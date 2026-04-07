Federico Sturzenegger va al Senado a defender el proyecto de propiedad privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, irá al Senado para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa se discutirá este miércoles próximo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

El proyecto de propiedad privada

El proyecto es un tema que recibió muchas críticas por parte de la oposición porque desarma gran parte de la ingeniería creada por Máximo Kirchner y La Cámpora a partir de la sanción de leyes que establecieron restricciones en el acceso a la compra de tierras a extranjeros y la prohibición de vender o usar para cultivo zonas boscosas afectadas por incendios intencionales.

La medida también diluye el régimen de regularización dominial para barrios de emergencia y villas, endurece los criterios para la expropiación, y la aplicación del proceso de juicio sumarísimo para casos de desalojo de usurpaciones de viviendas y terrenos.

El encuentro por este proyecto está convocada para el miércoles a las 16. Forma parte de una estrategia acordada por el oficialismo con los bloques dialoguistas y terminará con la apertura del recinto del Senado el jueves, en una sesión que tendrá por finalidad principal darles estado parlamentario a los casi 60 pliegos judiciales enviados por el Gobierno.

La convocatoria a la sesión se definirá este martes a las 18.30 en una reunión de labor parlamentaria a la que los jefes de bloque de la Cámara alta, excepto el kirchnerismo, llegarán con el temario que se acordó en un encuentro previo que la jefa de la banca libertaria, Patricia Bullrich, sostendrá con sus pares de la oposición aliada.

El objetivo es sesionar el jueves para aprobar la designación de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos militares.

Previo a la presencia de Sturzenegger, se llevará a cabo la comisión de Justicia y Asuntos Penales, a las 12.30 para tratar un proyecto de ley que busca agravar penas por el delito de falsa denuncia.

Con información de La Nación