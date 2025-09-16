Marcha universitaria contra el veto de Javier Milei: las protestas de este miércoles en Neuquén y Río Negro
Mientras en el Congreso se debatirá el rechazo al veto presidencial, en todas las provincias del país se realizarán distintas movilizaciones en reclamo por el financiamiento universitario. Acá el detalle.
Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo la tercera marcha federal universitaria en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento. Las protestas se harán en por todo el país, por ello acá te contamos las actividades confirmadas en Neuquén y Río Negro.
El miércoles será una jornada dura para el Gobierno, en la Cámara de Diputados deberá enfrentarse a la oposición que buscará revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a su vez recibirá la presión de toda la comunidad educativa universitaria que paralizará sus actividades para expresar su rechazo a la medida de Javier Milei.
La convocatoria central se hará en Buenos Aires y está planteada desde las 17 en la zona del Congreso, pero también habrán actividades hacia el interior del país.
Marcha en Neuquén y Río Negro: todas las actividades confirmadas
Desde el gremio Adunc convocaron a una movilización conjunta que tendrá como punto varias ciudades de las provincias de Neuquén y Río Negro.
El miércoles a las 17 se harán la concentración más grande del Alto Valle. Desde el gremio comunicaron que encontrarán en el playón de la UNCo para movilizar a las 18 junto a toda la comunidad de Neuquén, Cipolletti y Cinco Saltos.
Del lado de la provincia de Río Negro, el cronograma se repartirá de la siguiente manera:
- En Bariloche, la protesta comenzará a las 17 en el hospital Zonal.
- En Viedma, la actividad se hará a las 17 en plaza San Martín.
- En San Antonio Oeste, concentrará 10.30 hs en Plaza Centenario.
«¡Todxs a las calles y MARCHAMOS contra el veto de Milei! la docencia universitaria ¡PARAMOS!», concluyeron en la convocatoria.
