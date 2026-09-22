Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 23 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 23 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|08:30 a 13:30
|B° Mercantiles
|Incorporación de equipamiento de protección y maniobra para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio
|14:30 a 16:30
|Colón 176
|Reacondicionamiento de instalaciones subterráneos.
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