Figueroa envió plata a 28 intendentes de Neuquén para que paguen el bono de 150.000 pesos

El gobernador Rolando Figueroa transfirió este lunes a 21 comisiones de fomento y siete municipios de Neuquén que no reciben coparticipación el dinero necesario para que puedan pagar el bono de 150.000 pesos a sus trabajadores, del mismo modo que lo percibieron el viernes los agentes de la administración pública provincial.

El bono es extraordinario, no remunerativo ni bonificable y fue acordado con los gremios ATE y UPCN en la mesa de negociación salarial. Son 150.000 pesos a abonar por única vez y alcanzó a todos los empleados de planta permanente, pero no a los de planta política. Fue una forma de compensar la inflación de enero, que el gobierno no incluyó en las actualizaciones por IPC y es lo que mantiene trabado el acuerdo con los docentes de ATEN.

Quienes se desempeñan en la administración pública provincial vieron acreditado ese bono el viernes 8 de marzo.

Hoy, el gobierno provincial transfirió 340 millones de pesos para pagarle esa suma a los 2.267 empleados públicos de las 21 comisiones de fomento y de los municipios de Barrancas, Caviahue, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán, Villa Pehuenia-Moquehue y Vista Alegre. Estos últimos no cuentan con coparticipación provincial.

En cuanto a los municipios que sí reciben coparticipación, varios de ellos ya pagaron el bono y otros lo están acordando con los gremios municipales para pagarlo junto con los sueldos de marzo que se acreditarán en abril, se indicó.

Casi todos los gobiernos locales, excepto San Martín de los Andes, Zapala, Neuquén y Cutral Co, que hicieron negociaciones propias, se adhieren al acuerdo salarial de la provincia.

Cómo sigue la negociación salarial

El gobierno provincial logró cerrar las negociaciones salariales con ATE y UPCN, que representan al grueso de la administración pública, pero aún no con la Unavp, que agrupa a los trabajadores de Vialidad Provincial ni con ATEN, el gremio docente.

Los viales realizan hoy asambleas para definir si aceptan una propuesta mejorada que los funcionarios les presentaron el viernes, en tanto los trabajadores de educación esperan una nueva convocatoria.

Para mañana tienen previsto comenzar un paro de 72 horas con varias actividades que incluirán una marcha desde el aeropuerto hasta el centro de la capital, el miércoles.