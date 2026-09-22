Levantaron el corte en la Bajada de Maida en Neuquén: comedor reclamó por recorte de suministros

El bloqueo se realiza en la zona del Acceso Norte, en cercanías a la rotonda de Pluspetrol. Foto: gentileza.

La Bajada de Maida, una de las vías más transitadas de Neuquén, estaba cortada desde la madrugada de este martes por una protesta de integrantes del comedor Rinconcito Solidario.

Desde el gobierno provincial se comunicaron con los referentes del merendero comunitario y lograron llegar a un acuerdo. Tras el entendimiento, los manifestantes se retiraron y liberaron el tránsito en la zona.

El bloqueo se realizó en la zona del Acceso Norte, en cercanías a la rotonda de Pluspetrol. Personal policial organizó la circulación en el lugar.

«No nos están bajando los suministros como corresponden«, indicó una referente del merendero en La Red Neuquén. Remarcó que «abastecemos con comida de lunes a viernes a cerca de 100 familias«.

Reclamó por el recorte de los suministros y contó que «cada semana nos están sacando carne, alimentos secos«.

«No nos gusta estar haciendo esto, pero es a lo que nos llevan hacer. Ya hemos hecho pedidos por escrito para que nos bajen las cosas como corresponden«, aseguró.

En las últimas horas, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, se puso en contacto con los manifestantes para destrabar el conflicto.

Afirmaron que el funcionario se comprometió a que los suministros del comedor lleguen a tiempo y con la cantidad necesaria para sostener la actividad.