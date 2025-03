Ficha Limpia en Neuquén: un «excluido», dos despachos y acuerdo para impedir candidaturas

La provincia de Neuquén se encamina a tener sancionada esta semana su ley de Ficha Limpia que impedirá a personas condenadas por delitos dolosos ser candidatas y ocupar cargos públicos. Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales votaron dos despachos este martes y habilitaron su pase al recinto, aunque con algunas diferencias.

Como había anticipado Diario RÍO NEGRO, el despacho de mayoría consensuó el proyecto del gobernador Rolando Figueroa con el que había presentado el PRO.

Establece que las personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales en segunda instancia no podrán ser candidatos a cargos electivos, miembros del gabinete provincial, tener designaciones políticas en el gobierno de la provincia, ser consejeros de la Magistratura, vocales del Tribunal de Cuentas, integrar la magistratura judicial, ministerios públicos y secretarías, subsecretarías ni direcciones municipales.

Esa inhabilitación será «a perpetuidad», aún si las personas ya hubieran cumplido su condena. El despacho abarca también las probation (suspensión de juicio a prueba) y dejó afuera los delitos de calumnias e injurias.

«En este texto se ha cedido, se ha conversado, se ha consensuado. Creemos que es un buen texto el que ponemos a consideración», afirmó el presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad).

Ficha Limpia: la cocina del acuerdo

La propuesta se cerró el viernes con una reunión en su despacho de la que participaron Marcelo Bermúdez y Damián Canuto del PRO, Claudio Domínguez del MPN, Francisco Lépore de Avanzar y Guillermo Monzani de Fuerza Libertaria.

Ese encuentro, que no incluyó a todos los espacios, generó que César Gass (UCR) dijera hoy que se había sentido «un poco excluido».

«La Ficha Limpia es algo histórico para nosotros, es una cosa muy sentida a la que no vamos a renunciar. Pero también se había dicho que quienes teníamos observaciones nos íbamos a juntar. Yo solo me junté con el presidente de la comisión y no tuve la oportunidad de hablar con esa flexibilidad», aclaró.

Ficha Limpia y más, el despacho alternativo

El despacho alternativo lo presentó Darío Martínez (Unión por la Patria), quien añadió a su propuesta un capítulo para instaurar un régimen de Ética Pública y regulación de las declaraciones juradas en la misma ley.

El texto del legislador kirchnerista se diferencia del que presentó el oficialismo de Figueroa con que la inhabilitación es para quienes hayan cometido delitos contra la administración pública y la confianza en las instituciones, y tengan sentencia firme.

Esto implica que la prohibición para ocupar cargos públicos o candidaturas serían para quienes hayan sido condenados por delitos de fraude con perjuicio a la administración, tráfico de estupefacientes, contra la integridad sexual, trata de personas, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática o quienes hayan realizado declaraciones tendientes a legitimar o minimizar delitos del terrorismo de Estado.

El despacho de minoría que llevará al recinto plantea que los funcionarios, antes de asumir, deben presentar «prueba de idoneidad, declaración jurada patrimonial y certificado de antecedentes penales».

Ficha Limpia: acuerdo libertario y rechazo de la izquierda

La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA) acompañó el despacho de mayoría y anticipó su voto en el recinto a la ley de Ficha Limpia «Estoy muy contenta de escuchar esta propuesta de despacho, es superador de las dos propuestas que había», aseguró.

En cambio, Andrés Blanco (PTS-FIT) adelantó que no la votará porque consideró a Ficha Limpia como «un mecanismo proscriptivo dependiente del Poder Judicial».

«Nos parece que no busca para nada garantizarle a la sociedad candidatos castos y puros», criticó.