Reforma de la propiedad privada: los cambios en desalojos y expropiaciones que plantea el Gobierno

El Gobierno nacional definió impulsar una reforma sobre propiedad privada que incluye desalojos más rápidos y modificaciones en el régimen de expropiaciones. La iniciativa apunta a agilizar trámites, actualizar las indemnizaciones por IPC y redefinir las reglas sobre ocupaciones ilegales.

Según publicó Infobae, la mesa política libertaria se reunió el martes para cerrar la estrategia legislativa. El texto ya estaba listo desde hace meses, pero el oficialismo decidió postergar su tratamiento durante el verano, cuando priorizó otras reformas.

Desalojos más rápidos y cambios legales que impactan en alquileres y ocupaciones ilegales

El proyecto propone modificar la Ley de Expropiaciones y el Código Procesal Civil y Comercial. El objetivo es acelerar la restitución de inmuebles ocupados de forma irregular y reforzar las garantías de los propietarios en todo el país.

Uno de los ejes establece que la acción de desalojo podrá ser iniciada por distintos actores, no solo el titular registral. También podrán hacerlo locadores, usufructuarios o cualquier persona con derecho legítimo sobre el inmueble.

El proceso se tramitaría mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves. El texto indica que el juez deberá “disponer la inmediata entrega del inmueble con la presentación del título de propiedad por parte del accionante, previa caución juratoria”.

Expropiaciones, indemnizaciones por IPC y nuevas reglas sobre propiedad privada

El proyecto también fija que “la entrega deberá hacerse efectiva dentro de los cinco días de efectuada la solicitud del actor”. Esto aplicaría en casos de ocupaciones irregulares, intrusiones o tenencias precarias.

En materia de alquileres, se incorpora un apartado sobre intimación de pago. Allí se establece que “el locador debe intimar fehacientemente al locatario” y otorgar un plazo mínimo de tres días corridos para cancelar la deuda antes de avanzar con el desalojo.

Respecto de las expropiaciones, se plantea actualizar las indemnizaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y realizar al menos dos tasaciones independientes. También se aclara que “no existirá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente”.

El texto agrega que “en caso de tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, se deberá tomar el valor bursátil en una fecha previa a la noticia de expropiación”. La iniciativa fue elaborada en el ámbito del Consejo de Mayo y será uno de los proyectos centrales del oficialismo en el Congreso.