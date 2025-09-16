Marcha universitaria contra el veto de Javier Milei: las protestas de este miércoles en Neuquén y Río Negro

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo la tercera marcha federal universitaria en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento. Las protestas se harán en por todo el país, por ello acá te contamos las actividades confirmadas en Neuquén y Río Negro.

El miércoles será una jornada dura para el Gobierno, en la Cámara de Diputados deberá enfrentarse a la oposición que buscará revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a su vez recibirá la presión de toda la comunidad educativa universitaria que paralizará sus actividades para expresar su rechazo a la medida de Javier Milei.

La convocatoria central se hará en Buenos Aires y está planteada desde las 17 en la zona del Congreso, pero también habrán actividades hacia el interior del país.

Marcha en Neuquén y Río Negro: todas las actividades confirmadas

Desde el gremio Adunc convocaron a una movilización conjunta que tendrá como punto varias ciudades de las provincias de Neuquén y Río Negro.

El miércoles a las 17 se harán la concentración más grande del Alto Valle. Desde el gremio comunicaron que encontrarán en el playón de la UNCo para movilizar a las 18 junto a toda la comunidad de Neuquén, Cipolletti y Cinco Saltos.

Del lado de la provincia de Río Negro, el cronograma se repartirá de la siguiente manera:

En Bariloche, la protesta comenzará a las 17 en el hospital Zonal.

la protesta comenzará a las 17 en el hospital Zonal. En Viedma, la actividad se hará a las 17 en plaza San Martín.

la actividad se hará a las 17 en plaza San Martín. En San Antonio Oeste, concentrará 10.30 hs en Plaza Centenario.

«¡Todxs a las calles y MARCHAMOS contra el veto de Milei! la docencia universitaria ¡PARAMOS!», concluyeron en la convocatoria.