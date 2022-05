Fernández promulgó la Ley de Cannabis Medicinal: «Es un triunfo contra la hipocresía»

Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Durante la presentación, el presidente afirmó que «es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía».

«El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos; podían resolver los problemas de la gente», aseguró el Presidente al anunciar la promulgación de la Ley.

A lo largo de su discurso, Fernández hizo un paralelismo con otras leyes aprobadas en las últimas décadas que también ayudaron a derribar varios mitos. Comparó la Ley de Cannabis Medicinal con la ley de Divorcio, el Matrimonio Igualitario y también la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«Todas esas fueron batallas que dimos contra la hipocresía, hoy estamos ganando otra batalla. El cannabis era, para gran parte de la sociedad, una palabra prohibida hasta que empezamos a escuchar a las madres que decían que del cannabis lograban obtener aceites medicinales que hacían más llevadera la vida de sus hijos con problemas», agregó el mandatario.

«En esta materia soy muy liberal y me hice carne de este reclamo. Me vienen hablando de este tema hace mucho y no hubo día que no me lo recordaran. La historia dirá que le ganamos a la hipocresía y ese triunfo no tiene precio», continuó.

Por otra parte, Fernández aseguró que se trata de una ley que fue resultado del consenso del arco político y de distintos actores de la sociedad.

«Hoy me toca promulgarlo y es un día de alegría porque tenemos una ley que sepulta la hipocresía argentina. Ahora la verdad es que uno descubre la trascendencia que tiene el cannnabis en los tiempos que vivimos. No solo porque es un ejercicio concreto de acceder al derecho de la salud, es también valioso saber que tenemos un sistema científico y tecnológico que bien podría ser parte del desarrollo del conocimiento», enfatizó el presidente.

«Israel, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Colombia producen cannabis en sus países y estamos dando un paso muy importante en términos industriales, farmacológicos y también en temas de salud. Estamos ayudando a gente que lo necesita, que ya demostraron que esos medicamentos les sirven y bienvenido que podamos pensar que va a haber una industria que genere trabajo, que traiga dólares, que sane a la gente y que mate a la hipocresía», finalizó.