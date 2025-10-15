Facundo López cruzó a Martín Soria: “Viene en campaña y no sabe lo que pasa en Río Negro”

El candidato a senador nacional de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, respondió con dureza a las declaraciones del dirigente kirchnerista Martín Soria, quien había descalificado el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Según López, Soria “viene cada dos años en campaña y demuestra que desconoce lo que pasa en Río Negro”.

“Se cree que somos todos tontos, que no vemos el avance de la obra, el crecimiento y el empleo. Insulta a miles de rionegrinos que todos los días se levantan y trabajan en esa obra”, afirmó el candidato.

En el comunicado, López sostuvo que la crítica de Soria al VMOS, al que calificó como «un caño que se hunde en el mar», es producto de la «pura ignorancia». Remarcó que se trata de “la mayor inversión energética de la historia, genera más de 5.000 empleos y rompe todos los récords de avance”.

Además, López vinculó a Soria con el kirchnerismo a nivel nacional. “Es parte de lo mismo, que responde a lo que le mandan sus jefes políticos en Buenos Aires, y que votó en contra del oleoducto en la Legislatura de Río Negro”, señaló.

Facundo López: «Los recursos quedaron en manos rionegrinas»

Desde el espacio oficialista destacaron que el oleoducto y las obras asociadas “ya dejaron de ser una promesa” para convertirse en “realidades que están cambiando la vida de miles de familias” en localidades como Allen, Sierra Grande y Punta Colorada. López atribuyó el mérito al gobernador Alberto Weretilneck y a la ex secretaria de Energía, Andrea Confini, por lograr que «los recursos queden en manos rionegrinas».

“La diferencia es clara: nosotros defendemos a Río Negro; ellos defienden a sus jefes políticos”, concluyó López, y aseguró que los fondos obtenidos por el acuerdo con las petroleras del VMOS se están utilizando para construir hospitales, escuelas y rutas.