Ultimátum en Medio Oriente: Trump advierte que “esta noche una civilización entera morirá” en Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un ultimátum definitivo contra el régimen de Teherán a través de su plataforma Truth Social. «Una civilización entera morirá esta noche, para nunca más ser recuperada. No quiero que eso suceda, pero probablemente pasará», escribió el mandatario.

La advertencia establece como plazo límite las 20:00 horas (Washington) de este martes para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz. De lo contrario, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses procederán a destruir infraestructuras civiles críticas, incluyendo centrales eléctricas, puentes y estaciones de desalinización.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron mediante un comunicado difundido por la televisión estatal, advirtiendo que cualquier ataque contra sus instalaciones civiles activará represalias que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».

El cuerpo militar de élite declaró que ha finalizado su etapa de «contención» y que, si el ejército estadounidense cruza las líneas rojas, la respuesta de Teherán se extenderá más allá de los límites geográficos de Medio Oriente, alcanzando infraestructuras de los socios de Washington.

Amenazas a la infraestructura y el suministro energético

La estrategia de la Casa Blanca se orienta a la degradación de los servicios básicos iraníes para forzar una capitulación inmediata. Trump ha manifestado que el objetivo es neutralizar la capacidad operativa del país mediante el bombardeo sistemático de su red de transporte y energía, mencionando específicamente la posibilidad de «regresar a Irán a la Edad de Piedra».

Esta postura busca quebrar el control del régimen sobre el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y que permanece bloqueado desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

En contrapartida, la Guardia Revolucionaria iraní sostiene que su capacidad de respuesta afectará el corazón de la economía global. El comunicado oficial subraya que no dudarán en actuar de forma recíproca ante lo que califican como «viles agresiones» contra sus instalaciones civiles.

La amenaza iraní de incendiar la infraestructura energética del Golfo busca establecer una disuasión basada en el desabastecimiento prolongado de hidrocarburos, afectando los mercados internacionales que ya registran precios del crudo por encima de los 100 dólares.

Impacto regional y vencimiento del plazo

A pocas horas del vencimiento del ultimátum, el despliegue militar en la región se mantiene en alerta máxima. Mientras Israel continúa realizando ataques conjuntos con Estados Unidos sobre objetivos en Teherán e Isfahán, el gobierno de Irán ha convocado a la población a formar cadenas humanas en las centrales eléctricas.

La advertencia de Trump sobre el fin de una civilización ha generado una parálisis en la actividad civil de las principales ciudades iraníes, donde se reportan cortes preventivos de suministro y una interrupción total del comercio.

La comunidad internacional observa el vencimiento de este plazo como el punto de inicio de una fase de destrucción a gran escala. El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene una sesión de emergencia ante el riesgo de un colapso humanitario y energético de magnitudes impredecibles.

Con las posturas de ambos bandos radicalizadas, el desenlace del conflicto depende del cumplimiento de la exigencia de reapertura de Ormuz antes de la medianoche, en un escenario donde la diplomacia ha sido desplazada por amenazas de aniquilación mutua.