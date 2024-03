Exasesor de Milei cruzó a Caputo y lo comparó con Martínez de Hoz

Carlos Rodríguez le apuntó al ministro de Economía por sus dichos sobre el sistema de medición del INDEC para la inflación y recordó una medida similar del funcionario de la última dictadura cívico-militar. «Las metodologías no se cambian por conveniencia», remarcó.

Alejado de la macroeconomía, Luis Caputo se dedicó durante los últimos días a una tarea de cabotaje: acechado el Gobierno por la alta inflación en el inicio de marzo, se reunió con supermercadistas y pidió bajar las promociones al estilo «2×1» porque podían impactar negativamente en el índice de precios al consumidor. Sin embargo, recibió duras críticas por su accionar y una de ellas, quizás la más fuerte, llegó de parte de un exasesor de Javier Milei, quien lo comparó con Martínez de Hoz, el ministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar.

«En solo tres meses, los ‘libertarios’ ya le están diciendo a los comercios cómo deben anunciar sus promociones. Han existido desde siempre en Argentina y en todo el mundo capitalista. Son parte del marketing», remarcó Carlos Rodríguez, uno de los economistas que estuvo más cerca del Presidente previo al inicio de su mandato y que luego fue apartado.

«Me hace acordar a Martínez de Hoz cuando inventó el ‘índice descarnado’ justo cuando bajó el precio de la carne. Las metodologías de cálculo del IPC no se cambian por conveniencia» Le recordó Rodríguez a Caputo en X (ex Twitter).

«Calcular la inflación es la tarea del INDEC. Ellos saben hacerlo. No trate de inducir un cambio de metodología que produzca un salto fraudulento en la tasa medida de inflación. ¡Déjelos hacer su trabajo como siempre lo han hecho!», agregó, al citar un mensaje del titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario había asegurado que «el esquema del 2×1 hoy no le sirve a la gente, no le sirve al país, y a la larga tampoco le sirve al comerciante». Agregó que «entiendo que los productores tengan que maximizar el PxQ (NdeR: en finanzas, la fórmula cuyo resultado es el valor de un bien), pero estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades. Todos primearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar a 2 mil o más», expresó.

El fuerte cruce entre Grabois y Caputo: «Voy a ser Presidente y vos presidiario»

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el abogado le advirtiera al jefe de Estado, Javier Milei, que «lo iban a usar de carnicero» y lo «van a voltear». «Voy a ser Presidente y vos presidiario», le manifestó el político al titular de Hacienda el cual respondió: «Tranquilo chichón del suelo».

Todo se inició cuando el Ministro de Economía apuntó contra Grabois en su cuenta X (antes Twitter) al responder la publicación donde el dirigente social le advertía al Presidente que «los macristas Caputo y Sturzenegger que te llevan el Diario de Yrigoyen y se te cagan de la risa». «Tranquilo chichón del suelo. ¡Seguro vas a ser Presidente y vas a recuperar tus fondos fiduciarios! Ah, no, eran de los argentinos, mala mía», señaló.