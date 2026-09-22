Qué hacer en Neuquén en primavera: los mejores planes para disfrutar la naturaleza

La primavera transforma los paisajes de Neuquén y abre nuevas posibilidades para recorrer bosques, lagos, ríos y montañas.

La primavera llega a Neuquén, primero aparece en pequeños detalles: un brote entre las ramas, una flor que asoma junto a un sendero, el sonido más intenso de un arroyo alimentado por el deshielo. Después, los colores avanzan sobre los valles, los bosques y las costas de los lagos, mientras las jornadas más largas invitan a pasar más tiempo afuera.

En las cumbres todavía queda nieve, pero abajo el paisaje empieza a cambiar. El blanco del invierno se encuentra con el verde de los bosques, el azul profundo de los lagos, los amarillos de las flores y los tonos de una estepa que también comienza a despertar.

Es una época para recorrer Neuquén de otra manera. No hay un único paisaje, ni una sola forma de disfrutarlo: cada región propone sus propios caminos, desde los bosques cordilleranos hasta los valles del norte y las costas de los grandes ríos.

Entre bosques, lagos y montañas

En la cordillera, coihues, lengas, ñires, cipreses y pehuenes acompañan caminos que durante el invierno tuvieron otra dinámica. Con temperaturas más agradables, los senderos vuelven a convertirse en una de las mejores maneras de acercarse al paisaje.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful, Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue y Caviahue-Copahue ofrecen diferentes posibilidades para recorrer lagos, cascadas, miradores y áreas naturales.

El deshielo también modifica el paisaje. El agua vuelve a ganar fuerza en arroyos y saltos, mientras los días más extensos permiten emprender caminatas más largas, detenerse en un mirador o simplemente sentarse frente a un lago y mirar cómo cambia la montaña a lo largo del día.

Más hacia el norte, la primavera tiene otra personalidad. La Cordillera del Viento todavía conserva nieve en sus alturas, mientras los valles empiezan a llenarse de nuevos colores. Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo reúnen montañas, ríos, vegetación y pequeños pueblos donde el cambio de estación se percibe de una manera diferente.

En Huinganco, conocido como el Jardín del Neuquén, la floración forma parte de la identidad del lugar. Jardines, viveros y plantaciones acompañan el despertar de una localidad estrechamente vinculada con la naturaleza.

El agua como otra forma de conocer Neuquén

Los grandes ríos y lagos también cambian la manera de recorrer la provincia cuando llega la primavera.

El Aluminé, el Chimehuin, el Malleo, el Collón Curá, el Limay y el Neuquén atraviesan distintos paisajes y abren la posibilidad de descubrirlos desde el agua. Kayak, rafting, flotadas y excursiones náuticas suman otra perspectiva: algunas propuestas transcurren sobre aguas tranquilas, mientras otras permiten sentir la fuerza de los rápidos.

En los lagos, remar puede convertirse en una forma pausada de observar las montañas y las costas. En los ríos, la experiencia puede ser mucho más dinámica. En ambos casos, el agua acerca a lugares que desde tierra se perciben de otra manera.

También están las lagunas, mallines y humedales, ambientes donde la primavera trae movimiento. La observación de aves permite recorrerlos con una mirada diferente, combinando naturaleza, fotografía y conocimiento sin necesidad de intervenir el entorno.

Caminar, pedalear y mirar más despacio

Con el cambio de estación también regresan las ganas de caminar. El trekking, el senderismo y el montañismo permiten internarse en bosques, áreas protegidas, sectores de montaña y paisajes de estepa.

Pero no siempre hace falta emprender una gran travesía. Los caminos rurales, circuitos cercanos a las localidades y recorridos de montaña también ofrecen alternativas para quienes prefieren conocer el territorio sobre una bicicleta.

El mountain bike suma circuitos de distintos niveles de dificultad y permite conectar pueblos, bosques, valles y costas de ríos desde otra perspectiva.

En cualquiera de estas actividades, una parte importante del viaje está en la manera de recorrer. Respetar las indicaciones de cada área, regresar con los residuos, no encender fuego fuera de los lugares habilitados y evitar intervenir sobre flora y fauna son acciones sencillas que ayudan a conservar los paisajes.

Una primavera que también se prueba en la mesa

El cambio de estación no solamente se ve. También se prueba. La gastronomía neuquina reúne productos que hablan de los distintos territorios de la provincia: truchas, carnes, hongos, miel, frutos finos, dulces, chocolates, vinos y preparaciones con piñón forman parte de una cocina que combina producción local, tradiciones y nuevas propuestas.

En los distintos destinos, restaurantes, casas de té, mercados, ferias y emprendimientos familiares permiten hacer una pausa durante el recorrido y conocer otra parte de la identidad de cada lugar.

En los valles y en la región de la Confluencia aparece además otro paisaje. Las chacras, bodegas y establecimientos productivos muestran una Neuquén diferente, atravesada por los ríos y por una actividad productiva que también encuentra en la primavera uno de sus momentos de mayor movimiento.

Una provincia para volver a salir

La primavera modifica el paisaje, pero también cambia la forma de recorrerlo. Los días se alargan, el aire empieza a sentirse más cálido y los senderos recuperan visitantes. En los bosques aparecen nuevos colores, los ríos llevan el agua del deshielo y en las montañas todavía queda la huella del invierno.

Neuquén ofrece en pocos kilómetros una variedad enorme de escenarios y experiencias. Desde el kayak y el rafting hasta el trekking, el mountain bike, la observación de aves, las excursiones náuticas y las flotadas, cada región tiene una manera diferente de acercarse a la naturaleza.

Para conocer propuestas, actividades y destinos, se pueden consultar las redes oficiales de Turismo de la Provincia en Instagram, @turismoneuquen, y el sitio turismo.neuquen.gov.ar.