Lorena Villaverde defendió a Javier Milei: “No somos la vieja política” y apuntó contra el “clan Soria” en Río Negro 

La diputada de la Libertad Avanza y candidata a senadora, Lorena Villaverde habló con RN Radio. (Foto archivo: Alejandro Carnevale)

La candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, busca ratificar el rumbo del gobierno nacional en las próximas elecciones 2025. En plena campaña, marcó la diferencia con sus adversarios políticos y aseguró: «No tenemos nada que ver con la vieja política«.

Durante una extensa entrevista en RN Radio, la actual diputada nacional defendió la gestión del presidente Javier Milei y lanzó duras acusaciones contra el peronismo rionegrino, centrando sus críticas en la figura del diputado Martín Soria y su familia.

Escuchá a Lorena Villaverde, en RN Radio

Balance de la gestión y críticas al populismo

Villaverde consideró la elección bonaerense un «termómetro muy positivo para poder corregir«. Sostuvo que sus opositores «tuvieron que jugar haciendo trampa» con candidatos testimoniales para poder traccionar, lo que para ella le resta valor a ese resultado electoral.

La diputada defendió la gestión de Javier Milei, afirmando que «se cumplió con la palabra». Mencionó que el presidente «planteó pasar la motosierra y lo hizo», con «50 mil ñoquis menos» y una baja en la inflación que, según ella, evitó que 12 millones de argentinos fueran «esclavos del populismo».

Lorena Villaverde: «Causas nobles vs. militancia paga»

Sobre las recientes movilizaciones universitarias y de jubilados, Villaverde las calificó como «causas nobles y justas» que fueron atendidas por el gobierno nacional. Sin embargo, las contrapuso a lo que denominó «un partido del Estado que está tratando de desestabilizar el proyecto del plan de gobierno».

Advirtió que no permitirán que estas causas «se utilicen para momentos preelectoralistas» impulsando «parches» en lugar de cambios estructurales. Remarcó que el gobierno tiene un punto inamovible: «No se negocia la estabilidad y el equilibrio fiscal».

Además, denunció la existencia de «militancias pagas» y un mal manejo de fondos en organismos públicos. «El dinero en los organismos estaba pero mal distribuido. Hace falta una gran auditoría», afirmó, citando como ejemplos el hospital Garrahan y el área de Discapacidad.

Lorena Villaverde apuntó contra el «clan Soria» en Río Negro

La candidata se refirió a su cruce en el Congreso con Martín Soria, asegurando que los ataques en su contra buscan ocultar «las denuncias que él ha tenido a lo largo de su carrera».

Villaverde apuntó directamente al «clan Soria» por el cobro de un seguro de vida de «300 mil dólares» tras la muerte de su padre. «La Justicia lo encontró desfavorable y después por obra del Espíritu Santo hubo una maniobra», lanzó.

Finalmente, vinculó a la familia Soria con el freno a obras en Roca. Sostuvo que un recurso de amparo para no elevar un puente en la Ruta 22 fue para beneficiar «su desarrollo inmobiliario», perjudicando a toda la ciudad.