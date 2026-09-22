Régimen Penal Juvenil: el ministerio de Justicia porteño pidió el jury para la jueza que declaró inconstitucional la reforma

La implementación de la nueva Ley Penal Juvenil enfrentó un segundo freno judicial. La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, declaró inconstitucional la baja de imputabilidad y dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo.

La resolución provocó una respuesta institucional inmediata: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su ministro de Justicia, Gabino Tapia, anunciaron que pedirán el juicio político (jury) para destituir a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura.

Se trata del segundo revés que sufre el régimen sancionado por el Congreso. El antecedente ocurrió en Lomas de Zamora, donde la jueza Marta Pascual había suspendido la normativa en la provincia de Buenos Aires, una medida que luego terminó siendo revocada por la Cámara de Apelación de San Isidro.

A diferencia del caso bonaerense, la declaración de inconstitucionalidad de De Marinis aplica de forma exclusiva a este expediente. Aún así, desde el oficialismo confirmaron que la fiscalía ya presentó la apelación.

«Estamos indignados. Los jueces no están para interpretar la ley, para eso están los legisladores», advirtió Tapia, argumentando que el fallo desconoce el debate legislativo.

Y agregó: “Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”.

El caso que encendió la polémica y el sobreseimiento

El expediente tiene como protagonista a un adolescente de 14 años (identificado como M.I.A.) que había sido arrestado por un intento de robo. En lugar de procesarlo bajo el nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional, la titular del Juzgado Penal Juvenil N.º 3 frenó todo.

La magistrada argumentó que la baja de la edad choca contra la Constitución. Resolvió sobreseer al menor y derivó el caso a los organismos de niñez para que le diseñen un plan de «acompañamiento familiar, reinserción escolar y actividades recreativas».

Qué pasa con la vigencia de la ley y los arrestos

Pese al revuelo mediático y la tensión institucional, desde el Ejecutivo aclararon un punto clave: la nueva Ley Penal Juvenil sigue plenamente vigente. Al ser un fallo de primera instancia, la inconstitucionalidad solo aplica a este menor en particular.

Ante la incertidumbre sobre qué sucederá con los chicos de 14 a 16 años que sean detenidos en la calle por cometer delitos, el Gobierno detalló cómo es el procedimiento práctico:

El momento del arresto: la policía no pide el DNI antes de actuar. «Primero lo detiene», explicaron.

la policía no pide el DNI antes de actuar. «Primero lo detiene», explicaron. La derivación: lo que cambia radicalmente con la nueva ley es a qué instituto o fuero se envía al menor tras las rejas.

lo que cambia radicalmente con la nueva ley es a qué instituto o fuero se envía al menor tras las rejas. Plazas disponibles: aseguran tener los alojamientos y protocolos coordinados tras los 180 días de adecuación que marcaba la norma.

aseguran tener los alojamientos y protocolos coordinados tras los 180 días de adecuación que marcaba la norma. Última ratio: el encierro sigue siendo la última sanción disponible, priorizando antes medidas de contención.

Con información de Radio Mitre.