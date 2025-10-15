Los candidatos de Neuquén encaran la recta final de la campaña con encuestas, actos de cierre y caminatas

Son los últimos diez días de campaña antes de las elecciones nacionales de medio término y los partidos y alianzas de Neuquén sacan sus últimas herramientas para convocar a sus votantes. Algunos preparan actos de cierre mientras otros se entusiasman con encuestas en lo que ya se tramita como la recta final antes del domingo 26.

El lunes, las candidatas de Fuerza Patria, Silvia Sapag y Beatriz Gentile, visitaron en su departamento de San José 1111 a Cristina Fernández de Kirchner y le obsequiaron un cuadro con una fotografía de Néstor Kirchner y Felipe Sapag.

“Hablamos de la reconstrucción de una Argentina justa, con trabajo, vivienda, educación y salud pública. De un país y una provincia como soñaron Néstor y Felipe”, publicaron sobre el encuentro.

Por su parte, La Neuquinidad de Rolando Figueroa comenzó a preparar su acto de cierre en el Ruca Che del próximo lunes. Se prevé que sea el de mayor convocatoria y reunirá sobre el escenario a los principales candidatos de la lista, como Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset y Karina Maureira, además del propio gobernador y el intendente Mariano Gaido.

Está convocado a las 17:30 en el emblemático estadio del oeste de la capital, recientemente refaccionado.

En cambio, en La Libertad Avanza se entusiasmaron en los últimos días con la difusión de encuestas que ubicarían al espacio en la delantera, además de continuar con algunas visitas en el interior.

Otras listas como Fuerza Libertaria y Más por Neuquén también continúan esta semana con caminatas, recorridas casa por casa y algunas panfleteadas en zonas concurridas de la capital. Este último, además, hará un acto de cierre el viernes a las 19 en el club Independiente.

La veda electoral comenzará oficialmente el viernes 24 a las 8, es decir, dos días antes de la elección.