde trabaja después de los mensajes que había recibido fue suficiente para decidir recurrir a la Justicia.

El pedido de Homero Pettinato después del episodio en Olga

Tras hacer pública la situación, Pettinato también pidió a sus seguidores que no persigan, insulten ni amenacen al hombre.

El streamer contó que algunas personas le habían mencionado posibles antecedentes de atención psiquiátrica del involucrado. Se trata de información que Pettinato dijo haber recibido de terceros y que no cuenta con confirmación oficial, por lo que evitó presentar esa situación como un diagnóstico.

“Lo que más me interesa a mí es que la Justicia ahora lo encuentre”, sostuvo.

También aclaró que al exponer públicamente lo que estaba viviendo buscaba pedir ayuda y alertar sobre las amenazas, no generar una reacción violenta en las redes.

“No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan, que lo escrachen. No es por ahí”, pidió.

Mientras avanza la investigación, Gonet decidió hacer público un hostigamiento que, según asegura, soportó durante diez años. La aparición del hombre en el estudio de Olga marcó para ella un punto de quiebre y la llevó a anunciar que también recurrirá a la Justicia.