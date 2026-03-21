Exfuncionario echado de la provincia le inició juicio a Neuquén por $182 millones

Su intervención en un juicio de extrabajadores de Andacollo Gold fue una de as causas del despido. (Archivo)

El expresidente de la Corporación Minera de Neuquén (Cormine), Martín Miguel Irigoyen, demandó a la provincia de Neuquén por «despido incausado». El exfuncionario, que fue echado en febrero del 2025, reclama una indemnización de 182.351.094,12 pesos, más intereses.

En su presentación, que es pública, Irigoyen reclama que la provincia «deberá abonar en plazo de ley la indemnización por despido, preaviso, liquidación final».

Cormine ya rechazó la demanda a través de su equipo legal, se espera una presentación en el mismo sentido por parte de la Fiscalía de Estado. Las consultas de este diario recibieron por respuesta que están trabajando en el escrito. Irigoyen no atendió los llamados de Río Negro.

La causa quedó radicada en el juzgado laboral 4, a cargo de José Manuel Ruiz.

Varios roles en la empresa

El exfuncionario ingresó a esa empresa estatal en 2006 designado por Jorge Sobisch como liquidador. En 2009 Jorge Sapag decidió rescatarla y lo nombró director, gerente general y presidente del directorio sucesivamente.

Según Cormine, «concentraba simultáneamente distintos roles: ejercía la representación de la empresa como Presidente del Directorio y, a la vez, cumplía funciones ejecutivas como Gerente General, por las que percibía, respectivamente, un honorario mensual por sus cargos directivos (Director y Presidente) y una remuneración mensual en relación de dependencia (Gerente General)».

Su rol como abogado

Irigoyen es además abogado, y aquí está uno de los nudos de la controversia: ejercía también como patrocinante y apoderado de la empresa que presidía, en algunos casos.

De acuerdo con lo que dijo Irigoyen, «esta función nada tenía que ver con mi tarea como gerente general de Cormine y en el sueldo que percibía como gerente no se incluía mi trabajo como abogado. Actuaba así por una cuestión de practicidad. Esto fue siempre perfectamente conocido por el accionista – gobierno provincial- y jamás objetado«.

Pero la empresa lo consideró causal de despido. El exfuncionario intervino como representante legal en un juicio «Acuña» de exempleados de la minera Andacollo Gold contra Cormine «sin contar con el debido poder o autorización expresa para que ejerza su patrocinio, lo que constituye una grave irregularidad en el ejercicio de sus funciones».

«Se pagó a sí mismo»

La empresa estatal afirmó en la contestación de la demanda que en su rol de presidente de Cormine, Irigoyen pagó los honorarios «no autorizados» a Irigoyen en su rol de abogado.

«Es decir, se pagó a sí mismo, con fondos de la empresa que conducía honorarios que no le correspondían, sin objeción alguna del Gerente General». El juicio lo perdió la provincia.

La versión de Irigoyen de este episodio es que «la empresa se vio envuelta en distintos procesos judiciales, en los cuales normalmente yo la representaba como presidente. Dado que, además de mi condición de presidente y gerente, también soy de profesión abogado y con matrícula para trabajar como tal dentro de la provincia de Neuquén, en general me patrocinaba o actuaba como apoderado de la empresa«.

El despido

El 7 de febrero del 2025 a las 7:52 de la mañana, según relató Irigoyen en su presentación, el ministro de Energía, Gustavo Medele, lo convocó a su despacho. «Vamos a tener que dejarte ir», le comunicó. Dijo que le pagarían 15 millones de pesos.

En el escrito de Cormine se indica que Irigoyen «se comprometió a enviar su renuncia» a partir del lunes 10 de febrero. Sin embargo poco después «remitió por comunicación telefónica una liquidación con exigencias económicas que condicionaban la renuncia comprometida instantes antes», lo que «evidenció un cambio inmediato de postura, en aras de obtener un rédito económico de la situación».