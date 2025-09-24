Elecciones 2025 en Río Negro: «El déficit cero es a costa de seguirnos endeudando», aseguró Adriana Serquis

La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Adriana Serquis, dialogó con RN Radio. Busca ocupar una banca para Río Negro en la Cámara Baja y, así, «frenar» al gobierno de Javier Milei. «El déficit cero del cual tanto se enorgullecen es a costa de seguirnos endeudando», sostuvo sobre el préstamo que negocian con el Tesoro de Estados Unidos. Además, cuestionó a la candidata a Senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, y al partido que lidera el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.

Serquis fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Alberto Fernández y tiene una larga trayectoria académica como doctora en física e investigadora. «Yo ya estoy con una carrera ya hecha en mi ámbito y, sin embargo, siento la necesidad de frenar lo que está pasando«, afirmó.

Señaló que, al igual que ella, otros referentes del ambiente académico y universitario como Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Neuquén, decidieron involucrarse en la política y competir estas elecciones ante el creciente malestar social.

«Sabemos que la universidad, la ciencia, la tecnología son una de las áreas en las que nos vienen pegando, pero me duele mucho más ver a los jubilados y jubiladas cada miércoles», enfatizó. Enumeró que las principales problemáticas en la argentina son los recortes al área de discapacidad, la salud y el ataque a las universidad.

Calificó la baja de la inflación como una «ilusión» del gobierno que la gente no ve reflejada en la vida real: «Hay mucha angustia, mucha preocupación por lo diario, por la gente que no puede llenar la ladera, por la gente que tiene cinco trabajos, porque de otra manera no se no puede llegar a fin de mes«.

Adriana Serquis, candidata a diputada por Fuerza Patria, habló sobre las elecciones 2025 en RN Radio.

Fuerza Patria llamó a frenar la «crueldad» de Javier Milei: «La gente se está muriendo», dijo Sequis

La candidata que encabeza la lista de diputados de Fuerza Patria en Río Negro, Adriana Serquis, vio un panorama «devastador» en la Argentina si el gobierno de Milei sigue reuniendo poder en el Congreso. «Sigo creyendo que la política es la herramienta de transformación», expresó e invitó al electorado a pensar un «futuro» para el país y votar a la «verdadera oposición» este 26 de octubre.

«A quienes fueron defraudados, los invito, las invito a que puedan acercarse a conocer cuáles son las propuestas que hay, que puedan poner su voto. Es su oportunidad de participar y de ver que demostrar de que quieren un cambio», señaló.

Afirmó que, en los sectores más vulnerables, estas elecciones son una cuestión de vida o muerte: «Hay gente que se está muriendo con esto. Hay gente sin remedios. Realmente es muy cruel lo que nos está pasando. Es muy deshumanizante lo que está presentando este gobierno».

Qué dijo Adriana Serquis sobre el préstamo del Tesoro de Estados Unidos

Para Serquis la búsqueda «desesperada» por más fondos es el claro ejemplo del fracaso de la política económica del gobierno de Javier Milei.

«Los buenos resultados no los veo en ningún lado. El déficit cero del cual tanto se enorgullecen es a costa de seguirnos endeudando. Y eso va a recaer sobre nuestros hijos, nuestros nietos», subrayó y aseveró que «otra vez» se está «rifando» a la Argentina.

La candidata por Fuerza Patria sostuvo que la baja de la inflación, el «triunfo» que se adjudica La Libertad Avanza, es una «ilusión». «Esa sería la palabra, una ilusión de que está todo bien porque más o menos la inflación no aumentó demasiado, aunque seguimos teniendo inflación, aunque el que tiene que pagar las tarifas, el que tiene que llegar a llenar su carrito el supermercado, se da cuenta claramente de que es no es real de que no hay inflación», aseguró.

También cuestionó el tan mencionado «déficit cero». «El déficit cero, el decir que no hay plata para lograr el déficit cero es también otra falacia, porque plata hay. De hecho, el tema de que no hayan tenido ley de presupuesto, que es la ley de leyes, hace que discrecionalmente puedan usar las partidas para lo que quieren y usan la peor parte de la política», agregó.

Y remarcó: «Ahora fue a buscar fondos porque nos estamos quedando en rojo no podemos pagar y vamos a quedar en default pronto».

Fuerza Patria contra todos: Serquis dudó del CV de Villaverde y apuntó contra Agustín Domingo

En diálogo con RN Radio apunto contra la diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Dudó de su currículum y afirmó que tiene antecedentes de fraude y denuncias penales.

«No es una cuestión personal, sino es una cuestión de haber visto su currículum que tiene que ver con fraudes que ha hecho, denuncias penales que tiene», aseveró Serquis y afirmó que Villaverde estuvo «detenida por narcotráfico«.

Sobre Agustín Domingo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro (partido liderado por el gobernador Alberto Weretilneck). Reprochó la actitud combativa del espacio contra Javier Milei en estas elecciones, donde compiten bajo el sello Juntos Defendamos Río Negro, ya que han sido aliados del gobierno y votado a favor en el Congreso iniciativas como la Ley Bases.

«Agustín Domingo la última vez votó a favor, pero las anteriores estuvo ausente. Entonces que vengan a decir que están en contra de lo que hace el gobierno nacional porque no hizo rutas, porque no está haciendo obras y porque están ellos aportando desde la provincia de Río Negro me parece una falacia también», resaltó.

Sostuvo que, por eso, es el único partido que puede enfrentar a La Libertad Avanza: «Esa unidad era necesaria para poder frenarlo de otra manera. Era imposible pensar en una fuerza ganadora y yo creo que Fuerza Patria tiene la posibilidad en este momento».